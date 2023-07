Płoną magazyny amunicji na Krymie. Mimo silnej obrony ukraińskie drony są skuteczne

Metr po metrze Ukraińcy z uporem wgryzają się w rosyjską obronę. Rosjanie jednak na większości odcinków trzymają się mocno. W rejonie Kupiańska przeszli nawet do kontrataku. Amunicja kasetowa, którą właśnie dostali Ukraińcy, może zmienić obraz tych walk.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Na froncie wojny na Ukrainie, mimo zaciętych walk i ataków obu walczących stron, sytuacja niewiele się zmienia.

Rosyjskie pociski Kalibr oraz drony kamikadze zaatakowały Odessę w odwecie za atak na Most Krymski. Z kolei Ukraińskie drony zaatakowały infrastrukturę wojskową na Krymie.

Wagnerowcy przebywający w Rosji urządzili sobie wakacje. Mieszkańcy protestują, że piją, biją się ze sobą i z pracownikami hoteli oraz zamawiają prostytutki.

Siły ukraińskie 18 lipca nadal prowadziły ciężkie walki przeprowadzając operacje kontrofensywne w zachodnim rejonie Doniecka i wschodniego Zaporoża oraz w zachodnim obwodzie zaporoskim, osiągając niewielkie postępy.

Jak informuje ukraiński Sztab Generalny w ciągu minionej doby doszło do ponad 20 starć bojowych. Na kierunkach wołyńskim i poleskim sytuacja operacyjna nie uległa istotnej zmianie. Nie było żadnych oznak formowania się wrogich grup ofensywnych.

Na kierunku siwierskim i słobożańskim nieprzyjaciel przeprowadził ataki moździerzowe i artyleryjskie na ponad 20 osad. Na kierunku Kupiańska żołnierze ukraińscy mocno trzymają obronę. W rejonie Bachmutu, pod ciężkim ostrzałem samolotów i artylerii wroga, obrońcy odparli ataki wroga w rejonie Bohdaniwki. Podobnie jak na kierunku Marinki.

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) Rosjanie nadal prowadzili wzmożone operacje ofensywne i 18 lipca uzyskali taktyczne zdobycze wzdłuż granicy obwodów charkowskiego i ługańskiego w rejonie Kupiańska, gdzie, jak podało rosyjskie ministerstwo obrony, wojska posunęły się od 1,5 do 2 km w głąb.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała, że Rosjanie nadal koncentrują swoje główne siły na kierunku Kupiańska, aby odciągnąć ukraińskie rezerwy w ten rejon z dala od najważniejszych kierunków, na których siły ukraińskie prowadzą operacje kontrofensywne. Przenoszą też posiłki na kierunek Bachmutu.

Rosjanie będą jednak mieli problemy logistyczne po uszkodzeniu Mostu Krymskiego

ISW nadal ocenia, że siły rosyjskie prawdopodobnie nie dokonają znaczących taktycznie postępów, ani zauważalnego operacyjnie przełomu, ze względu na słabą jakość sił rosyjskich rozmieszczonych na tym obszarze.

Źródła rosyjskie i ukraińskie odnotowały, że w rejonie Kupiańska działają elementy 1 Armii Pancernej Gwardii oraz jednostki „Sztorm-Z”, formowane przez skazańców. Jednostki 1. Armii Pancernej są mocno zdegradowane, a jednostki „Sztorm-Z” cierpią z powodu niskiego morale i dyscypliny.

W odwecie za atak na most w Cieśninie Kerczeńskiej Rosjanie przeprowadzili uderzenia odwetowe przy pomocy dronów i pocisków manewrujących. Uderzyli w infrastrukturę portową w Odessie.

Spadające odłamki zniszczyły ukraińskie magazyny paliw w pobliżu Odessy i Mikołajowa, w których znajdowało się łącznie 70 tysięcy ton paliwa. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła wszystkie 6 pocisków Kaliber i 31 z 36 dronów Shahed 131/136 .

Rosyjskie MON podało, że Ukraińcy zaatakowali również w nocy 18 lipca okupowany Krym 28 dronami. Rosyjska obrona powietrzna i systemy walki elektronicznej miały zestrzelić bądź zneutralizować wszystkie bezzałogowe statki powietrzne.

Jednak na zdjęciach widać płonący skład amunicji na poligonie Starokrymskim. Spłonął także skład amunicji w pobliżu miejscowości Aleksiejewka.

Jak informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną, nagrania i zdjęcia opublikowane 18 lipca potwierdzają, że po ataku na most w Cieśninie Kerczeńskiej Rosjanie mają jednak problemy logistyczne. Powstały rozległe korki i wypadki na autostradzie E58 Mariupol-Melitopol-Chersoń. Obecnie to główna rosyjska linia logistyczna łącząca Rosję z południową Ukrainą.

Amerykanie twierdzą, że Ukraińcy na swojej ziemi mogą atakować takie cele, jakie chcą

Rosyjski atak odwetowy na Odessę za uszkodzenie Mostu Krymskiego, w wyniku którego odłamki strąconych rakiet i dronów spadły na infrastrukturę portową, szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock nazwała atakiem na głodujących ludzi na świecie.

Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba komentując atak na most powiedział, że po pierwsze został on zbudowany nielegalnie, po drugie służy do zaopatrywania rosyjskich wojsk walczących na południu Ukrainy dlatego będzie celem ataków.

John Kirby, koordynator ds. komunikacji strategicznej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, zwrócił uwagę, że Krym to Ukraina. A USA nie będą jej mówiły, jakie cele mają wybierać Ukraińcy na swojej ojczystej ziemi - sami o tym decydują.

Portal Militarnyi powołując się na rosyjskie przedsiębiorstwo Uralvagonzavod poinformował, że na front została wysłana kolejna partia czołgów T-90M i T-72.

Rosjanie wciąż mają problemy z powodu utrudnionego dostępu do półprzewodników i innych części, bez których przemysł zbrojeniowy funkcjonuje w wolnym tempie.

Dowódca Wojsk Lądowych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski powiedział, że amunicja kasetowa przekazana przez USA przybyła już do kraju i będzie gotowa do użycia przez wojsko w najbliższych dniach.

Wakacje wagnerowców - jedzą, piją, lulki palą. Oburzeni mieszkańcy protestują

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest przekonany, że jeśli jakaś grupka na Kremu myśli, iż może decydować, czy jedzenie znajdzie się na stole ludzi w Egipcie, Sudanie czy Bangladeszu, to świat ma okazję pokazać, że nie zgadza się na szantaż.

Ukraina gotowa jest wysyłać dalej zboże przez Morze Czarne, ale Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Kremla, grozi, że jest to bardzo blisko działań wojennych. Bez gwarancji bezpieczeństwa jest ryzyko. Podkreślił, że jeśli coś się robi bez Rosji, trzeba to ryzyko wkalkulować.

Jeśli zboże z Ukrainy nie popłynie Morzem Czarnym, po wycofaniu się Rosji z umowy zbożowej, to oznacza, że znów będzie musiało być ono masowo transportowane przez Europę, w tym przez Polskę, będącą jedną z bram dla ukraińskiego zboża.

Parlament Europejski wezwał Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) do wydania nakazu aresztowania Alaksandra Łukaszenki. W rezolucji podkreślono, że białoruski dyktator ponosi odpowiedzialność za zbrodnie popełnione na Ukrainie, w szczególności za deportacje ukraińskich dzieci.

Wcześniej Międzynarodowy Trybunał Karny wydał już nakazy aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Bełowej. Dlatego sąd powinien rozważyć wydanie podobnego nakazu aresztowania Łukaszenki.

Duża część najemników z Grupy Wanera nadal jest w Rosji, gdzie zrobili sobie wakacje. Mają wrócić do walki na początku sierpnia, a do tego czasu używają sobie ponad stan. W Krasnodarze miejscowi mają ich po prostu dość.

Piją, biją się między sobą oraz z pracownikami hoteli, zamawiają prostytutki. Postawili się nawet siłom Gwardii Narodowej, którą wezwano, by doprowadziła ich do porządku.