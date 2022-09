PiS tylko zapowiada wielką armię, uzbrojenia nadal nie ma

Dlaczego opozycja zgodnie poparła zwiększenie wydatków na obronę? Co zrobić, by te środki zostały wykorzystane i czy jeśli PO doszłaby do władzy, nie wywróci umów do góry nogami? O tym WNP.PL rozmawia z Tomaszem Siemoniakiem, byłym szefem MON., politykiem Platformy Obywatelskiej.

- Nikt rozsądny tego nie kwestionuje, że zwiększenie przez rząd wydatków na obronę i liczebności armii jest dziś konieczne. Jednak od samych deklaracji armia nie stanie się silniejsza - mówi Tomasz Siemoniak, były szef MON, zasiadający w sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

- Zakupy dla armii są potrzebne, ale nadal nie wiadomo, na jakich zasadach są one podejmowane. Negocjacje dotyczące warunków zakupu są nietransparentne. Do tego decyzje są mocno spóźnione, często też nieprzemyślane - dodaje nasz rozmówca.

- Nie będzie wywracania wszystkiego do góry nogami. Będziemy podchodzić racjonalnie i odpowiedzialnie, mając świadomość, że odbudowanie kompetencji w przemyśle czy wykonanie programów obronnych buduje się latami czy nawet dziesięcioleciami - zapewnia.

Jesteśmy blisko Rosji, która napadła na Ukrainę i marzy o zbudowaniu mocarstwa większego, niż za Piotra I, a Polskę uważa za państwo fikcyjne. Przyjęta w lutym tego roku ustawa o obronie ojczyzny postuluje epokowe zmiany w siłach zbrojnych. Poparła ją zgodnie opozycja.

- Poparliśmy ustawę o obronie ojczyzny, zwiększenie przez rząd wydatków na obronę i liczebność armii. Napaść Rosji na Ukrainę wymusza na nas szybkie zwiększenie zdolności obronnych. To jest oczywiste. W tej sprawie panuje ponadpartyjna zgoda. Nikt rozsądny tego nie kwestionuje.

Jednak od samych deklaracji armia nie stanie się silniejsza. Jest przy tym ważne, aby zapisy tej ustawy wprowadzić w życie. Wykonać wszystko to, co w niej zapisano, ale w taki sposób, by działania te były pozbawione propagandowej gorączki, a opierały się na rozsądnym, racjonalnym planie, którego realizacja doprowadzi do rzeczywistego zwiększenia zdolności obronnych sił zbrojnych.

MON deklaruje, że po to właśnie - po latach stagnacji, zawieszania programów, kupowania sprzętu „na sztuki” - ruszył na wielkie zakupy.

- Jak na razie mamy zapowiedzi rozbudowy wielkiej armii, ale uzbrojenia nadal nie ma. Nagłe decyzje kupna dużej liczby sprzętu są teraz głównie po to, by uciec od wizerunku, że przez 7 lat rządzący niczego nie robili.

Uciekają dziś przed tymi siedmioma latami zaniechań, obawiając się pogorszenia obronności kraju w obliczu możliwego zagrożenia ze strony Rosji. Dlatego na wyścigi kupują wszystko, nie zważając na to, czy jest to dziś najbardziej potrzebne uzbrojenie, systemy priorytetowe, wpisujące się w wypracowany system obrony.

Roli wojska w tym wszystkim nie widać. Decyzje podejmowane są na poziomie politycznym po to, by kreować wizerunek rządzących, jako niezłomnych wojowników o bezpieczeństwo Polski.

Istnieje duże prawdopodobieństwo eskalacji wojny w Ukrainie, to byłoby groźne

Resort obrony uzasadnia pośpiech możliwością eskalacji wojny w Ukrainie. Nie da się tego całkowicie wykluczyć.

- Zakupy dla armii są potrzebne, ale nadal nie wiadomo, na jakich zasadach są one podejmowane. Negocjacje dotyczące warunków zakupu są nietransparentne. Do tego decyzje te są mocno spóźnione, często też nieprzemyślane. Niektóre nie budzą wątpliwości, ale są też takie, które trudno zrozumieć.

Które systemy obronne są dla Polski priorytetowe?

- Kluczem oczywiście jest obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa.

Jeszcze w tym roku mają trafić do Polski pierwsze dwie baterie systemów przeciwlotniczych średniego zasięgu Patriot, które kupiliśmy w 2018 r.

- Decyzja, żeby podzielić program i na początek kupić jedynie dwie baterie Patriot, a nie osiem, co jest minimum dla Polski, niewiele miała wspólnego z rzeczywistymi potrzebami obronnymi kraju w tym zakresie i od razu budziła kontrowersje.

To jest najważniejszy zakup dla polskiego wojska. Bez skutecznej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej plany wielu innych zakupów nie mają większego sensu.

Cóż nam nawet po tysiącach czołgów i innego nowoczesnego uzbrojenia, jeśli nie będziemy mieć ich skutecznej obrony. Wojna w Ukrainie absolutnie to potwierdza.

W maju tego roku szef MON podpisał zapytanie ofertowe dotyczące pozyskania kolejnych 6 baterii systemu Patriot w II fazie programu Wisła.

- Tylko kiedy one będą? Rząd się ocknął i postanowił w większej liczbie kupić te systemy. Podobnie, jak śmigłowce wielozadaniowe. To jest pozytywne. Szkoda tylko, że bez przetargu. Bo gdy kupuje się uzbrojenie na konferencji prasowej, warunki są zdecydowanie gorsze, niż te, które można by wynegocjować, gdyby taki zakup nastąpił w wyniku przetargu.

Programy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Wisła i Narew są priorytetem

Ruszył też, we współpracy z polskimi spółkami obronnymi, program przeciwrakietowy krótkiego zasięgu pk. Narew. Rakiety do Narwi mamy w przyszłości produkować sami w Polsce.

- Zdecydowanie to dobrze, że ruszyła tzw. Mała Narew, czyli szybkie pozyskanie dwóch jednostek ogniowych rakiet przeciwlotniczych w tym programie, z których trzy wyrzutnie pocisków CAMM trafić mają do Polski już wkrótce, we wrześniu tego roku. Zakupy te są potrzebne, ale też spóźnione.

Powstają przy tym pytania odnoszące się do sfery publicznej: czy sposób dokonywania zakupów, tak silne pomijający polski przemysł zbrojeniowy, jest uzasadniony?

Z resortu obrony płyną informacje, że tam, gdzie to możliwe, rząd kupuje uzbrojenie i wyposażenie w polskiej zbrojeniówce.

- Kolejne deklaracje. Tymczasem największe i najdroższe kontrakty lokowane są zagranicą. Polski przemysł traktuje się po macoszemu. Jest pomijany przy dużych kontraktach, jak artyleria rakietowa HIMARS, bez offsetu, transferu technologii. Niewiele też ma polski przemysł z zakupu systemów przeciwlotniczych Patriot.

Zapomniano o ośmieszonej już nieco strategii odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego z roku 2017, w której przemysł zbrojeniowy był przedstawiany jako koło zamachowe gospodarki. Tymczasem rok po roku procent zamówień w polskim przemyśle się zmniejsza.

Podczas debaty przy ustawie o obronie ojczyzny zgłosiliśmy poprawkę, żeby 50 proc. zamówień dla wojska było lokowanych w polskim przemyśle. Poprawka została przyjęta w Komisji Obrony Narodowej, jednak odrzucona przez PiS na posiedzeniu Sejmu.

Do tego dochodzą ciągłe zmiany zarządów, a teraz jeszcze niszczy się rzeczy, które przemysł potrafi wyprodukować, jak Kraby. To jest fatalna sytuacja.

Zamawiamy duży pakiet czołgów, armatohaubic i samolotów w Korei Południowej

Nawiązuje pan do umowy na zakup koreańskich samobieżnych armatohaubic K9? To jedna z tych decyzji, które pana zdaniem nie są do końca przemyślane czy nawet zrozumiałe?

- Trudno zrozumieć pomysł zakupu kilkuset koreańskich dział samobieżnych, jeżeli mamy w tym segmencie dobry produkt własnej produkcji, tj. polską armatohaubicę Krab, która sprawdza się na polu walki w Ukrainie.

Zamiast zwiększyć moce produkcyjne polskiego przemysłu i budować potężną zdolność, jeśli chodzi o armatohaubice, rezygnujemy z tego w imię produkcji systemu, który jest porównywalny z naszym, a może gorszy, do tego bez produkowanych w Polsce elementów.

Według MON chodzi o jak najszybsze uzupełnienie uzbrojenia, które przekazaliśmy Ukrainie, czyli czołgów i samobieżnych armatohaubic Krab, co może nam właśnie zapewnić Korea Południowa.

- Jestem oczywiście za współpracą z Koreą Południową. Byliśmy krytykowani, gdy w 2014 r. HSW podpisywała umowę licencyjną na podwozia do Krabów z koreańską firmą. Rozmiar i skalę zakupów w ramach pakietu koreańskiego jakoś tam można nawet częściowo usprawiedliwić doraźną potrzebą możliwie szybkiego podniesienia zdolności polskich sił zbrojnych.

Nie możemy jednak pozwolić na to, by z tego powodu kompletnie zrezygnować z najlepiej rozwijającej się produkcji komponentu artyleryjskiego polskiego przemysłu obronnego. Trzeba kilkukrotnie zwiększyć moce produkcyjne HSW, by mogła produkować Krabów jak najwięcej. Może warto mieć 10 armatohaubic mniej, ale produkować je w Polsce, mieć zaplecze, inżynierów, pracowników, części i zdolności?

Gdyby pomysł zakupów w Korei Południowej poprzedzono jawną debatą w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, podczas której przedstawiono by argumenty, dlaczego wybór drugiego najważniejszego partnera, od którego będziemy kupować broń, padł na Koreę, byłoby inaczej. Tak się jednak nie stało. Dlatego jesteśmy zaskoczeni tymi działaniami.

W pakiecie koreańskim widzę reakcję na nasze złe relacje z Unią Europejską. To przekłada się na niechęć do kupowania sprzętu i uzbrojenia w Europie. Korea jest oczywiście sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale to nie jest państwo, które przyjdzie nam z pomocą wojskową w przypadku agresji rosyjskiej na nasz kraj.

Konieczna jest parlamentarna kontrola budżetu obronnego, który jest nietransparentny

PO poparła zwiększony do 3 proc. PKB przyszłoroczny budżet na obronę. Powstał też nowy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Zgodziliście się na znaczące zwiększenie wydatków na obronność.

- Tego wymagają sytuacja i bezpieczeństwo Polski. Jednocześnie jednak domagaliśmy się, by sejmowa komisja opiniowała wydatki z tego funduszu. Po to jest budżet państwa, jego część, która nazywa się Obrona Narodowa, by były tam zamieszczone wszystkie wydatki dotyczące obronności. By było to robione przejrzyście, zgodnie z rygorami wydatków budżetowych.

Fundusz wsparcia jest parabudżetowym tworem, który powstał po to tylko, by zmniejszyć kontrolę nad wydatkami na wojsko, również wewnątrz rządu czy Ministerstwa Finansów.

Mechanizm, który pozwala wyprowadzać środki poza budżet państwa, stosowany na masową skalę, jest bardzo zły. Doświadczenia z tym rządem pod tym względem są jak najgorsze. Przykładem choćby zakup respiratorów.

Nie może być tak, że pieniądze publiczne wydaje się łatwo czy uznaniowo. Tak robi się, jak napisał minister Michał Dworczyk w wykradzionych mailach z jego poczty, ciemne interesy z bogoojczyźnianymi frazesami na ustach.

PiS odrzucił też poprawkę opozycji dotyczącą przejrzystości zawieranych umów.

- Chodziło o system zaliczkowy. Od lat mamy niedobrą praktykę, że MON - aby za wszelką cenę wykonać na papierze budżet, by potem chwalić się jego wykonaniem w 99 proc. - płaci gigantyczne zaliczki swoim kontrahentom, które niekoniecznie odzwierciedlają wykonanie jakiegoś etapu realizowanego zamówienia.

Przedpłaty, jak i kolejne wpłaty, jeśli się kupuje sprzęt, są zawsze czymś normalnym. Ale nie może być tak, że kredytuje się produkcję kontrahenta. NIK to piętnuje od lat. Za naszych rządów, jak udzielaliśmy takich zaliczek, na ogół w polskim przemyśle, też to było piętnowane.

Obecnie jednak skala wypłacanych zaliczek jest ogromna. Wynosi już ponad 20 mld zł. Chcieliśmy to poddać kontroli i to się nie udało. Ta praktyka nadal ma miejsce. Za szybko płacimy, pozbywamy się pieniędzy, które można by przeznaczyć na inne potrzeby, a potem czekamy przez 7 lat na sprzęt, którego wciąż nie ma.

Radykalne zmiany planów modernizacyjnych i zakupów sprzętu przez kolejne ekipy szkodzą

Rozwój sił zbrojnych i ich wyposażenia to program na dekady. Wymagają ogólnospołecznego przyzwolenia, wsparcia opozycji parlamentarnej. To możliwe?

- Agresja Rosji na Ukrainę i ustawa o obronie ojczyzny dawały szansę na szeroki konsensus polityczny, tym bardziej ważny, bo to decyzje zakupu sprzętu za ogromne pieniądze, które trzeba będzie realizować latami.

W tym czasie rządy mogą się zmieniać. Polityczny konsensus pozwoliłby na to, że zobowiązania państwa polskiego, zawierane na dziesięciolecia, byłyby realizowane przez kolejne ekipy. Ze strony rządu PiS nie ma jednak ochoty na dyskusję z opozycją czy opinią publiczną.

A czy jak dojdziecie do władzy, to nowy rząd nie zacznie wywracać obecnych programów do góry nogami? Nie będzie modernizował armii przez jej zmniejszanie, jak to miało miejsce za waszych rządów?

- Jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi. Nie ma powodu, by z dobrych rzeczy rezygnować. Nowy rząd będzie pewnie chciał mieć swoje zdanie w sprawie obronności. Jednak przy podejmowaniu decyzji będziemy zawsze brali pod uwagę opinię wojska, Sztabu Generalnego WP, dowódców.

O podjętych decyzjach społeczeństwo i wojsko nie będzie się dowiadywać z Twittera i pospiesznych konferencji prasowych, organizowanych na pokaz.

Diabeł oczywiście tkwi w szczegółach. Trzeba będzie to wszystko, co dotyczy obronności, przeanalizować, kierując się interesem Polski i potrzebami wzrostu zdolności obronnych armii.

Będziemy do tego podchodzić racjonalnie i odpowiedzialnie, mając świadomość, że pewne rzeczy, jak odbudowanie kompetencji w przemyśle czy wykonanie programów obronnych, buduje się latami czy nawet dziesięcioleciami. Mamy przy tym przykłady, jak fatalna praktyka odrzucania tego, co robili poprzednicy, odbiła się czkawką przy Patriotach, które zaplanowaliśmy dla Wisły.

Rząd PiS opóźniał ten program tylko dlatego, że to my podjęliśmy decyzje w sprawie zakupu ośmiu baterii systemów Patriot. No i mamy to, co mamy. Gdyby nie te idiotyczne decyzje, to te 8 baterii powinno być w Polsce już od 2018 r.

Nie mamy nic. Pierwsze dopiero będą za pół roku, co oznacza ich wejście do służby za minimum rok. Mamy pięć lat opóźnienia we wprowadzeniu tego najważniejszego systemu przeciwlotniczego dla Polski.

Czyli rewolucji, przewracania wszystkiego do góry nogami nie będzie.

- Oczywiście, że nie. Zapewniam.

