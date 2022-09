PGZ przed ważnymi wyzwaniami. Reorganizuje struktury

Które z realizowanych obecnie programów modernizacyjnych polskiego wojska są najważniejsze dla PGZ i jaki jest stan ich zaawansowania? Kiedy wojsko otrzyma BWP Borsuk oraz niszczyciel czołgów w programie Ottokar-Brzoza? - odpowiada WNP.PL Sebastian Chwałek, prezes PGZ.

- Projekt wstępny budowy wielozdaniowych fregat Miecznik niebawem zostanie złożony w Agencji Uzbrojenia. Mała Narew zaś to doskonały test przed realizacją programu Narew - mówi Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

- Trudno, żeby jakikolwiek zakup w ciągu najbliższych lat „zabił” produkcję Krabów. Prowadzimy szeroko zakrojone prace inwestycyjne związane z rozbudową mocy produkcyjnych HSW, zarówno na rzecz armatohaubic, jak i Borsuka oraz ZSSW-30 - przekonuje, odnosząc się do zamówień koreańskich armatohaubic.

- W trójkącie współpracy rząd-wojsko-przemysł dla nas, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zrobił się bardzo dobry klimat, który niedługo zaowocuje kilkoma sukcesami - dodaje nasz rozmówca.

Mała Narew to doskonały test sprawdzający przed realizacją programu Narew

Spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej realizują kilka ważnych programów modernizacyjnych. Jak przebiegają prace przy najważniejszych z nich, czyli budowy fregat dla Miecznika oraz systemów przeciwlotniczych dla Narwi?

- W przypadku programu budowy wielozdaniowych fregat Miecznik nasze konsorcjum pracuje nad projektem wstępnym, który na jesieni tego roku zostanie złożony w Agencji Uzbrojenia. Jednocześnie polskie stocznie - PGZ Stocznia Wojenna oraz prywatna Remontowa Shipbuilding - już niedługo ruszą z budową nowych budynków i ośrodków przeznaczonych do sprawnej realizacji tego przedsięwzięcia.

W przypadku projektu o kryptonimie Narew musimy odnieść się zarówno do tej tak zwanej „małej Narwi”, jak i do jej „dużego” wariantu. W przypadku tego pierwszego – na przełomie września i października dostarczymy pierwsze elementy do Sił Zbrojnych RP.

Mała Narew, istniejąca także pod kryptonimem Malan, to doskonały test przed realizacją programu Narew, sprawdzający, jakie są możliwości, jak przebiega współpraca międzynarodowych firm w tym projekcie. Było wiele barier, które musieliśmy pokonać - prawnych, administracyjnych, logistycznych czy też mentalnych, dotyczących rytmu i modelu pracy naszych zespołów.

Wypracowane rozwiązania przyczynią się do przyśpieszenia „dużego” programu, w który jesteśmy również mocno zaangażowani, negocjując sporo zamówień wykonawczych na kolejne elementy docelowego systemu oraz TOKAT (Transfer Of Technology and Knowledge) dla pocisku, który został wskazany przez zamawiającego.

Wojsko czeka na Borsuki, Rosomaki z wieżami bezzałogowymi z wyrzutniami pocisków rakietowych, niszczyciele czołgów w programie Ottokar-Brzoza. Kiedy te systemy trafią do wojska?

- Wszystkie wymienione projekty - NBPWP Borsuk, KTO z ZSSW-30 oraz niszczyciele czołgów - są już w fazie realizacyjnej. Cztery dodatkowe egzemplarze do testów wdrożeniowych Borsuka to kwestia miesięcy, tak samo jak pierwszych niszczycieli czołgów.

Systemy wieżowe również są już w produkcji, aczkolwiek proszę pamiętać, że dostawa sprzętu nie polega tylko na dowiezieniu naszego wyrobu do bramy jednostki wojskowej - ważne są jeszcze szkolenia, ustanowienie logistyki oraz serwisu dla każdego wprowadzanego na stan Sił Zbrojnych RP sprzętu, który produkujemy.

Tym wszystkim się aktualnie zajmujemy i dążymy, żeby zwiększyć tempo zarówno produkcji, jak i implementacji wspomnianych procesów.

Huta Stalowa Wola przygotowuje się do zwiększenia produkcji Krabów i Borsuków

HSW pracuje nad kontraktem Krabów dla Ukrainy. Czy ma środki na dodatkowe inwestycje związane ze zwiększeniem produkcji? Przy okazji pytanie, którego nie sposób pominąć. Są obawy, że zakup koreańskich armatohaubic K9 zabije produkcję Krabów?

- Prowadzimy szeroko zakrojone prace inwestycyjne związane z rozbudową mocy produkcyjnych HSW, zarówno na rzecz armatohaubic, jak i projektów Borsuk oraz ZSSW-30.

Trudno, żeby jakikolwiek zakup w ciągu najbliższych lat „zabił” produkcję Krabów, gdyż mamy blisko setkę tych maszyn już zakontraktowaną do produkcji i negocjujemy kolejne DMO, które w sposób znaczący zwiększą nasz portfel zamówień.

Czy przyjęta niedawno ustawa o obronie ojczyzny zmieni priorytetowe kierunki produkcji PGZ?

- Priorytety Sił Zbrojnych RP ustalone są w ramach dokumentów planistycznych, m.in. Planu Modernizacji Technicznej SZ RP 2021-2035 oraz w Pakiecie Wzmocnienia Sił Zbrojnych RP na lata 2023-2025.

Trudno mówić o zmianie o 180 stopni. Założenia są tożsame, inne są jednakże wolumeny pozyskiwanego sprzętu. To wiąże się z decyzjami o zwiększeniu liczebności SZ RP, które wynikają bezpośrednio ze wspomnianej ustawy oraz terminami dostaw, które w sposób zauważalny korelują z zakresem pomocy, jakiej Rzeczpospolita Polska udziela naszym sojusznikom z Ukrainy.

Nasze ambicje czy też priorytetowe kierunki rozwoju pozostają bez zmian: to znaczący wzrost potencjału militarnego naszego kraju. Dla nas to szansa, którą chcemy maksymalnie wykorzystać.

Piorun, chwalony przez Ukraińców, cieszy się dużym zainteresowaniem klientów zagranicznych

Wojna na Ukrainie zwiększyła popyt na uzbrojenie. Rozsławiła też polskie uzbrojenie, choćby Kraby, Pioruny, karabinki Grot. Czy przekłada się to na eksport polskiego uzbrojenia?

- Eksport uzbrojenia to zawsze bardzo wrażliwy temat, w którym o konkretach można mówić jedynie za zgodą klienta. Nie zdradzę jednakże żadnej z tajemnic, jeżeli powiem, że nasze rozwiązania – w tym wymienione produkty, ale także inne – cieszą się coraz szerszym zainteresowaniem.

Najłatwiej obrazowo opisać to na przykładzie PPZR Piorun, który już zamówili Amerykanie, który chwalony jest przez Siły Zbrojne Ukrainy i który, gdy rozmawiamy, jest elementem negocjacji przynajmniej z kilkoma klientami zagranicznymi.

Kontrakty eksportowe nie są zawierane jednakże z dnia na dzień, ale muszę – korzystając z okazji – wspomnieć, że w trójkącie współpracy rząd-wojsko-przemysł dla nas, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zrobił się bardzo dobry klimat, który już niedługo zaowocuje kilkoma sukcesami.

Dla wojska ważne jest też, by krajowy przemysł miał kompetencje dotyczące napraw, remontów i modernizacji sprzętu. Zwłaszcza że do wojska trafią nowe czołgi Abrams, K2 i inne systemy uzbrojenia. Czy ten segment będzie rozwijany, żeby sprzęt był naprawiany w kraju i czy są przygotowywane firmy, które będą mogły to robić?

- Jednym z naszych kluczowych zadań jest zabezpieczenie sprawności sprzętu użytkowanego przez Siły Zbrojne RP. Największy procentowo udział w tym procesie mamy w przypadku rozwiązań, których jesteśmy integratorem i producentem, ale w przypadku każdego zakupu dążymy do wypracowania modelu, w którym to nasze przedsiębiorstwa odpowiadają za ustanowienie bazy serwisowej, centrum kompetencyjnego i magazynów dla części zamiennych.

Tę samą metodykę pracy przyjmujemy zarówno dla czołgów Abrams, jak i dla pojazdów z Korei, które w nadchodzących latach będą produkowane w naszym kraju. Te, które są pozyskiwane w tym roku, będą zaś doprowadzane do „polskiego” standardu PL.

Nie zrezygnujemy z dążenia do maksymalizacji zakresu prac przy jakimkolwiek wyposażeniu, które pozyskujemy, zarówno ze względu na nasze cele biznesowe, jak i nasze miejsce w systemie bezpieczeństwa Polski.

Polska Grupa Zbrojeniowa porządkuje struktury oraz odsprzedaje mniejsze spółki

NIK zwraca uwagę, że PGZ nie podjęła działań, dotyczących usunięcia ze struktur grupy kapitałowej spółek, które nie są związane z obronnością, a których działalność stanowiła i może stanowić w przyszłości obciążenie dla skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy. Głównie chodzi o MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Co z planami reform PGZ dotyczącymi łączenia spółek i pozbycia się tych, które nie pracują dla wojska?

- Konsekwentnie realizujemy działania mające na celu uporządkowanie struktury grupy PGZ, m.in. poprzez zbycie przez PGZ mniejszościowych pakietów akcji tzw. spółek wnuczek na rzecz ich akcjonariuszy większościowych, należących do Grupy. Prowadzimy też procesy mające na celu sprzedaż, np. podmiotów, w których PGZ jest mniejszościowym akcjonariuszem bądź takich, które nie wpisują się w podstawową działalność Grupy.

W odniesieniu do spółek intensywne prace ukierunkowane na wycofanie przez PGZ środków zaangażowanych w MARS FIZ prowadzone są od 2020 r. Nie wykluczam, że jeszcze w tym roku przedstawimy propozycję wykupu i umorzenia kolejnej części certyfikatów MARS FIZ.

W kwestii innych podmiotów, które są traktowane jako non core, od kwietnia 2021 r. prowadzimy działania zmierzające do ich restrukturyzacji oraz ewentualnej konsolidacji. Dotychczas przeprowadziliśmy projekt połączenia spółek Huta Stalowa Wola i Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych.

W przygotowaniu pozostaje proces integracyjny PIT-RADWAR i Wojskowych Zakładów Łączności nr 2. Wszystkie podejmowane przez nas działania wymagają spełnienia określonych wymagań formalno-prawnych i odpowiedniego przygotowania, co niewątpliwie zajmuje czas.

Niemniej konsekwentnie zmieniamy organizację Grupy Kapitałowej - tak, by tworzące ją spółki mogły efektywnie i sprawnie podejmować prace przy kluczowych - z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa - programach modernizacyjnych.

