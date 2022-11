PGZ pozyskała partnera do budowy wozów dla czołgów Abrams

PGZ i BAE Systems podpisały memorandum o współpracy w zakresie pojazdów bojowych i wozów zabezpieczenia technicznego. Firmy nawiązują współpracę w celu zapewnienia Siłom Zbrojnym RP M88 ARV oraz wozów bojowych, jako wsparcie ciężkich brygad przezbrajanych na czołgi Abrams.

BAE Systems i PGZ rozszerzą swoje partnerstwo o współprace w obszarze projektów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz podejmowania wspólnych działań na rzecz zabezpieczenia zdolności wsparcia cyklu życia w przedsiębiorstwach wchodzących w skład polskiego przemysłu obronnego.

Nowe wozy będą zabezpieczeniem na polu walki dla czołgów Abrams

Głównym obszarem współpracy jest program dostaw M88 Armored Recovery Vehicle (ARV), który jest kluczową częścią programu zakupu czołgu M1A2 Abrams ogłoszonego przez MON na początku tego roku.

Pojazd ratowniczy M88A2 odpowiada na zapotrzebowanie na efektywny kosztowo wóz zabezpieczenia technicznego, przystosowany do pracy przy maszynach o masie do 70 ton dla brygad pancernych.

- Dążymy do zwiększania zakresu korzyści płynących z partnerstwa z każdą firmą zaangażowaną w programy modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. BAE Systems zapewniła sobie znaczącą pozycję w Wojskach Lądowych dzięki M88 ARV, dzięki współpracy zapewnimy wysokiej jakości usługi dla naszych żołnierzy, a także nowe możliwości dla naszych przedsiębiorstw - powiedział Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

- Umowa potwierdza nasze zaangażowanie w dostarczanie zdolności wspierających przedsięwzięcie, jakim jest modernizacja Polskiej armii - powiedział Jeremy Tondreault, prezes BAE Systems Platforms & Services.

Dodał również, że spółka przygotowuje się do dostarczenie najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia technicznego i pola walki, aby wyposażyć Wojska Lądowe w nowoczesne, sprawdzone platformy NATO niezbędne do zagwarantowania stabilności w Europie.

Potrzebujemy pojazdów nowej generacji o dużej wytrzymałości

Drugim pojazdem bojowym wymienionym w memorandum jest AMPV, Armored Multi-Purpose Vehicle.

AMPV od BAE Systems to rodzina pojazdów bojowych nowej generacji o dużej wytrzymałości, które zapewniają użytkownikom wysokiej klasy ochronę, mobilność, niezawodność i zdolność do współpracy z innymi pojazdami na polu walki. AMPV zostanie zintegrowany z Armored Brigade Combat Team (ABCT) armii amerykańskiej i jest przystosowany do działania w pełnej interoperacyjności obok czołgów M1A2 Abrams.

BAE Systems jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań z zakresu obronności i bezpieczeństwa. Głowna siedziba firmy znajduje się w Wielkiej Brytanii.