Policja kupuje więcej śmigłowców Black Hawk

Należące ko koncernu Lockheed Martin Polskie Zakłady Lotnicze Mielec podpisały kontrakt z Komendą Główną Policji na dostawę dwóch dodatkowych śmigłowców S-70i Black Hawk.

Tym samym flota śmigłowców Black Hawk w polskiej policji powiększy się do pięciu maszyn.

Zgodnie z warunkami kontraktu śmigłowce w pełnej konfiguracji operacyjnej trafią do służby do końca 2024 roku. Umowa obejmuje również dostawę pakietu części zapasowych, wyposażenia obsługi naziemnej (GSE) oraz pakietu szkoleniowego.

- Podpisany dziś kontrakt jest dla nas kolejnym ważnym kamieniem milowym i powodem do wielkiej dumy, tym ważniejszym, że zawierany jest z klientem, który już użytkuje nasze śmigłowce i dziś wraca po kolejne maszyny. To dla nas dowód najwyższego uznania i zaufania do naszych śmigłowców - powiedział Janusz Zakręcki, prezes PZL Mielec.

- Rozbudowana flota śmigłowców Black Hawk pozwoli zrealizować ważne potrzeby operacyjne Komendy Głównej Policji oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli w całym kraju, wspierając polski System Ratowniczo-Gaśniczy - dodał Zakręcki.

Aktualnie Zarząd Lotnictwa Policji użytkuje trzy śmigłowce S-70i dostarczone przez PZL Mielec w 2018 i 2019 roku. maszyny wykorzystywane są do działań prowadzonych przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny „BOA” oraz w ćwiczeniach jednostek podległych MSWiA, jak i służb z nimi współpracujących.

Zakres wykorzystania obejmuje działania ratownicze, poszukiwawcze, patrolowania granic oraz we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, akcje zwalczania pożarów i klęsk żywiołowych.

Dostawca śmigłowców Lockheed Martin Corporation z siedzibą w Bethesda w stanie Maryland to firma działająca w obszarze bezpieczeństwa i lotnictwa, zatrudniająca około 114 000 osób na całym świecie.