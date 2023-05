Polscy kontrterroryści i lotnicy szkolą policyjnych specjalsów w Mołdawii

Policyjni kontrterroryści i lotnicy z Polski szkolą swoich kolegów z Mołdawii. Szkolenia pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa na planowanym na początku czerwca Szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Mołdawii.

Do Mołdawii wyjechało siedmiu policyjnych kontrterrorystów z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz dwóch pilotów i dwóch mechaników z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP. Na pokładzie policyjnego Black Hawka przez najbliższy tydzień będzie szkolić funkcjonariuszy z FULGER - oddziału specjalnego mołdawskiej policji.

W kilkudniowych warsztatach wezmą udział wytypowani instruktorzy "BOA", którzy na co dzień prowadzą szkolenia dla służby kontrterrorystycznej oraz doświadczeni policyjni lotnicy, którzy stale współdziałają z kontrterrorystami podczas policyjnych realizacji.

"Po omówieniu teoretycznym różnych aspektów szkolenia i warunków bezpieczeństwa mołdawscy policjanci przystąpią do praktycznych zadań pod okiem naszych instruktorów. W planie są zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego, taktyki działań bojowych, konwojowania, ochrony osób, w tym VIP-ów i reagowania na sytuacje kryzysowe podczas przemieszczania się pojazdów z tymi osobami. Podczas warsztatów oprócz policyjnych pojazdów służbowych wykorzystywany będzie policyjny S-70i Black Hawk. To z jego wykorzystaniem planowane są m.in. zajęcia strzeleckie czy zatrzymanie pojazdu, którym porusza się osoba ścigana" - powiedział koordynator ćwiczeń naczelnik wydziału szkoleniowo-bojowego CPKP "BOA" kom. Mariusz Olechnowicz.

Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP insp. pil. Robert Sitek wyjaśnił, że S-70i Black Hawk to wielozadaniowy śmigłowiec - jeden z trzech, którymi dysponuje polska Policja - o dużym zapasie mocy i znacznej prędkości przelotowej (297 km/h). "Maksymalnie śmigłowiec tego typu osiągnąć może 350 km/h. Zatankowanie 1300 l paliwa pozwala na pokonanie nim około 600 km na jednym tankowaniu, a dzięki zamontowaniu na pokładzie jednego z Black Hawków dodatkowego zbiornika paliwa możliwy do przelotu dystans zdecydowanie się zwiększa" - zaznaczył. Wyjaśnił, że do obsługi potrzebnych jest co najmniej 3 członków załogi: dwóch pilotów i crew chief, czyli szef pokładu. "Na pokład można zabrać do 13 podróżnych" - dodał.

Dla policjantów z Mołdawii będzie to pierwsza okazja, by wykonywać zadania z pokładu statku powietrznego.

"Wsparcie polskiej policji w zakresie szkoleń funkcjonariuszy mołdawskiej policji to niezwykle ważny aspekt działań na rzecz współpracy rozwojowej, stanowi kluczowy element wdrażanej "Road map" towarzyszącej podpisanemu przez Ministrów MSWIA RP i MSW RM Porozumieniu o współpracy" - powiedział polski doradca Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii Paweł Rutkowski.