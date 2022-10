Pierwsze Patrioty dla Polski już gotowe. 9 naszych firm pomaga Amerykanom

O rozpoczynających się testach systemów Patriot w Polsce, szkoleniu załóg, współpracy Raytheona z polskim przemysłem oraz realizacji umowy na drugą fazę Wisły WNP.PL rozmawia z Caroline Touchstone, dyrektor ds. Programu Wisła w Raytheon Missiles & Defense.

Pierwsza bateria systemu Patriot jest już gotowa do testów. W październiku 2022 r odbędzie się proces integracji i sprawdzenia komponentów systemu - SICO (System Integration and Checkout).

Niektóre z elementów drugiej baterii są już gotowe i dostarczone do Polski. Całość będzie dostarczona do końca tego roku i na początku przyszłego by podobnie jak pierwsza bateria przejść procedurę SICO.

Będziemy przekazywać polskim spółkom obronnym technologie, by wzmacniać zdolności produkcyjne polskiego przemysłu, zapewnia Caroline Touchstone.

Dwie baterie Patriot dla Polski będą gotowe jeszcze w tym roku i na początku przyszłego. Od razu trafią do nas, czy też najpierw, zgodnie z zasadami umowy międzyrządowej, przekazane zostaną rządowi amerykańskiemu, który po testach nam je przekaże?

- Pierwsza bateria w ramach pierwszej fazy programu Wisła jest już gotowa do integracji i sprawdzenia zgodnie z procedurą SICO nadzorowaną przez rząd USA. Testy odbędą się w październiku bieżącego roku.

W procedurze SICO będą integrowane także komponenty dostarczane przez polski przemysł. W pierwszej fazie programu Wisła zawarliśmy kontrakty w sumie z dziewięcioma polskimi partnerami.

Przykładowo, Huta Stalowa Wola wytwarza wyrzutnie M903, Wojskowe Zakłady Elektroniczne -zestawy modułów elektroniki DLTM kluczowy element wyrzutni, Zakłady Mechaniczne Tarnów -siłowniki liniowe i obrotowe do wyrzutni, firma AGREGATY PEX-POOL produkuje kontenery operacyjne i naczepy, a OBR Centrum Techniki Morskiej projektuje wewnętrzną konfigurację kontenerów. Zakłady WZŁ-1 z kolei wyposażają wnętrze kontenera, a następnie integrują i testują poszczególne komponenty i dostarczają gotowe kontenery.

Rutery dostarcza firma Teldat, a antenę IFF (swój-obcy) firma PIT-Radwar.

Przekazanie pierwszych Patriotów Polsce to dla nas ważny moment także dlatego, że potwierdza udaną współpracę z polskimi partnerami w fazie pierwszej programu Wisła. Partnerska współpraca z polskim przemysłem jest ważna dla naszego globalnego łańcucha dostaw, w który włączeni są polscy dostawcy. Tak więc dostarczają oni komponenty Patriota nie tylko na potrzeby Polski, ale również dla międzynarodowych klientów.

Polscy partnerzy Raytheona bez problemów dostarczali elementy do Patriotów

W pierwszej fazie Wisły kupiliśmy dwie baterie Patriot. Kiedy druga bateria trafi do Polski?

- Niektóre z elementów drugiej baterii są już gotowe i dostarczone. Całość będzie przekazana rządowi USA, który jest stroną umowy z rządem Polski, do końca roku, bądź w pierwszych miesiącach przyszłego i po przeprowadzonych testach i integracji zgodnie z procedurą SICO trafi do polskiej armii.

Bez opóźnień?

- Współpraca pomiędzy naszym zespołem a polskimi partnerami układa się dobrze, nie było żadnych problemów z dostarczaniem elementów do Patriotów ze strony naszych polskich partnerów.

Dostaniemy cały system, nie tylko wyrzutnie, ale i wozy logistyczne, radary?

- Dostarczymy system Patriot, w konfiguracja3+, w tym wyrzutnie M903, radary, stanowiska kierowania walką ECS, jednostki zasilania EPP czyli agregaty prądotwórcze oraz elementy logistyczne, jak kontenery operacyjne z naczepami i pozostałymi elementami, które składają się na całość systemu.

Integracja systemów Patriot, o której pani mówi, będzie prowadzona przez Polaków przy waszej współpracy, czy tylko przez Raytheona?

- Październikowa realizacja SICO będzie się odbywać w Toruniu. W tym procesie integracji i kontroli współpracować będą trzy strony. Będzie on kierowany przez rząd Stanów Zjednoczonych i prowadzony we współpracy z polskimi siłami zbrojnymi przy wsparciu Raytheona, żeby mieć pewność, że wszystko idzie zgodnie z planem i procedurami.

Celem procedury SICO jest sprawdzenie działania radaru oraz całego systemu. Umowa ze Stanami Zjednoczonymi uwzględnia również szkolenia załóg obsługujących system, to znaczy że operatorzy z polskich sił zbrojnych będą szkoleni z użycia tego sprzętu.

Takie szkolenie trwa już w USA. Czy będzie też odbywać się w Polsce? Powstanie w tym celu ośrodek szkoleniowy dla załóg obsługujących system Patriot?

- Nie jestem pewna, czy taki ośrodek szkoleniowy jest w Polsce. Wiem natomiast, że operatorzy z polskich sił zbrojnych szkolą się w Sochaczewie. Oczywiście mają możliwość wyjechania na szkolenie do USA.

Nowym elementem systemu w II fazie Wisły będzie radar dookólny LTAMDS

Po długim oczekiwaniu ruszyła wreszcie II faza programu Wisła. Polska przekazała stronie amerykańskiej zapytanie ofertowe LOR na dostawę kolejnych sześciu baterii. Może pani podać jakieś szczegóły zapowiedzianego kontraktu?

- Przede wszystkim nowym elementem systemu w drugiej fazie Wisły będzie nowy radar dookólny LTAMDS, mogący wykrywać zagrożenia w promieniu 360 stopni. W pierwszej fazie Wisły są radary sektorowe. Radar LTAMDS, to nowej generacji sensor dla US Army, nad którym pracowaliśmy w ramach programu rządowego.

Do Sił Zbrojnych USA dostarczyliśmy go w kwietniu tego roku. Teraz radar poddany jest szerokim testom w warunkach maksymalnie zbliżonych do pola walki. Polska jest naszym pierwszym międzynarodowym klientem, jeśli chodzi o pozyskanie tego radaru.

Co więcej, w jego produkcji przewidujemy również uczestnictwo polskiego przemysłu. Chcemy, by jak najwięcej spółek PGZ brało udział w realizacji II fazy programu Wisła bazując na sukcesie, jaki udało się osiągnąć w I fazie programu.

Rozpoczęliśmy już rozmowy dotyczące bezpośredniego udziału polskich spółek w umowach offsetowych związanych z radarem LTAMDS. Ustaliliśmy potencjalne obszary współpracy i będziemy kontynuować rozmowy.

Chcemy mieć pewność, że przekazywana technologia spełnia oczekiwania polskiego przemysłu

Z umowami offsetowymi w I fazie Wisły było sporo kłopotów. Dlaczego?

- Negocjacje przedłużały się głównie dlatego, że chcieliśmy mieć pewność, że przekazywana technologia spełnia oczekiwania polskiego przemysłu. Nie wpłynęło to jednak na współpracę z polskim przemysłem.

W przypadku II fazy Wisły nie będzie już żadnych przeszkód?

- Polski rząd wysłał zapytanie do rządu Stanów Zjednoczonych dotyczące II fazy Wisły oraz przedstawił swoje wymagania. Czekamy, aby się z nimi zapoznać, zorientować się czego rząd i MON oczekuje od naszej firmy. Po zapoznaniu się z wymogami wrócimy do negocjacji.

Patrioty nie czekają na klientów na półkach. Produkcja kolejnych baterii będzie trwała. W obecnej sytuacji Polska chciałaby mieć je jak najszybciej. Można już dziś wskazać przybliżony choćby termin, kiedy Patrioty zakupione w II fazie Wisły zobaczymy nad Wisłą?

- Z konkretami musimy poczekać na decyzje rządu Stanów Zjednoczonych. Terminy dostaw kolejnych baterii Patriot będą przedmiotem negocjacji pomiędzy rządami. My ze swojej strony staramy się współpracować, by decyzje zapadły jak najszybciej. Rozumiem wyzwania związane z wojną w Ukrainie. Zdajemy sobie sprawę, że to bardzo pilna potrzeba.

W świecie wzrasta zapotrzebowanie na pozyskanie systemów Patriot produkowanych przez Raytheona

Czy w związku z tym Raytheon przymierza się może do zwiększenia produkcji, przestawiając zakłady na jakiś parawojenny choćby tryb pracy? Chętnych na Patrioty wciąż przybywa.

- Rząd Stanów Zjednoczonych ogłosił kilka pakietów pomocy dla przemysłu, by zwiększył produkcję. Także Raytheon zwiększa swoje możliwości produkcyjne. Widzimy zwiększone zapotrzebowanie na nasze systemy i chcemy przyspieszyć ich produkcję.

Kiedy zapadną konkretne decyzje co do zakupu przez Polskę kolejnych sześciu baterii systemów Patriot zrobimy wszystko, by sprzęt trafił do Polski w ustalonych terminach. Rozumiemy, że nasze systemy przeciwlotnicze są ważne dla Polski, jej bezpieczeństwa, niezależności i niezawisłości.

Będziemy współpracować z Ministerstwem Obrony Narodowej i przekazywać polskim spółkom obronnym technologie, by wzmacniać zdolności produkcyjne polskiego przemysłu. Chcielibyśmy by oprócz Patriota był zaangażowany w produkcję uzbrojenia dla polskich F-35. Jesteśmy przekonani, że program Harpia otworzy nowe obszary dla partnerskiej współpracy z polskim przemysłem.

Jakieś przykłady takiej możliwej współpracy?

- O szczegółach na razie trudno mówić. Mogą to być przykładowo inteligentne pociski powietrze-ziemia StormBreaker, wykorzystujące technologię sieciową pozwalającą na zdalne niszczenie stacjonarnych lub ruchomych celów, czy nowe pociski powietrze-powietrze AMRAAM, o zwiększonym zasięgu i lepszej zdolności zwalczania zaawansowanych zagrożeń.

