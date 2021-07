Pierwszy lot AW101 dla polskiej Marynarki Wojennej

Śmigłowiec AW101 (ZR285) polskiej Marynarki Wojennej wykonał swój pierwszy lot na terenie firmy w Yeovil. Zadanie uwzględniło testy funkcjonalne głównych systemów płatowca i systemu sterowania. Ponadto przeprowadzono kontrolę obsługi silnika w celu sprawdzenia zakresu prędkości śmigłowca. Obwiednia lotu zostanie teraz otwarta dla dalszych testów, aby zbadać zamówione i zamontowane na śmigłowcu wyposażenie dla realizacji misji - informuje producent maszyny, firma Leonardo.

W kwietniu 2019 r. ogłoszono dostawę dla polskiego resortu obrony narodowej czterech śmigłowców AW101 wraz z kompleksowym pakietem zintegrowanej logistyki oraz szkoleń. Śmigłowce te mają wyraźnie zwiększyć zdolność lotnictwa Marynarki Wojennej RP.



Głównym wykonawcą i odpowiadającym za całość realizacji kontraktu jest PZL-Świdnik, montaż śmigłowca odbywa się w Leonardo, w Yeovil. AW101 wykonywać będzie różnorodne misji będąc na wyposażeniu Marynarki Wojennej RP, w tym zwalczanie okrętów podwodnych (ZOP) oraz bojowe poszukiwanie i ratownictwo (CSAR).

AW101 dla Brygady Lotnictwa Morskiego wyposażone będą w najnowocześniejsze systemy misji m.in. autopilot z trybami SAR, system transmisji danych, system nawigacji taktycznej oraz systemy ochrony i obrony (pasywnej i aktywnej). Ponadto AW101 wyposażone będą w radiostację taktyczną, radar rozpoznawczy, radionamiernik (DF), głowicę obserwacyjną (FLIR) i transponder z modem S. Będą również wyposażone w pokładowy karabin maszynowy 12,7 mm.



PZL-Świdniki offset

Śmigłowiec AW101 jest już w służbie krajów NATO, takich jak Włochy, Wielka Brytania, Kanada, Dania, Norwegia i Portugalia.- Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej RP pozyska potężne śmigłowce AW101, które z szachownicą w barwach narodowych strzec będą bezpieczeństwa na Bałtyku. Projekt śmigłowca jest przykładem udanej kooperacji przemysłu obronnego Włoch i Wielkiej Brytanii, a dzisiaj PZL-Świdnik, będąc częścią Leonardo Helicopters przyłącza się do światowej czołówki produkując znaczną część struktur lotniczych tego śmigłowca, nie tylko dla programu polskiego, ale też innych odbiorców na świecie. Dla nas, zarządu i wszystkich pracowników PZL-Świdnik jest to wielka satysfakcja brać udział w tym programie - mówi Jacek Libucha, prezes PZL-Świdnik.Jak wskazuje Gian Piero Cutillo, dyrektor zarządzający Leonardo Helicopters, pierwszy lot polskiego AW101 jest świadectwem wyjątkowości europejskich zespołów Leonardo, które obejmują Polskę, Wielką Brytanię i Włochy. - Ta współpraca oznacza, że możemy zapewnić klientowi wysokiej klasy zdolności, aby sprostać wymogom stawianym dla misji operacyjnych polskiego MON - dodaje Gian Piero Cutillo.- Wraz z umową główną na dostawy czterech śmigłowców AW101 dla Marynarki Wojennej RP podpisano również umowę offsetową, której beneficjentem są Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 (WZL-1) w Łodzi, tworzące centrum wsparcia eksploatacji śmigłowców. Drugim beneficjentem kontraktu offsetowego jest Centrum Morskich Technologii Wojskowych Politechniki Gdańskiej. Zarówno w tym kontrakcie, w którym PZL-Świdnik jest tzw. głównym wykonawcą, jak i we wszystkich naszych propozycjach ofertowych dla polskiego resortu obrony w zakresie śmigłowców zawsze dbamy o korzyści dla Polski, od obronnych po gospodarcze - zauważa Jacek Libucha.