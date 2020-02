Pięciu prezesów w cztery lata, teraz będzie szósty. Co dalej ze zbrojeniowym gigantem?

No i stało się. Kadrowa miotła wicepremiera Jacka Sasina, szefa nowego Ministerstwa Aktywów Państwowych, zaczęła zamiatać w największym polskim holdingu zbrojeniowym, Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., która skupia bezpośrednio ok. 40 spółek obronnych. Ciekawe, co będzie dalej. Pesymiści twierdzą, że to wierzchołek góry lodowej zmian w polskiej zbrojeniówce.

Witold Słowik, prezes PGZ, odwołany. Kadrowa karuzela w zbrojeniówce zaczęła się kręcić.

Brak kadrowej stabilności, częsta rotacja na kierowniczych stanowiskach w spółkach obronnych, zwłaszcza wyznaczanie na te stanowiska osób niewiele znających się na przemyśle dla wojska, uważa się za ważną przyczynę nie najlepszej wciąż kondycji PGZ.

Diagnoza opozycji wobec dokonań PGZ jest surowa: zabrakło odwagi na decyzje o likwidacji zakładów bez przyszłości, a lokalne układziki w poszczególnych przedsiębiorstwach nie pozwoliły na realną konsolidację grupy. Oferta eksportowa ani jest konkurencyjna cenowo, ani atrakcyjna technologicznie.