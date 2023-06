Pierwsze wyrzutnie Chunmoo za dwa miesiące będą w Polsce

To już pewne - w sierpniu przypłyną do Polski pierwsze zestawy artylerii rakietowej Chunmoo - poinformował w poniedziałek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który w Korei Południowej prowadzi rozmowy z przedstawicielami tamtejszego przemysłu obronnego.

Polsko-koreańska współpraca wojskowa jest bardzo szeroka i warta miliardy dolarów.

Z Korei Południowej do Polski dotarły już pierwsze dostawy armatohaubic i czołgów.

Wyrzutnie rakietowe i samoloty bojowe - to dalszy ciąg współpracy, która będzie trwać co najmniej 5 lat.

Zestawy artylerii rakietowej K239 Chunmoo o zasięgu do 300 km posadowione na polskich Jelczach pojawią się w Polsce w ciągu dwóch miesięcy. Chunmoo to południowokoreański system wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych zdolny do wystrzeliwania kilku różnych kierowanych lub niekierowanych pocisków rakietowych.

- Nasze działania są skoncentrowane na tym, żeby zastąpić postsowiecki sprzęt sprzętem nowoczesnym. Sprzęt koreański należy do najnowocześniejszych. Ministerstwo Obrony Narodowej wynegocjowało dobre ceny tego sprzętu. Teraz chodzi o to, żeby Bank Gospodarstwa Krajowego wypełnił plany finansowe treścią. I mamy rezultat w postaci nowoczesnego sprzętu, który trafia i trafi na wyposażenie Wojska Polskiego - powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej.

Agencja Uzbrojenia zawarła w listopadzie 2022 r. umowę na dostawę 218 modułów wyrzutni wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym, zapasem kilkunastu tysięcy pocisków precyzyjnego rażenia na dystansie 80 km i 290 km oraz wsparciem technicznym producenta, którym jest koreański koncern Hanwha Aerospace. Jej wartość to 3,55 mld dolarów.

Zgodnie z zapisami umowy, dostawy pierwszych 18 wyrzutni K239 Chunmoo, zintegrowanych z polskimi Jelczami, systemami łączności oraz polskim zintegrowanym systemem zarządzania walką Topaz i amunicją, zostaną zrealizowane już w tym roku. Pozostałe powinny pojawić w Polsce do 2027 roku, a cały projekt zakłada łączną liczbę 288 takich modułów.

Nie tylko zestawy wyrzutni rakietowych, ale też ciężki sprzęt

Zestawy Chunmoo będą kolejną dostawą sprzętu wojskowego z odległej Korei Południowej. W ramach współpracy w Polsce są już pierwsze koreańskie czołgi K2 Black Panther. Ich ostatnia dostawa z 19 maja tego roku sprawiła, że obecnie - w 20. Brygadzie Zmechanizowanej - mamy 22 tego typu pojazdy. To efekt umowy wykonawczej z sierpnia 2022 r. o wartości 3,37 mld dolarów, dzięki której do polskiej armii do 2025 roku trafi w sumie 180 czołgów.

Agencja Uzbrojenia podpisała też umowę na zakup w Korei Południowej - za 2,4 mld dolarów - 212 dział samobieżnych armatohaubic K9 Thunder. Pierwsze pojawiły się w kraju w grudniu zeszłego roku, dziś są już na wyposażeniu 16. Dywizji Zmechanizowanej. Wzbudziły przy tym sporo kontrowersji, bo okazało się, że do Polski trafił używany, choć wyremontowany sprzęt z magazynów koreańskiej armii. Zupełnie nowe armatohaubice mają być produkowane dla polskiego wojska dopiero w drugiej połowie tego roku. Dziś mamy 48 armatohaubic z Korei.

Jeszcze w ty roku w Polsce będziemy mieli nowy typ samolotu

- Rozmawiałem z prezesem firmy Hyundai Rotem na temat naszej współpracy. Rozmawiałem także z doradcą prezydenta Korei Południowej, doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego, a także z ministrem, który stoi na czele ministerstwa ds. zakupów i eksportu uzbrojenia koreańskiego. Perspektywy wzmacniania Wojska Polskiego są bardzo dobre - ocenił Mariusz Błaszczak.

Szef MON podczas wizyty w Korei Płd. weźmie też udział w oficjalnym roll-out, czyli wyprowadzeniu z zakładów KAI Factory pierwszego samolotu FA-50 Fighting Eagle z kontraktu dla Polski. 48 samolotów tego typu wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym oraz usługą wsparcia technicznego za ponad 3 mld dolarów mają zostać zrealizowane w ciągu pięciu lat, przy czym pierwsze FA-5 pojawią się w kraju już w tym roku.