Polscy generałowie o groźbach Putina. "Zachód może się przestraszyć"

Z Rosji płyną sygnały, że wojna będzie długa i może groźnie eskalować. Władimir Putin ogłosił mobilizację. Zagroził też bronią jądrową, podkreślając, że to nie blef. Porozmawialiśmy o tym z gen. Mieczysławem Bieńkiem, gen. Stanisławem Koziejem i gen. prof. Bogusławem Packiem.

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu zapowiedział, że powołanych może zostać około 300 tys. rezerwistów. W magazynach są dla nich zapasy broni, czołgów, dział i innego sprzętu oraz amunicji.

Kreml zapowiada też, że obrona terytorialności Rosji może wymagać użycia broni jądrowej. Mogłoby do tego dojść, gdyby wojska ukraińskie chciały np. wyzwolić Kramatorsk czy Siewierodonieck.

Czy te zapowiedzi są możliwe do zrealizowania, a jeśli tak, to czy dodatkowe siły i środki stworzą nowe, istotne zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale i dla wspierających ją państw.

Kreml jednoznacznie wskazuje, że tereny Donbasu uważa za należące do Rosji, a każde wtargnięcie na terytorium Rosji jest przestępstwem, które pozwala na użycie wszystkich sił samoobrony. Z jądrową włącznie.

Putin zapowiedział częściową mobilizację, która ma się rozpocząć 21 września. Pod broń ma zostać powołanych 300 tys. przeszkolonych rezerwistów. Wezwał też zarządzających kompleksem obronno-przemysłowym do jak najszybszego zapewnienia dostaw broni i sprzętu, niezbędnych żołnierzom.

Czy to Rosji się uda? A jeśli tak, to czy sama przewaga liczebna wystarczy, by wygrać tę wojnę? I kluczowe pytanie: czy NATO i Zachód obronią Ukrainę i nas samych przed kolejną Hiroszimą?

- To, że Putin zarządził mobilizację, świadczy o tym, że nie mają skąd brać zasobów osobowych w celu uzupełnienia strat. Bo to nie jest mobilizacja w celu powołania nowych jednostek, tylko mobilizacja w celu uzupełnienia strat ok. 50 tys. żołnierzy. Żeby zmobilizować 300 tys. osób w tym bałaganie rosyjskim, co zlecił gubernatorom, a nie władzom wojskowych, wcielać ich, potrzeba dwa miesiące. I kolejny miesiąc, żeby ich wyszkolić - mówi WNP.PL gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO ds. Transformacji.

Liczby mówią same za siebie. Ukraina przy sprawnym systemie mobilizacyjnym zmobilizowała w ciągu 6 miesięcy 500 tys. ludzi.

Wtedy byli chętni do walki. Teraz Rosjanie będą robili wszystko, żeby się wyłgać z mobilizacji. - Powołują roczniki rezerwistów mających od 40 do 55 lat, które dawno już opuściły szeregi sił zbrojnych. Trzeba ich będzie dodatkowo przeszkolić. Kto ma to robić? Ośrodki szkoleniowe są opustoszałe - dodaje generał.

Mobilizując rezerwy, Putin przyznaje się do strat i klęski i wytycza dalsze cele operacji

Jego zdaniem mobilizacja nie doprowadzi do żadnego przełomu. Ilość zamienić w jakość nie jest prosto. Front jest duży, od Charkowa do Chersonia to kilkaset kilometrów nienasyconych dostatecznie siłami. W tej chwili Rosjanie przeszli do obrony, ale mają w niej dziury, nie mają zdolności do prowadzenia operacji ofensywnych. Potrzebują ludzi do „łatania” frontu.

Brakuje im sprzętu i amunicji, którą chcą kupić od Korei Północnej. Własna, która leży przez dziesiątki lat w magazynach, może mieć niesprawne zapalniki. Do tego trzeba ją przewieźć, a rosyjska logistyka nie jest najlepsza.

- Putin mówi, że bronią Ługańska i Doniecka przed faszystami, a tak naprawdę chce zrobić referendum w tych dwóch separatystycznych republikach oraz w obwodzie chersońskim i zaporoskim, co z punktu widzenia prawa międzynarodowego jest nielegalne. Te tereny są częścią Ukrainy - uważa generał Bieniek.

Putin bronią jądrową grozi światu od początku wojny na Ukrainie

Przypomina też, że Putin bronią jądrową grozi od początku wojny. Od 24 lutego powtarza, że jeśli ktokolwiek chciałby się wtrącić w jego operację specjalną, to poniesie straszliwą karę i użyje wobec niego straszliwych środków.

- Ta retoryka się nie zmienia, choć Moskwa mówi, że to Zachód straszy bronią jądrową, co jest kuriozalne - podkreśla Bieniek.

Także gen. Stanisław Koziej, były wiceszef MON i szef BBN, nie jest pewny, że mobilizacja uda się Rosji. Stowarzyszenie "Wiosna" już opublikowało w sieci wezwanie do protestu.

- Nie wiadomo, czy od tego mobilizacyjnego wysiłku sama Rosja nie pęknie gdzieś od środka. Moim zdaniem Putin podjął ryzykowną decyzję, ale jako spec od eskalacji nie miał wyjścia. Teraz czeka na ukraińskie ataki na tereny okupowane, wtedy będzie miał jakieś uzasadnianie, aby ogłosić nową obronną wojnę ojczyźnianą - uważa gen. Koziej. I wtedy użyć taktycznej broni jądrowej.

Straszenie taktyczną bronią jądrową to szantaż Zachodu, ale i Ukraińców

Generał uważa, że Putin przede wszystkim chce szantażować bronią jądrową. Bo jeśli będzie to wojna w obronie terytoriów rosyjskich, to wiarygodność putinowskiego szantażu atomowego znacznie wzrośnie.

- To straszenie taktyczną bronią jądrową może być skuteczne w stosunku do opinii publicznej na Zachodzie, która może oczekiwać od władz wstrzymania pomocy dla Ukrainy i zmniejszenia ryzyka tego niebezpieczeństwa - wyjaśnia.

Podkreśla, że Putin liczy na to, iż po referendach na zajętych terenach łatwiej będzie mu szantażować atomem Zachód, ale i Ukraińców, którzy być może zaczną się wstrzymywać od ataków, natarć na dużą skalę na terytoria okupowane, o których Rosja będzie mówiła, że to ich ziemie.

Jego zdaniem Putin liczy, że uzyska akceptację swojej, rosyjskiej opinii publicznej dla dalszego prowadzenia wojny. Miałby wtedy argumenty, aby ogłosić nie tylko częściową mobilizację polegającą na powoływaniu rezerwistów do przymusowej służby kontraktowej pod groźbą kar za uchylnie się od niej - ale mobilizację powszechną.

O możliwej mobilizacji przez Moskwę części żołnierzy rezerwy, jako najbardziej prawdopodobnym scenariuszu, gdy Rosja znajdzie się w trudnej sytuacji, mówił WNP.PL już wcześniej gen. prof. Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju.

- Rosja może zmobilizować ok. 1 mln żołnierzy, przeszkolonych rezerwistów i wcale nie potrzebuje do tego ogłaszania wojny i powszechnej mobilizacji. Taka cicha mobilizacja zresztą wciąż tam trwa. Co ważne, Rosjanie mają dla tego miliona żołnierzy nienaruszalne zapasy uzbrojenia, sprzętu i amunicji - przestrzega gen. Pacek.

- Sama przewaga liczebna nie decyduje jednak o rozstrzygnięciu konfliktu. To, jakie będą rezultaty wykorzystania ich w walce, zależy od tego, w jaką broń zostaną uzbrojeni - podkreśla.

Groźby Putina to kolejne wyzwanie dla Zachodu za jak najszybszym zwiększeniem i kontynuacją wsparcia Ukrainy przez Zachód. To będzie miało znacznie większy wpływ na przebieg wojny w Ukrainie niż powołanie rezerwistów.