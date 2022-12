Pierwsze wyrzutnie i bezzałogowce Gladius dostarczone wojsku

Pierwsze elementy systemu rozpoznawczo-uderzeniowego Gladius zostały dostarczone wojsku; artylerzyści otrzymali dwie wyrzutnie i dwa ćwiczebne drony – poinformowała Agencja Uzbrojenia.

Artylerzyści z jednostki wchodzącej w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej odebrali dwie wyrzutnie bezzałogowych statków powietrznych oraz dwa treningowe bezzałogowe statki powietrzne Gladius.

Kontrakt dotyczy dostawy czterech bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym.

Całkowita wartość umowy wynosi 2 mld zł brutto, a dostawy kolejnych elementów wchodzących w skład bateryjnych modułów Gladius zostaną zrealizowane w drugiej połowie przyszłego roku.

W czwartek, 15 grudnia, zostały zrealizowane dostawy pierwszych elementów wchodzących w skład bezzałogowego systemu poszukiwawczo-uderzeniowego Gladius na potrzeby 18. Pułku Artylerii z Nowej Dęby - poinformowała tego dnia AU.

Artylerzyści z jednostki wchodzącej w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej odebrali dwie wyrzutnie bezzałogowych statków powietrznych oraz dwa treningowe bezzałogowe statki powietrzne Gladius. Umożliwi to rozpoczęcie szkolenia zespołów operatorskich zestawów Gladius przed kolejnymi dostawami elementów tego systemu.

Na kolejne elementy systemu poczekamy do przyszłego roku

Dostawa to efekt umowy zawartej między reprezentującą Skarb Państwa Agencją Uzbrojenia a spółką WB Electronics. Całkowita wartość umowy wynosi 2 mld zł brutto, a dostawy kolejnych elementów wchodzących w skład bateryjnych modułów Gladius zostaną zrealizowane w drugiej połowie przyszłego roku.

Kontrakt dotyczy dostawy czterech bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym. Pakiet szkoleniowy zawiera - oprócz szkolenia dla personelu - treningowe bezzałogowe statki powietrzne oraz symulatory. W skład pakietu logistycznego wchodzą zestawy obsługowych oraz usługi serwisowe.

Rozpoznanie i precyzyjnego rażenia celów na odległość do 100 km

Bateryjne moduły bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius są przeznaczone do precyzyjnego rażenia celów na odległość do 100 km oraz do rozpoznania obrazowego z powietrza. W skład systemu wchodzą produkowane przez Grupę WB bezzałogowe statki powietrzne FT-5 (rozpoznawczy) i - jako efektor - uzbrojony BSP-U (bezzałogowy system poszukiwawczo-uderzeniowy) Gladius.

Drony rozpoznawcze są wyposażone w głowice optoelektroniczne umożliwiające rejestrację obrazu w świetle dziennym i z wykorzystaniem termowizji. Uzbrojone dorny będą zintegrowane z używanym przez polskie wojsko systemem kierowania ogniem Topaz.

W skład bateryjnego modułu wejdą wyrzutnie, wozy dowodzenia, amunicyjne i obsługi technicznej oraz zapas uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych Gladius.

Wprowadzenie do armii bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych to jeden z programów planu modernizacji technicznej wojska, uwzględniony także w ogłoszonym w 2019 r. planie na lata 2021-35. Program Gladius zakłada zakup dronów zdolnych zwalczać silniej opancerzone cele niż dostarczane dotychczas drony Warmate.