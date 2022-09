Pierwsze Apache, tak jak Abramsy, trafią do 18 Dywizji

Pierwsze śmigłowce Apache trafią do 18 Dywizji Zmechanizowanej, gdzie trafią również czołgi Abrams. Apache świetnie współpracują z tymi czołgami, razem stanowią olbrzymią siłę oporu - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak.

W czwartek Błaszczak wziął udział w kolejnym, piątym już spotkaniu ministrów obrony około 40 państw, w tym Polski, w ramach Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (Ukraine Defense Consultative Group). Rozmowom przewodniczy sekretarz obrony USA Lloyd J. Austin, a w posiedzeniu uczestniczy też m.in. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Na marginesie konferencji szef MON spotkał się z minister obrony Niemiec Christine Lambrecht, a także z sekretarzem obrony USA. O rozmowę z tym ostatnim był pytany w wypowiedzi dla mediów.

"Rozmawialiśmy na temat naszej współpracy - zarówno, jeżeli chodzi o obecność wojsk amerykańskich w Polsce, jak i jeśli chodzi o proces modernizacji wyposażenia polskich Sił Zbrojnych" - powiedział wicepremier.

Jak poinformował, rozmowa dotyczyła też zapytania ofertowego, które złożone zostało do Waszyngtonu w sprawie 96 śmigłowców szturmowych Apache.

"Zwróciłem się również o to, żeby ten czas, który będzie poświęcony produkcji śmigłowców był wypełniony leasingiem śmigłowców z wyposażenia US Army" - poinformował. Wyraził nadzieję, że negocjacje potrwają krótko i zakończą się sukcesem.

Błaszczak poinformował także, że pierwsze śmigłowce trafią do 18 Dywizji Zmechanizowanej - jak tłumaczył, wynika to z tego, że dywizja ta będzie również wyposażona w czołgi Abrams, a "Apache świetnie współpracują z Abramsami". "Razem stanowią olbrzymią siłę, oczywiście siłę oporu - bo chodzi nam o to, żeby odstraszyć przeciwnika" - podkreślił.

Pytany o inne plany rozwoju Sił Zbrojnych w tej dziedzinie Błaszczak powiedział, że "mamy całą gamę pomysłów". "Przede wszystkim zamawiamy śmigłowce wsparcia w polskich zakładach - w PZL Świdnik i PZL Mielec - ale jeżeli chodzi o śmigłowce uderzeniowe, najlepsze na świecie są Apache" - podkreślił.

Szef MON dodał, że o decyzji zaważył fakt dostosowania amerykańskich śmigłowców do współpracy z czołgami Abrams. "Apache i Abramsy stanowią tamę nie do przerwania - właśnie na tym nam zależy" - stwierdził.

