PIT-Radwar buduje sojuszniczy system rozpoznania

PIT-Radwar S.A. poinformował o ukończeniu budowy laboratorium, w którym będą prowadzone prace nad zaprojektowaniem i wytworzeniem nowego oprogramowania do systemu zarządzania i kontroli sił powietrznych NATO - Alliance Ground Surveillance Core Software-Only Pack (AGS CSOP). O co konkretnie chodzi? I dlaczego to ważne dla firmy, Polski i naszego wojska?

PIT-Radwar bierze udział w natowskim projekcie AGS CSOP. Umowę, którą zakład podpisał z agencją NAGSMA, wyceniono na 10,65 mln euro.

W Radwarze otwarto laboratorium, w którym będą prowadzone prace nad oprogramowaniem do systemu AGS.

Program wchodzi w fazę praktycznej realizacji, która prawdopodobnie będzie miała miejsce w Bydgoszczy w 2020 roku.