Pierwszy szkoleniowy AW169 we włoskiej armii

Program AW169 LUH (lekkiego śmigłowca użytkowego) pozwoli armii włoskiej sprostać ewoluującym potrzebom operacyjnym i zagwarantować wydajniejsze zarządzanie flotą dzięki korzystaniu z jednej platformy nowej generacji zastępującej starzejące się typy w różnych klasach. Produkcja kadłubów, belek ogonowych i innych komponentów stosowanych w AW169, odbywa się w PZL Świdnik.

Dwie szkoleniowe maszyny AW169 pozwolą operatorowi i jego załogom zapoznać się z charakterystykami platformy, wspierając przejście do nowego programu LUH.

Cały program AW169 LUH jest oparty o zaawansowaną konfigurację wielozadaniową wyposażoną w dedykowany sprzęt do wykonywania lotu/misji.

Włoskie doświadczenia związane z wprowadzaniem nowej, uniwersalnej platformy mogą być szczególnie cenne dla Polski.

Firma Leonardo dostarczyła włoskiej armii pierwszy z dwóch helikopterów dwusilnikowych AW169 do szkolenia w zakresie podstawowym. Druga maszyna ma zostać przekazana w ciągu kolejnych kilku miesięcy. Pozwolą one operatorom oraz załogom zapoznać się z charakterystykami śmigłowca, wspierając przejście do nowego programu LUH (Light Utility Helicopter – Lekki Śmigłowiec Użytkowy). AW169 LUH ma stanowić uniwersalną platformę lekkiego śmigłowca użytkowego dla różnych operatorów maszyn tego typu we Włoszech.



Wprowadzenie śmigłowca szkoleniowego nowej generacji (o oznaczeniu UH-169B) pozwala armii włoskiej przygotować swoje załogi do przyszłego operacyjnego przejścia na całkowicie nowy program wielozadaniowego lekkiego śmigłowca użytkowego (LUH), rozwijanego na bazie platformy podwójnego zastosowania AW169 i mającego na celu realizację planu długofalowej modernizacji i racjonalizacji floty.

Dwie szkoleniowe maszyny AW169, które umożliwią włoskiej armii zapoznanie się z podstawowymi charakterystykami platformy podczas rozwoju nowego LUH, są dostarczane z wszechstronnym pakietem „pod klucz” w zakresie wsparcia logistycznego oraz szkolenia pilotów/techników utrzymaniowych.



Program LUH ma na celu stopniową wymianę starzejących się modeli, w tym takich typów jak A109, AB206, AB205, AB212 oraz AB412, aby sprostać ewoluującym wymogom operacyjnym oraz wykorzystać wydajniejszy łańcuch dostaw oparty o podejście „jednej wspólnej platformy”.



Wprowadzenie AW169 LUH, specjalnie opracowanego dla armii włoskiej przy wykorzystaniu jako bazy śmigłowca wojskowego AW169M, zapewnia ponadto zalety oparte o logistyczne, operacyjne, techniczne, certyfikacyjne oraz szkoleniowe elementy wspólne i synergie we wszystkich rosnących flotach AW169 operatorów rządowych we Włoszech.

Cały program AW169 LUH jest oparty o zaawansowaną konfigurację wielozadaniową wyposażoną w dedykowany sprzęt do wykonywania lotu/misji, w tym m.in. podwozie płozowe oraz zaawansowany system C4 w zakresie dowodzenia, kontroli i komunikacji, zapewniając pełną współpracę z innymi zasobami w środowisku NATO.