PGZ nie trafi do wojska. Przejdzie pod nadzór nowego Ministerstwa Aktywów Państwowych

A więc jednak. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom polityków PiS, że spółki zbrojeniowe pozostaną pod nadzorem Ministerstwa Obrony Narodowej, tak się nie stało. Nadzór nad nimi przejmie nowe Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Ruszyła karuzela zmian personalnych

I mamy odpowiedź. Z rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw 6 grudnia 2019 r., datowanego dzień wcześniej wynika, że pod nadzór Ministerstwa Aktywów Państwowych trafią kluczowe spółki Skarbu Państwa, m.in banki, spółki energetyczne, kolejowe i zbrojeniowe.Pośród spółek wymienionych w rozporządzeniu, które weszło w życie w dniu następującym po jego ogłoszeniu, wymienia się również Polską Grupę Zbrojeniową, która od 2015 r. była nadzorowana przez resort obrony narodowej. Grupa liczy obecnie ok. 60 spółek.Wymieniono tam również spółki wcześniej nadzorowane przez MON, jak Polski Holding Obronny oraz Exatel, firmę telekomunikacyjną, którą Polska Grupa Energetyczna sprzedała w 2017 r. MON za 368,5 mln zł.Przywykliśmy, że z reguły pierwszą czynnością nowego ministra po objęciu stanowiska są roszady kadrowe. PiS stosuje je zresztą często i chętnie na co dzień. Objęcie władzy nad państwowym majątkiem przez Jacka Sasina już zapowiada rewolucję w największych spółkach państwowych.Wymiana prezesów Banku Pekao i Lotosu, zapowiadana wielka inwestycja PKN Orlen w Energę potwierdzają, że karuzela kadrowa w spółkach skarbu państwa ruszyła.Od momentu objęcia rządów przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 r. Lotos, ma już piątego prezesa. Czwarty został odwołany, a piaty mianowany w grudniu 2019 r. przez nowego szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych.Prezesa PGZ zmieniano w tym czasie cztery razy. Czy tak, jak w cywilnych spółkach skarbu państwa również w PGZ ruszy karuzela kadrowych zmian? Jak dotąd brak kadrowej stabilności to jedna z przyczyn nie najlepszej wciąż kondycji PGZ, mimo że w 2018 r. spółka po raz pierwszy mogła się pochwalić ponad 37 mln zł zyskiem.Zobacz też: Wojsko ma tylko cztery tygodnie na zakup terenówek Dalsza konsolidacja grupy kapitałowej, powiększenie jej o nowe, ważne dla polskiego wojska zakłady, a przede wszystkim przyczynienie się do wyjścia z kłopotów zakładów Mesko SA, to przekonujące dokonania dotychczasowego kierownictwa PGZ. Witold Słowik jest jak dotąd najdłużej urzędującym prezesem zarządu PGZ. Czy utrzyma się na stanowisku?To ważne i zasadne pytanie, ponieważ dotyczy spraw dla państwa najważniejszych - bezpieczeństwa i obronności. Dotychczasowe zmiany w spółkach zbrojeniowych w wyraźny sposób ich sytuacji finansowych nie poprawiły. Jacek Sasin zapowiedział szczerze, że spółki skarbu państwa wymagają ludzi, którzy utożsamiają się z programem PiS. Czy w zbrojeniówce to wystarczy?Częsta rotacja na kierowniczych stanowiskach w spółkach obronnych, zwłaszcza wyznaczanie na stanowiska osób niewiele znających się na przemyśle dla wojska, powinna odejść do lamusa. Dlatego jest to argumentem za utrzymaniem najważniejszych stanowisk w naszym narodowym koncernie obronnym.