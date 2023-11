Polacy są wciąż w Strefie Gazy. Polski rząd jest z nimi w kontakcie

Jesteśmy cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami w Strefie Gazy. Kontakt przede wszystkim utrzymuje nasza placówka w Ramallah, także nasza placówka w Kairze jest w to zaangażowana - powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Wiceminister pytany w Polsat News o ewakuację polskich obywateli ze Strefy Gazy zapewnił, że "robimy wszystko od wielu dni, żeby doprowadzić do bezpiecznej ewakuacji stamtąd, gdzie rzeczywiście ich życie jest zagrożone".

Jak dodał chodzi o grupę około 30 osób - obywateli polskich.

"To są osoby w bardzo różnym wieku" - dodał.

"Nieustannie, już od prawie miesiąca staramy się doprowadzić do tego, aby mogli oni stamtąd wyjść. Trwa bardzo intensywna współpraca dyplomatyczna ze stroną egipską, z Izraelem. Mamy nadzieję, że się uda do tego doprowadzić i zbliżamy się do tego celu" - zapewnił Jabłoński.

Jak wskazał "wciąż jednak ta ewakuacja, także jeśli chodzi o obywateli innych państw, idzie bardzo powoli".

Wiceszef MSZ przypomniał, że "ewakuacja odbywa się przez przejście graniczne z Egiptem w Rafah i odbywa się niestety dość wolno, to wynika z uwarunkowań na miejscu".

"Tam cały czas są bardzo trudne warunki, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, kwestie transportu. Jesteśmy cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Nasza placówka w Ramallah przede wszystkim utrzymuje ten kontakt, także nasza placówka w Kairze jest w to zaangażowana" - dodał Jabłoński.

Jak poinformował także już w piątek rano odbyły się kolejne konsultacje z przedstawicielami Egiptu i Izraela. "Mamy nadzieję, że dojdzie wkrótce do bezpiecznego wyjazdu naszych obywateli" - powiedział.

Wyraził nadzieję, że do ewakuacji "dojdzie już bardzo niedługo".

"Robimy, co w naszej mocy" - zapewnił wiceminister.