PGZ z większym kapitałem; Premier: bez silnego przemysłu obronnego nie ma silnej armii

Musimy mieć silny przemysł obronny, bo bez niego nie ma silnej armii - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki w zakładach Mesko w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie), po podpisaniu umowy na dokapitalizowanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Prezes PGZ Witold Słowik dziękował rządowi za podniesienie kapitału PGZ o 400 mln zł; jak powiedział, dzięki tym pieniądzom, uzupełnionym o 36 mln zł ze środków własnych, będzie możliwa inwestycja, "która w pierwszym rzędzie polega na przywróceniu kompetencji produkcji prochów wielobazowych".Środki posłużą także zwiększeniu produkcji amunicji małokalibrowej w zakładach w Skarżysku-Kamiennej, modernizacji linii produkcyjnej rakiet, a w Pionkach będą służyć unowocześnieniu produkcji amunicji wielkokalibrowej.Podkreślił, że zakłady Mesko, których wynik finansowy po dziewięciu miesiącach ubiegłego roku wynosił minus 20 mln zł, w ostatnich kilkunastu miesiącach poprawiły organizację produkcji i obecnie wynik po trzech kwartałach 2019 roku wynosi plus 30 mln zł. "To świadczy o radykalnej poprawie sytuacji finansowej. Dzisiejsza umowa inwestycyjna spowoduje dalszy rozwój zakładu i mam nadzieję, że po uruchomieniu tej produkcji, pod względem stosowanych technologii i jakości produkcji zakłady Mesko dołączą do wiodących zakładów PGZ" - powiedział Słowik.Do podniesienia kapitału PGZ odniósł się też cytowany w komunikacie Grupy członek zarządu PGZ Michał Kuczmierowski. "Nasze działania są przykładem profesjonalizacji PGZ i wpisują się w strategiczną transformację zachodzącą w Grupie" - powiedział. Według Kuczmierowskiego na inwestycji "skorzystają nie tylko nasze zakłady, ale przed wszystkim polskie wojsko i formacje sojusznicze".Mesko S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej rozpoczęła działalność w 1924 r., początkowo jako Państwowa Fabryka Amunicji. Spółka jest producentem amunicji i rakiet używanych m.in. przez Siły Zbrojne RP. Od 2015 r. Mesko jest częścią PGZ.Polska Grupa Zbrojeniowa to największy polski państwowy producent branży zbrojeniowej; skupia ponad 50 spółek, zatrudniając 18 tys. pracowników. Roczny pzychód PGZ przekracza 5,5 mld zł.