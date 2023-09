Pierwszy tajwański okręt podwodny jest już gotowy. Tak wygląda

W tajwańskim porcie Kaohsiung odbył się pokaz pierwszej zbudowanej samodzielnie przez Tajwan łodzi podwodnej. Okręt ma pomóc bronić wyspy na wypadek chińskiej agresji.

To, że stosunki między Chinami i Tajwanem są złe i napięte, wiadomo od dawna. Pekin nazywa Tajwan zbuntowaną prowincją i pręży muskuły. Tajwan jednak się nie poddaje i stara się wzmocnić swój potencjał bojowy.

Jednym z kluczowych jego elementów mają być okręty podwodne.

- Wybudowanie jednostki odzwierciedla determinację Tajwańczyków w ochronie swojej wyspy – powiedziała przy okazji prezentacji jednostki prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen.

Choć Tajwan chwali się, że zbudował sam okręt, to w rzeczywistości jednostka posiada systemy bojowe opracowane przez amerykańską firmę Lockheed Martin Corp oraz torpedy Mark 48 wyprodukowane w USA.

Projektowanie i budowa łodzi podwodnej trwała siedem lat, a testy w porcie i na oceanie rozpoczną się w październiku. Nazwa okrętu w języku mandaryńskim to Hai Kun – czyli Narwal.

Nowy okręt podwodny ma wejść do służby w 2025 roku, dołączając do dwóch innych okrętów podwodnych zakupionych w Holandii w latach 80. Tajpej chce do 2027 roku rozmieścić co najmniej dwa okręty podwodne własnej produkcji, a późniejsze modele wyposażyć w rakiety. Docelowo państwo chciałoby posiadać flotę 10 nowoczesnych okrętów podwodnych.