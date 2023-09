Polsce potrzebne są jeszcze przynajmniej dwie eskadry samolotów wielozadaniowych

Potrzebne są nam jeszcze przynajmniej dwie eskadry samolotów wielozadaniowych - powiedział w "Radiu dla Ciebie" szef MON Mariusz Błaszczak. Dodał, że jeszcze nie ma decyzji co do tego, jakie to będą samoloty.

Minister obrony narodowej po raz kolejny podkreślił potrzebę wzmacniania polskiej armii po to, aby odstraszyć potencjalnego agresora. Dodał, że bardzo ważnym wydarzeniem był 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach.

"Obecna edycja zakończyła się w ubiegłym tygodniu. Podpisaliśmy kontrakty o wartości ponad 100 mld. To duże wydarzenie" - zaznaczył Mariusz Błaszczak.

Mówiąc o Siłach Powietrznych, przypomniał, że Polska posiada m.in. 48 samolotów F-16; zamówione są 32 samoloty F-35, których pierwsze egzemplarze trafią do polskich pilotów w przyszłym roku.

"Zamówione mamy 48 FA-50; 12 spośród tych samolotów będzie w tym roku, część już jest w polskich Siłach Powietrznych, ale to jeszcze zbyt mało. Potrzebne są nam jeszcze przynajmniej dwie eskadry samolotów wielozadaniowych. Jakie to będą samoloty - pracujemy nad szczegółami" - powiedział.

5 września podczas otwarcia 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że w przyszłym roku planowane jest wydanie 137 mld zł na obronność.

"To jest kwota, która robi wrażenie na całym świecie, to jest ponad cztery procent naszego PKB" - mówił wówczas prezydent, dodając, że tak duże nakłady na obronność pozwalają na dynamiczną modernizację polskiej armii w wielu sektorach jednocześnie.

Szef MON Mariusz Błaszczak na otwarciu MSPO podkreślał, że Polska zamawia najlepszy sprzęt wojskowy na świecie. Wymienił w tym kontekście rozwijanie systemu Patriot, a także planowane na przyszły rok dostawy samolotów F-35 czy zamówione wyrzutnie HIMARS.

"Zamawiamy najlepszy sprzęt na świecie, rok 2021 to zamówienie czołgów Abrams, też już pierwsze egzemplarze tych czołgów są na wyposażeniu Wojska Polskiego, tureckich bezpilotowców Bayraktar - też już Bayraktary są na wyposażeniu Wojska Polskiego. I przyszedł rok 2022, który zaowocował kontraktami z Koreą Południową" - mówił Mariusz Błaszczak.