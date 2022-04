Pierwsze cztery Borsuki trafią do wojska

Jak informuje WNP.PL Polska Grupa Zbrojeniowa, konsorcjum, którego liderem jest Huta Stalowa Wola, na podstawie aneksu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wyprodukuje i dostarczy do dalszych testów i badań cztery egzemplarze Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty, które realizowane są w ramach programu Borsuk.

Aneks rozszerzy zakres prowadzonego przez Konsorcjum projektu o dostawę czterech dodatkowych egzemplarzy Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty Borsuk.

Działanie to ma na celu przyśpieszenie - we współpracy z Siłami Zbrojnymi RP - procesu badawczo-rozwojowo i wdrożeniowego następcy wysłużonych BWP-1.

Według Sebastiana Chwałka, prezesa PGZ, możliwe jest zamówienie na produkcję nawet ponad tysiąca tych wozów.

- Rozpoczynamy nowy, zarówno dla nas jak i dla wojska, proces wdrażania Borsuków do armii. Cztery pojazdy więcej, to czterokrotnie więcej szans na testowanie podsystemów i systemów, które doprowadzimy do perfekcji, jakiej zarówno my, jak i żołnierze oczekują od naszych wyrobów. Borsuk to konstrukcja skrojona pod potrzeby Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, a stojące przed tą czwórką badania eksploatacyjno-wojskowe potwierdzą jej dojrzałość - powiedział Sebastian Chwałek, prezes PGZ.

Program Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty ruszył 24 października 2014 r. Na realizację projektu Konsorcjum, którym kieruje Huta Stalowa Wola pierwotnie otrzymało kwotę 62 mln zł dofinansowania z NCBR, przy 13 mln zł wkładu własnego.

To jeden z najbardziej wyczekiwanych przez wojsko produktów PGZ, z potencjałem produkcyjnym i rozwojowym na przynajmniej 30 lat. Jego realizacja pozwoli Grupie PGZ na znaczne zbliżenie się do czołówki światowych producentów gąsienicowych wozów bojowych.

Sprawdzian w terenie

- Przez te wszystkie lata intensywnie pracowaliśmy nad projektem, dlatego rozszerzenie umowy o cztery egzemplarze NBPWP jest dla nas sporym sukcesem i jednocześnie wyzwaniem biznesowym. Dzięki temu HSW jako producent, będzie miała możliwość szybszego uruchomienia procesów technologicznych i zakupowych, co znacząco przyspieszy rozpoczęcie produkcji seryjnej i dostawy -podkreślił Bartłomiej Zając, prezes Huty Stalowa Wola.

Dodał, że większa liczba egzemplarzy wozów bojowych umożliwi szybsze przeprowadzenie procesu badań eksploatacyjno-wojskowych, które dzięki temu realizowane będą w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych.

- Oczekujemy, że skróci się też okres tzw. „chorób wieku dziecięcego” nowego produktu. Z naszego punktu widzenia, trudno o lepszy model wdrożeniowy dla tak rewolucyjnego wyrobu, jakim jest Borsuk - podkreślił.

Wyzwanie dla krajowego przemysłu obronnego

Jak podkreśla Jacek Zagożdżon z PGZ projekt opracowania Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty to jedno z największych wyzwań, przed jakim stanął krajowy przemysł obronny. Opracowanie całkowicie nowej, autorskiej konstrukcji o tak wysokim stopniu skomplikowania dało ogromny zastrzyk wiedzy oraz kompetencji wszystkim podmiotom zaangażowanym w projekt.

Na potrzeby tego projektu trzeba było stworzyć podwaliny niektórych prac teoretycznych, prób oraz metodyki badań z dziedziny inżynierii materiałowej czy cybernetyki. Wyniki tych badań wzbogaciły i nadal rozwijają zasoby wiedzy i kompetencji całego polskiego przemysłu zbrojeniowego. Projekt potwierdził duży potencjał kompetencji i wiedzy jaki od lat konsekwentnie z powodzeniem buduje HSW i pozostali konsorcjanci.

Dla żołnierzy piechoty zmechanizowanej

Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty (NBPWP) Borsuk to nowoczesny pojazd gąsienicowy przeznaczony dla pododdziałów piechoty zmechanizowanej. Może być używany w różnych warunkach terenowych i pogodowych - jest w stanie pokonywać nawet szerokie przeszkody wodne. Pojazd przeznaczony jest do transportu i ochrony załogi oraz żołnierzy piechoty przed ostrzałem z broni strzeleckiej, granatników przeciwpancernych i IED.

Za projekt odpowiada Konsorcjum: Huta Stalowa Wola - lider, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM, Rosomak, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne, Wojskowe Zakłady Elektroniczne, Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej oraz Politechnika Warszawska.

Po raz pierwszy model nowego bojowego pływającego wozu piechoty Borsuk, z wieżą bezzałogową ZSSW-30, zaprezentowano w 2017 r. podczas targów obronnych w Kielcach. Prototyp Borsuka pokazano w 2019 r.

Zintegrowany z bezzałogową wieżą

We wrześniu 2020 r. na poligonie w Drawsku Pomorskim Borsuk przeszedł serię badań i sprawdzeń z zainstalowanym Zdalnie Sterowanym Systemem Wieżowym ZSSW-30.

Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW-30, opracowywany przez HSW we współpracy z WB Electronics jest pierwszą w pełni polską konstrukcją bezzałogowej wieży. Zintegrowany z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych ZSSW-30 jest tworzony z myślą o wejściu do Sił Zbrojnych jako docelowe uzbrojenie nowych bojowych wozów piechoty i kołowych transporterów opancerzonych Rosomak.

Według Sebastiana Chwałka, kiedy Siły Zbrojne RP otrzymają pierwsze cztery Borsuki, rozpocznie się etap testów w codziennej eksploatacji sprzętu, co pozwoli w produkcji kolejnych wozów uwzględnić uwagi użytkowników końcowych. Jego zdaniem mowa jest o produkcji co najmniej setek, jeśli nie ponad tysiąca sztuk NBPWP Borsuk.