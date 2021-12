PGZ zbuduje laboratorium do testów pocisków rakietowych

Polska Grupa Zbrojeniowa zawarła ze swoimi spółkami porozumienie o utworzeniu laboratorium do testowania układów naprowadzania pocisków rakietowych – poinformowała w środę PGZ. Laboratorium będzie ulokowane w podwarszawskiej Zielonce.

Dokument określa zasady współpracy spółek w przy utworzeniu, utrzymaniu i rozwoju laboratorium symulacyjnego typu hardware-in-the-loop.

Porozumienie reguluje kwestie korzystania z laboratorium, jego przyszłej rozbudowy i rozliczeń finansowych.

Sygnatariuszami porozumienia są spółki z grupy kapitałowej PGZ: PGZ S.A., PCO, Wojskowe Zakłady Elektroniczne i PIT-Radwar.



Laboratorium HWIL ma służyć pracom badawczo-rozwojowym polskich programów rakietowych.



Zarządcą Laboratorium HWIL zostanie PGZ S.A., która będzie integrowała i koordynowała działania poszczególnych spółek.

Rozwój systemów rakietowych

Absorpcja offsetu

Członkini zarządu WZE w Zielonce Małgorzata Kobylarczyk zapewniła, że Wojskowe Zakłady Elektroniczne dysponują odpowiednią przestrzenią dla utworzenia laboratorium i "doświadczeniem związane z absorpcją offsetu związanego z zaawansowanymi technologiami rakietowymi".



- Powstająca w Zielonce infrastruktura wpisuje się w rozwój WZE S.A. w kierunku już pozyskanych kompetencji w dziedzinie rakiet - powiedziała, wskazując na centrum serwisowe morskich pocisków NSM i powstające centrum produkcji podzespołów pocisku PAC 3-MSE, który ma być uzbrojeniem polskich baterii Patriot.

Zbudowanie przemysłu

Prezes PIT-Radwar Andrzej Sieradz podkreślił, że jego spółka od wielu lat prowadzi prace przygotowawcze i rozwija technologie konieczne do realizacji programu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew.



- Wspólne działania spółek Grupy PGZ są podstawą do zbudowania polskiego przemysłu obronnego w obszarze systemów rakietowych - powiedział.



Budowa laboratorium HWIL to wypełnienie jednego z postanowień umów offsetowych pomiędzy PGZ i Lockheed Martin, dotyczących współpracy przy realizacji pierwszej fazy programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła.



Na to, że w ramach offsetu od firmy Lockheed Martin PGZ pozyskuje wyposażenie umożliwiające testowanie systemów rakietowych, w tym symulację lotu i działania pocisków, prezes PGZ zwracał uwagę w sierpniu br. Zapowiedział, że wyposażenie do modelowania rakiet Grupa będzie wykorzystywać nie tylko w programie Wisła, ale i przy innych pociskach produkowanych przez spółki PGZ.



Program Wisła dotyczy pozyskania zestawów rakietowych obrony powietrznej średniego zasięgu wraz z sieciocentrycznym systemem łączności i dowodzenia. Polska zakupi dwie baterie (16 wyrzutni) systemu Patriot z pociskami PAC-3 MSE oraz systemem zarządzania walką IBCS. Komponenty baterii, w tym wyrzutnie, są produkowane w przedsiębiorstwach wchodzących w skład PGZ. Wartość kontraktu zawartego w marcu 2018 r. w ramach pierwszej fazy wynosi 4,75 mld dolarów