Pierwszy dookólny radar trafił do armii amerykańskiej. Polska jest nim również zainteresowana

LTAMDS to najnowszy radar obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, oferujący znacznie większą wydajność i skuteczność w zwalczaniu zagrożeń, z jakimi muszą się mierzyć wojska obrony powietrznej na całym świecie.

Radar LTAMDS, w niespełna dwa lata od przyznania kontraktu, dotarł na poligon armii USA. To pierwszy z sześciu radarów, które zostaną dostarczone armii USA w 2022 roku.

Na poligonie rozpoczną się intensywne testy, których zadaniem jest potwierdzenie możliwości i funkcji radaru LTAMDS w środowisku operacyjnym.

Polskie systemy Patriot, które chcemy pozyskać w dwóch fazach programu Wisła, docelowo mają mieć takie same radary, jakich używać będzie armia USA.

Pierwszy dookólny radar LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) zbudowany przez Raytheon Missiles & Defense, dział firmy Raytheon Technologies, dotarł na poligon armii amerykańskiej. To ważna wiadomość dla naszych sił zbrojnych.

- Wspólnie z armią chcieliśmy zbudować radar, który potrafi wykrywać złożone, ewoluujące zagrożenia i zapewnić obronę przed nimi, a jednocześnie wymaga od operatorów znacznie mniej wysiłku. Efektem naszych prac jest właśnie LTAMDS - powiedział Tom Laliberty, prezes działu operacji lądowych i obrony powietrznej w Raytheon Missiles & Defense.

Czytaj też: Szkolenie jak gra komputerowa. Polskim żołnierzom bardzo się to przyda

Dodał również, że LTAMDS to wzrost skuteczności działania przeciwko wielu zagrożeniom, od samolotów załogowych i bezzałogowych, aż do pocisków manewrujących i balistycznych. LTAMDS został dostrzeżony przez wojska obrony powietrznej na świecie, a zainteresowanie pozyskaniem go wyraziło już oficjalnie kilkanaście państw.

Radary dla Patriotów

LTAMDS to radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym o polu widzenia 360 stopni, oparty na produkowanym przez RM&D azotku galu (GaN), materiale, który wzmacnia sygnał i czułość radaru, a także podnosi jego niezawodność.

Został zaprojektowany jako sensor systemu zarządzania polem walki zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej armii USA.

Stacja ta jest od podstaw dostosowana do funkcjonowania w systemie obrony powietrznej IBCS, który wprowadzają do armii Amerykanie. System ten również kupiła Polską wraz z dwiema bateriami zestawów rakietowych średniego zasięgu Patriot w programie Wisła i przewidzianym do wdrożenia projekcie Narew.

LTAMDS, , to radar pola walki nowo opracowany dla zestawu obrony powietrznej Patriot stworzony na potrzeby dolnej warstwy systemu obrony powietrznej armii USA. Jest pierwszym z rodziny radarów, którym Raytheon nadał nazwę GhostEye.

Jego atutem jest możliwość wykrywania zagrożeń z powietrza, które byłyby niewidoczne, z większej odległości, przy większej szybkości ataku i z dowolnego kierunku. Dzięki postępom w zakresie technologii GaN oraz wykorzystaniu osiągnięć programu LTAMDS, Raytheon osobno opracował GhostEye MR, radar pola walki średniego zasięgu.

Polska również może je mieć

LTAMDS zamówiony został dla zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot. Sprzęt dostarczany będzie nie tylko armii amerykańskiej, ale i użytkownikom eksportowym. Polska również zainteresowana jest tym systemem.

Pentagon planuje w roku fiskalnym 2023 zakup komponentów dla tej stacji oraz opcje na zamówienia produkcyjne od roku fiskalnego 2024 do 2027. W tym też roku planowana jest produkcja do 48 radarów - 14 dla sił USA i aż 34 dla użytkowników zagranicznych.

Czytaj też: Gladius nadleciał. Dronowa ofensywa w wojsku jest warta 2 mld zł

To znaczy, że Polska, jak i inny sojuszniczy, może kupować nowe radary równolegle z armią amerykańską. W ramach pierwszej partii US Army ma dostać 20 takich radarów.

Wystarczy to na przezbrojenie pięciu z około piętnastu dywizjonów Patriot, które są w US Army. W służbie będą więc zarówno LTAMDS, jak i starsze, sektorowe radary Patriota, które kupiliśmy w ramach I fazy umowy na Wisłę.