PGZ i Raytheon zacieśniają współpracę w ramach II fazy programu Wisła

Polska Grupa Zbrojeniowa podkreśla, że zarówno I, jak i II faza programu Wisła realizowane są przy znaczącym udziale polskiego przemysłu obronnego, w tym w dużej mierze spółek PGZ.

Przybliża obie strony do rozpoczęcia realizacji II fazy programu Wisła

„W odróżnieniu do I fazy, tym razem oprócz produkcji wyrzutni Patriot M903, anten IFF i kontenerów wsparcia logistycznego, spółki PGZ zaangażowane będą również w produkcję komponentów do Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) – wskazuje PGZ.

Podpisane porozumienia są kolejnym etapem, po zawartych na targach MSPO wykonawczych umowach offsetowych, który przybliża obie strony do rozpoczęcia realizacji II fazy programu Wisła.

„Podpisane porozumienia otworzą przed nami możliwość szerszego wejścia w łańcuch dostaw firmy Raytheon. Jest to szansa dla spółek PGZ na produkcję i serwisowanie komponentów systemu Wisła nie tylko na potrzeby Sił Zbrojnych RP, ale również innych kontraktów naszego zagranicznego partnera. Stwarza to także okazję, znakomicie wykorzystywaną przez spółki PGZ, do podnoszenia własnych kompetencji i budowania przewagi konkurencyjnej. Jest też wyrazem dobrych partnerskich relacji, jakie udało nam się zbudować przy okazji realizacji pierwszej fazy programu Wisła – powiedział prezes PGZ Sebastian Chwałek.

Długoterminowe zaangażowanie Raytheon w polski przemysł obronny

„Spółki PGZ będą pierwszymi międzynarodowymi partnerami-dostawcami nowego produktu LTAMDS, przedłużając tym samym sprawdzone i udane relacje z fazy I programu Wisła. Podpisanie tych porozumień dodatkowo potwierdza długoterminowe zaangażowanie Raytheon w polski przemysł obronny oraz nasze zaufanie do PGZ w ramach naszego globalnego łańcucha dostaw – mówi Caroline Touchstone, dyrektor polskich programów w Raytheon.

W II fazie programu Wisła spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą realizowały umowy w ramach których wyprodukowanych zostanie 48 wyrzutni Patriot M903 oraz podzespoły do 12 radarów – LTAMDS.

We współpracę z firmą Raytheon będą zaangażowane następujące spółki Konsorcjum PGZ-Wisła: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, PIT-RADWAR, Wojskowe Zakłady Elektroniczne, Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, Huta Stalowa Wola oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów.