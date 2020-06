Podwieszany granatnik do karabinków Grot

Polska Grupa Zbrojeniowa i wchodząca w jej skład Fabryka Broni Łucznik zaprezentowały przedstawicielom wojska możliwości techniczne oraz strzeleckie granatnika podwieszanego do rodziny karabinków MSBS Grot. Radomska spółka zapewnia, że jest gotowa do produkcji i dostaw granatników do wojska jeszcze w tym roku - dowiedział się portal WNP.PL.

W ofercie Grupy PGZ znajduje się wiele nowoczesnych rozwiązań dla żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Jest wśród nich polski karabinek automatyczny o konstrukcji modułowej Grot, opracowany w ramach programu badawczo-rozwojowego Modułowy System Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56).

Teraz oferta powiększyła się o nowoczesny, 40-mm granatnik podwieszany do karabinków MSBS umożliwiający zwalczanie siły żywej, jaki i niszczenia budynków i pojazdów, oświetlania oraz zadymiania terenu.