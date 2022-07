Pierwszy z pięciu zamówionych samolotów Herkules trafił już do Polski

Pierwszy z pięciu zamówionych w USA samolotów Herkules trafił już do Polski. Z całą pewnością znacząco rozwinie to możliwości transportu żołnierzy Wojska Polskiego - mówił w piątek wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak.

O podpisaniu przez Polskę umowy na pozyskanie pięciu samolotów Herkules C-130H z nadwyżek Sił Zbrojnych USA poinformowano w kwietniu.

Błaszczak powiedział w piątek w TVP, że pierwszy z tych samolotów trafił już do Polski. Dodał, że Herkulesy to transportowe samoloty, które są powszechnie używane w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a Polska zamówiła pięć takich samolotów, młodszych od tych, które obecnie używa Wojsko Polskie.

"Chodzi o możliwości transportu żołnierzy Wojska Polskiego i żołnierzy sił sojuszniczych. Z całą pewnością pięć Herkulesów znacząco rozwinie te możliwości" - powiedział szef MON.

Zaznaczył, że co do zasady za obronę kraju odpowiedzialne jest Wojsko Polskie. "Ale jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, jest to najpotężniejszy sojusz w historii, i żołnierze Wojska Polskiego są wspierani przez żołnierzy sił sojuszniczych, a więc te samoloty będą służyć transportowi żołnierzy wojsk sojuszniczych" - dodał Błaszczak.

Poinformował także, że Polska uzgodniła ze Stanami Zjednoczonymi umowę kupna 116 używanych czołgów Abrams, które uzupełnią wyposażenie Wojska Polskiego. "W sumie w Wojsku Polskim będzie 366 czołgów, to znacząco wzmocni zdolności obronne Wojska Polskiego" - powiedział szef MON.

Według Informacyjnej Agencji Radiowej pierwsze dostawy używanych Abramsów powinny rozpocząć się na początku przyszłego roku. Maszyny - jak podała agencja - będą uzupełnieniem braków, które powstały po tym, gdy nasz kraj przekazał ukraińskiej armii czołgi T-72. W ramach dostaw uzbrojenia na Ukrainę trafiło ponad 240 zmodyfikowanych pojazdów.