PGZ podpisała kontrakt z wojskiem na 350 mln zł

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała kontrakty, na mocy którego dostarczy Siłom Zbrojnym RP środki bojowe za przeszło 350 milionów złotych. Spółki z Grupy PGZ zawarły z Inspektoratem Uzbrojenia dwa kontrakty, obejmujące dostawy 122-mm pocisków rakietowych Feniks FHD oraz 120-mm naboi moździerzowych RAK-HE-1.

PGZ: ponad 50 spółek

Zamówione środki bojowe są wykorzystywane w systemach i rozwiązaniach produkowanych i dostarczanych wojsku przez Polską Grupę Zbrojeniową. Feniksy FHD znajdą zastosowanie m.in. w wieloprowadnicowych wyrzutniach rakietowych WR-40 Langusta, produkcji Huty Stalowa Wola. Umowa na dostawy 120-mm amunicji moździerzowej do moździerzy samobieżnych M120K, wchodzących w skład kompanijnych modułów ogniowych Rak, to jeden z ostatnich etapów w procesie wdrażania jednego z najnowocześniejszych systemów artyleryjskich na świecie do Sił Zbrojnych RP.Polska Grupa Zbrojeniowa to jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego: zakłady produkcyjne, serwisowe i ośrodki badawcze. Zatrudnia ponad 18 tysięcy pracowników. PGZ jest producentem systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP i formacje sojusznicze.Zakłady Metalowe Dezamet to producent szerokiej gamy amunicji artyleryjskiej, moździerzowej i granatnikowej. Firma świadczy także usługi w zakresie wykonywania precyzyjnej obróbki metali czy konstrukcji spawanych. Posiada także akredytowane laboratorium badawczo-pomiarowe.Mesko jest głównym dostawcą amunicji i pocisków rakietowych dla Sił Zbrojnych RP. Sztandarowe produkty Mesko to zestawy przeciwlotnicze Piorun, przeciwpancerne Pirat i produkowane na licencji Spike LR, a także nowa rodzina naprowadzanej laserowo amunicji precyzyjnej APR 120 i APR 155.Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” to centrum elaboracji amunicji w Polsce. Oprócz wytwarzania materiałów wybuchowych na potrzeby Wojska Polskiego oraz armii sojuszniczych, firma zajmuje się m.in. napełnianiem nimi min morskich i przeciwpancernych, bomb lotniczych (m.in. bomby lotnicze LBOB-100) oraz pocisków artyleryjskich, czołgowych i moździerzowych różnych kalibrów.