Pod Bydgoszczą spadła rosyjska rakieta Ch-55. Jest potwierdzenie

W Zamościu koło Bydgoszczy odnaleziono rosyjski pocisk manewrujący Ch-55 - wynika z nieoficjalnych doniesień. Miał to potwierdził Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, który przygotowuje ekspertyzę dla prokuratury.

W grudniu 2022 roku na terytorium Polski spadły szczątki rakiety. Jak informuje RMF FM, poszukiwania zostały wtedy przerwane z powodu trudnych warunków atmosferycznych.

Sprawa ponownie stała się głośna pod koniec kwietnia, kiedy przypadkowy świadek natrafił w lesie na zakopane w ziemi szczątki kilkumetrowej rakiety.

Obecnie trwa śledztwo prowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Prokuraturę Okręgową w Gdańsku. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że chodzi o rosyjski pocisk manewrujący Ch-55.

Według Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, pocisk manewrujący Ch-55 najprawdopodobniej przyleciał zza wschodniej granicy, ponieważ nie jest on używany przez polską armię, ani nie znajduje się w polskich magazynach.

Jak informuje radio RMF FM, to wyklucza wersję, według której rakietę znalezioną pod Bydgoszczą wystrzelono z polskiego poligonu.

W przypadku potwierdzenia, że znaleziony pocisk jest typu Ch-55, mogłoby to wskazywać na jego wystrzelenie z rosyjskiego samolotu i przylot zza wschodniej granicy Polski.

W grudniu 2022 roku, jak potwierdziła polska armia, doszło do zmasowanego ostrzału terytorium Ukrainy przez Rosjan. W ramach ataku wykorzystano między innymi samoloty bazujące na terenie Białorusi.

RMF FM podaje, że w odpowiedzi na obecność wielozadaniowego bombowca taktycznego Su-34 w pobliżu przestrzeni powietrznej NATO, samoloty bojowe Sojuszu Północnoatlantyckiego zostały podniesione w stan gotowości. W trakcie tych działań radarowe systemy naszych służb wykryły obiekt, który wtargnął na terytorium Polski z obszaru Białorusi.

Polskie służby śledziły obiekt, jednak w okolicach Bydgoszczy utraciły go z pola widzenia. Incydent ten miał miejsce około dwóch kilometrów od miejsca, w którym szczątki rakiety zostały odnalezione pod koniec kwietnia przez przypadkowego świadka.

Źródła cytowane przez RMF FM, informują, że tuż po grudniowym incydencie prowadzono poszukiwania, jednak zostały one przerwane z powodu niepowodzeń, w tym trudnych warunków atmosferycznych. W tamtym czasie nad Polską przesuwał się front z intensywnymi opadami śniegu, co utrudniało działania poszukiwawcze.

Wojsko nie powiadomiło prokuratury. Jest stanowisko Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

RMF FM ustaliło, że pomimo obowiązku, wojsko nie powiadomiło prokuratury o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt. Takie działanie może wydawać się lekceważące lub sugerować próbę ukrycia incydentu ze strony polskiej armii.

Podejrzenie naruszenia granicy powinno skutkować niezwłocznym zgłoszeniem organom ścigania. To prokuratura ma za zadanie wyjaśnianie okoliczności każdego nielegalnego przekroczenia granicy lub naruszenia polskiego terytorium.

Śledztwo w tej sprawie zostało rozpoczęte po kilku miesiącach, w kwietniu 2023 roku, ale nie dzięki zgłoszeniu ze strony wojskowych, lecz za sprawą informacji przekazanej przez cywilne organy, które dowiedziały się o niezidentyfikowanym obiekcie od przypadkowego świadka.

Na obecnym etapie śledztwa prokuratura zakwalifikowała upadek pocisku manewrującego jako spowodowanie zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. Niemniej jednak istnieje możliwość rozszerzenia zakwalifikowania tego zdarzenia.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez RMF FM, istnieje możliwość, że śledczy będą sprawdzać, czy doszło do niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych lub przekroczenia przez nich uprawnień.

Do sprawy odniosło się zapytane o komentarz Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

- Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi postępowanie w związku ze znalezieniem szczątków obiektu w okolicach Bydgoszczy. Szczegóły ustaleń prokuratury będą mogły być podane do publicznej wiadomości po zakończeniu postępowania. Raz jeszcze pragniemy podkreślić, że sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców - brzmiała odpowiedź otrzymana przez RMF FM.

- Mając na uwadze dobro śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę oraz niejawność szczegółowych informacji na temat zdarzenia, do czasu zakończenia postępowania Dowództwo Operacyjne nie jest upoważnione do podawania ich do publicznej wiadomości - dodało DORSZ.

Oświadczenie wystosowała także Prokuratura Okręgowa w Gdańsku

- Uprzejmie informuję, że do czasu zakończenia prac prokuratorów oraz biegłych, prokuratura zgodnie z obowiązującymi zasadami, nie będzie odnosiła się do doniesień medialnych dotyczących okoliczności zdarzenia. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania, możliwe do przekazania na obecny etapie, zostały przedstawione w treści komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku - cytuje odpowiedź RMF FM.

Pociski manewrujące Ch-55 powietrze-ziemia były produkowane w okresie istnienia Związku Radzieckiego. Charakteryzują się zasięgiem wynoszącym około 3 tysięcy kilometrów. Oryginalnie przeznaczone były do przenoszenia głowic jądrowych.

W późniejszych latach, w Rosji, przeprowadzono modyfikacje, tworząc wersję oznaczoną jako Ch-555, przeznaczoną do przenoszenia ładunków konwencjonalnych. Rakieta, która spadła w okolicach Bydgoszczy, była nieuzbrojona.