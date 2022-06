Pierwsze Couguary trafiły do 55 Batalionu Remontowego w Opolu

Opolski 55 Batalion Remontowy przyjął pierwsze amerykańskie pojazdy Couguar 4x4. Jak poinformowała w środę na swoim profilu społecznościowym jednostka, jest to część pierwszej partii z 300 pojazdów tego typu, jakie zamówiło Wojsko Polskie.

Jak poinformował kpt. Piotr Płuciennik, rzecznik 10 Brygady Logistycznej w Opolu, do 55 Batalionu Remontowego trafiły pierwsze egzemplarze pojazdów Coguar 4x4. Zanim wozy trafią do jednostek docelowych, specjaliści z warsztatów jednostki muszą m.in. dostosować je do wymagań określonych polskimi przepisami prawa drogowego, zmienić typ kamuflażu i uzupełnić wyposażenie.

Couguar 4x4 to pojazd typu MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Wraz z dwuosobową załogą może nim poruszać się sześć osób. W pierwszej transzy do Opola przyjechało 35 pojazdów. Każdy waży ponad 17 ton, ma blisko 6 metrów długości, 2,7 metra szerokości i 3,5 metra wysokości.

"Stan pojazdów jest więcej niż dobry. Wiedzieliśmy, że otrzymamy pojazdy z nadwyżek amerykańskiej armii i będzie to sprzęt używany, więc należało oczekiwać szerokiego zakresu prac. Okazało się jednak, że większość Coguarów które otrzymaliśmy ma jeszcze folie na fotelach i przebieg nie większy, niż 140 mil" - napisano na stronie jednostki.

55 Batalion Remontowy deklaruje, że do obsługi Couguarów przygotowywał się od kwietnia tego roku. W pierwszej kolejności zdobył dokumentację techniczną pojazdów i przetłumaczył ją na język polski. Pozwoliło to poznać budowę nowego rodzaju sprzętu i określić wymagania dla warsztatów, a co za tym idzie kupić odpowiednie narzędzia, przeszkolić mechaników oraz przygotować warsztaty. „Od połowy czerwca jesteśmy w 100 proc. gotowi do realizacji tego zadania. Pierwsze kilka dostosowanych Couguarów wyznaczy nam pewną normę roboczogodzin, które należy poświęcić na jeden egzemplarz. Ten czas jednak będzie się z pewnością skracał z każdym kolejnym pojazdem i nabywaniem doświadczenia przez mechaników” - napisano na stronie jednostki.