Polscy żołnierze dostaną nowe karabiny za niemal 70 mln zł

Niemal 70 mln zł wyda Agencja Uzbrojenia na zakup karabinów maszynowych i snajperskich dla polskiej armii. Dziś Agencja zawarła dwie umowy w tej sprawie z Zakładami Mechanicznymi Tarnów. Łącznie chodzi o kilkaset sztuk broni.

Zakłady Mechaniczne do końca przyszłego roku dostarczą Agencji Uzbrojenia kilkaset kompletów uniwersalnych karabinów maszynowych UKM 2000P. Zgodnie z podpisaną dziś umową wartość zamówienia wynosi ok. 55 mln zł brutto.

Druga umowa dotyczy dostawy kilkudziesięciu wielkokalibrowych karabinów wyborowych TOR-12,7. Wartość zamówienia wynosi ok. 14 mln zł brutto, a dostawy zostaną zrealizowane w 2024 roku.

Jak informuje producent broni, uniwersalny karabin maszynowy UKM 2000P przeznaczony jest do zwalczania siły żywej, środków ogniowych i sprzętu technicznego. Zasilany jest amunicją 7,62x51 mm NATO, w magazynkach po 100 lub 200 sztuk, w zależności od ich rozmiaru. Umożliwia rażenie celów na dystansie do 1500 metrów przy szybkostrzelności od 700 do 900 strzałów na minutę.

Natomiast powtarzalny wielkokalibrowy karabin wyborowy TOR-12,7 przeznaczony jest do zwalczania elementów infrastruktury – np. sprzętu technicznego, stanowisk dowodzenia, obiektów łączności, a także do neutralizowania sprzętu bojowego.

Może być używany w działaniach kontrsnajperskich do skutecznego eliminowania strzelców. TOR jest zasilany amunicją 12,7x99 mm NATO, a magazynek może pomieścić 7 sztuk. Umożliwia rażenie celów na dystansie do 2200 metrów.