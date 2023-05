Pierwsze Himarsy dla Wojska Polskiego już za kilkanaście dni

W krótkim czasie będziemy dysponować bronią sprawdzoną na ukraińsko-rosyjskim froncie. W połowie tego miesiąca w Polsce pojawią się amerykańskie wyrzutnie Himars - poinformował dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, po wizycie w zakładach produkujących ten sprzęt.

To bez wątpienia milowy krok z punktu widzenia polskiej obronności. System artylerii rakietowej wysokiej mobilności - od anglojęzycznego skrótu zwany Himars - to wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet zamontowana na ciężarówce.

W 2019 r. Polska za 414 mln dolarów kupiła 20 zestawów artylerii rakietowej wysokiej mobilności M142 Himars, z 18 wyrzutniami bojowymi i dwoma ćwiczebnymi.

- Mam dobra wiadomość. Już w połowie maja pierwsze wyrzutnie będą w Polsce. Przeszkoliliśmy żołnierzy, a więc przeszkoleni żołnierze polscy obejmą swoje obowiązki niejako z marszu i będziemy dysponować w bardzo krótkim czasie bronią sprawdzoną na froncie w Ukrainie - poinformował dziś Mariusz Błaszczak, szef MON, który odwiedził zakłady Camden Lockheed Martin w Arkansas, w których produkowane są wyrzutnie systemu Himars .

Polska wyraziła też zainteresowanie zakupem blisko 500 kolejnych wyrzutni i w lutym tego roku rząd Stanów Zjednoczonych pozytywnie odpowiedział na polskie zapytanie ofertowe.

- Kontrakt podpisaliśmy w 2019 roku. To jest wstęp, jeśli chodzi o nasza współpracę z Lockheed Martin, dlatego że Kongres Stanów Zjednoczonych wydał zgodę na sprzedaż 500 wyrzutni do Himarsów, które tym razem będą posadowione na polskich Jelczach. Po rozmowie z zarządem Lockheed Martin usłyszałem zapewnienie o gotowości do współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym - mówił dziś Błaszczak.

Maksymalna wartość zakupu to 10 mld dolarów. Koncern Lockheed Martin deklarował, że jest w stanie produkować 72 zestawy rocznie.

Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało więc w październiku 2022 r. umowę ramową na zakup 218 zestawów wieloprowadnicowej artylerii rakietowej K239 Chunmoo w Korei Południowej. Pierwsze 18 sztuk ma pojawić się w Polsce również w tym roku.

Szef MON powiedział dziś także, że w USA rozmawiał również o możliwej produkcji kierowanych pocisków przeciwpancernych Javelin w Polsce.