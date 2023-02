"Po upadku Putina Rosję czeka wojna klanów". Gra toczyć się będzie o ogromny majątek

Jawny konflikt pomiędzy prywatną armią Wagnera założoną przez Jewgienija Prigożyna a środowiskiem związanym z ministrem obrony Siergiejem Szojgu świadczy o polaryzacji politycznej na szczytach władzy w Rosji.

- Uważam, że w nocy z 10 na 11 stycznia w bunkrze Putina doszło do miniprzewrotu wojskowego. Minister obrony Siergiej Szojgu i szef Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow przyszli do prezydenta Rosji i wymusili na nim usunięcie Surowikina (generała Siergieja Surowikina — red.) — protegowanego założyciela tzw. Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna — i przywrócenie Gierasimowa do dowodzenia operacjami wojskowymi – powiedział rosyjski politolog Andriej Piontkowski w wywiadzie udzielonym portalowi Onet.



Te wewnętrzne walki wśród dowódców czołowych formacji zbrojnych, które prowadzą wojnę na Ukrainie, oznaczają, według Piontkowskiego, że poza Władimirem Putinem nikt nie wierzy w zwycięstwo Rosji na Ukrainie. Po udanej kontrofensywie Ukrainy i odbiciu lądowego połączenia pomiędzy Krymem a Rosją dojdzie do upadku Putina, uważa politolog.

"Rosja po przegranej wojnie na Ukrainie straci „cara” i będzie rządzona przez nowe klany oligarchiczne"



Po tym upadku, jak argumentuje Piontkowski, w Rosji dojdzie do wojny klanów, które będą bardziej zainteresowane przejęciem władzy i dostępu do surowców i głównych gałęzi przemysłu w Rosji niż kontynuowaniem wojny na Ukrainie. - Kto przejmie złoża niklu, kto dostanie hutę aluminium w Krasnojarsku, kto dostanie Gazprom. Już teraz interesuje ich to znacznie bardziej niż wojna z Ukrainą. Tak naprawdę nikt nie prowadzi teraz tej wojny oprócz Putina – twierdzi rosyjski ekspert w wywiadzie dla Onetu.