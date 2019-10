Pół biliona złotych na zbrojenia do 2035 r. Wielkie plany polskiego wojska

Jest nowy Plan Modernizacji Technicznej (PMT) na lata 2021-2035, podpisany przez Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. Do 2035 r. rząd chce wydać na zbrojenia aż 524 mld zł. Kupimy za to samoloty F-35, okręty podwodne i nawodne oraz wiele innego sprzętu. Czy to się da zrobić?

Ponad pół biliona złotych chce przeznaczyć MON w nowym Planie Modernizacji Technicznej za zakupy dla wojska do 2035 r.

Będzie kontynuacja programów Wisła, ruszy Narew, kupimy F-35, dodatkowe samoloty F-16, okręty podwodne oraz nawodne i nie tylko.

Plan ten, jak wszystkie wybiegające daleko w przyszłość, ma jedną istotną wadę – może okazać się nierealny.

F-35 i F-16

Program Wisła i Narew