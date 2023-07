PGZ Stocznia Wojenna po latach strat zanotowała dodatni wynik finansowy

Po raz pierwszy od przejęcia przez Polską Grupę Zbrojeniową, spółka PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni odnotowała dodatni wynik finansowy. Ostatnie pięć lat stocznia była pod kreską, a wcześniej znajdowała się w upadłości.

Po pięciu latach od przejęcia i wielu latach w upadłości, PGZ Stocznia Wojenna jest na plusie.

Zysk brutto spółki w 2022 r. wyniósł 2,47 mln zł, co oznacza wzrost o 3,7 mln w stosunku do 2021 roku i o 30,7 mln w stosunku do roku 2020. To zasługa większej liczby zrealizowanych kontraktów i wzrostu przychodów ze sprzedaży do poziomu 177,1 mln zł. W minionym roku spółka wypracowała zysk ze sprzedaży na poziomie 8,8 mln zł.

– Rezultaty wprowadzanych z dużą determinacją zmian organizacyjnych oraz największego w ponad stuletniej historii stoczni procesu inwestycyjnego zaczynają być widoczne na poziomie finansów spółki - mówi Paweł Lulewicz, prezes PGZ SW.

W 2022 r. PGZ Stocznia Wojenna finansowała działalność głównie wewnętrznie, czyli z wypracowanego zysku netto, który w 2022 roku wyniósł 21 mln zł. Zysk netto zostanie w całości przeznaczone na inwestycje. Poziom przewidywanych nakładów inwestycyjnych na lata 2023-2024 określono na ok. 100 mln zł.

– „Strategia PGZ SW na lata 2022-2026”, której wdrożenie rozpoczęliśmy w poprzednim roku, zakłada szereg konkretnych działań, które mają przełożyć się między innymi na wzrost efektywności operacyjnej, podniesienie kompetencji pracowników, poprawę komunikacji w firmie oraz zaoferowanie nowych produktów i usług. To na PGZ Stoczni Wojennej spoczywa główny ciężar zbudowania trzech ultranowoczesnych fregat Miecznik dla naszej Marynarki Wojennej. Te zmiany, które jak widać przekładają się również na wypracowany po raz pierwszy zysk na sprzedaży, mają nam to umożliwić – mówi Lulewicz.

PGZ Stocznia Wojenna oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, remontów, przebudów, modernizacji i budów okrętów wojennych oraz jednostek dla innych służb mundurowych i państwowych. Spółka należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.