Pierwsze wyrzutnie rakietowe K239 Chunmoo osadzone na podwoziu ciężarówki Jelcz zostały załadowane na statek i są już w drodze do Polski. W pierwszym kwartale sierpnia dotrą do naszego kraju i trafią na wyposażenie Sił Zbrojnych RP - napisał minister obrony Mariusz Błaszczak.

Południowokoreański koncern zbrojeniowy Hanwha Aerospace oznajmił, że zakończył proces integracji pierwszych trzech samochodów ciężarowych Jelcz z wyrzutniami systemów rakietowych K239 Chunmoo.

"Teraz płyną do Polski i zostaną następnie zintegrowane z systemem Topaz" - czytamy w komunikacie firmy.

"Ponad 200 polskich systemów Chunmoo, nazwanych Homar-K zostanie wyprodukowanych w Polsce we współpracy z polskimi partnerami sektora obronnego, co ma przyczynić się do zmaksymalizowania korzyści ekonomicznych dla lokalnego przemysłu - podają Koreańczycy.

Zgodnie z umową międzyrządową podpisaną w listopadzie 2022 roku do Wojska Polskiego ma łącznie trafić 218 takich systemów artylerii rakietowej. W produkcję zaangażowanych będzie kilka firm polskiego przemysłu obronnego.

Oprócz zamówionych wyrzutni do naszego kraju trafią także koreańskie pociski rakietowe kaliber 239 oraz 600 milimetrów. Pozwoli to na rażenie celów nieprzyjaciela na dystansie 80 kilometrów i ponad 290 kilometrów.

Zgodnie z przyjętym planem pierwszych 18 sztuk wyrzutni systemów rakietowych Homar-K polska armia otrzyma jeszcze przed końcem 2023 roku. Trafią one do 18. Dywizji Zmechanizowanej imienia generała broni Tadeusza Buka w Siedlcach.