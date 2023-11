Zakłady Mechaniczne Tarnów zakończyły dostawy I partii karabinów wyborowych BOR w ramach kontraktu z Agencją Uzbrojenia. Następną partię przewidziano w 2024 roku.

Poprzedni kontrakt wojskowej broni precyzyjnej ZM Tarnów realizowały w latach 2017-2019. Dotyczył on dostaw niemal 700 sztuk karabinów.

7,62-mm karabin BOR jest bronią wykonaną w układzie bezkolbowym, co sprawia, że dzięki temu jest ona krótsza i lżejsza – waży niemal 6 kg.

Karabin przeznaczono do prowadzenia precyzyjnego ognia na odległościach od 800 do 1000 metrów. Może służyć nie tylko do eliminowania siły żywej, ale i niszczenia celów technicznych w tym lekko opancerzonego sprzętu wojskowego.

Zakłady Mechaniczne Tarnów prowadzą działalność przemysłową od 1917 roku. W ofercie spółki szczególną rolę odgrywają karabiny wyborowe i maszynowe, granatniki, moździerze, artyleryjskie i artyleryjsko-rakietowe zestawy przeciwlotnicze oraz sprzęt szkolno-treningowy.

Większościowym akcjonariuszem jest należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej firma PCO z udziałem kapitale na poziomie 66,6 proc. 23,07 proc. udziałów w ZM Tarnów ma także należący do PGZ PIT-Radwar.