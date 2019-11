Polscy żołnierze opuścili Liban z powodu oszczędności, teraz tam wracają

Po 10 latach Wojsko Polskie wraca do udziału w misji UNIFIL pełnionej w Libanie w ramach mandatu ONZ, jako Tymczasowe Siły ONZ w Libanie. Dlaczego polscy żołnierze zostali stamtąd wycofani? Dlaczego wrócili, jakie zadania będą tam wykonywać i ile to będzie nas kosztowało?

Ile ta misja będzie nas kosztować?

Wkład finansowy do oenzetowskiej kasy

Jak twierdzą w dowództwie UNIFIL-u, w części Libanu, gdzie będą stacjonować polscy żołnierze jest najspokojniej od 13 lat. Obszar odpowiedzialności UNIFIL-u to około 1060 kilometrów kwadratowych pomiędzy rzeką Litani a tzw. Niebieską Linią.Tak nazwano linię demarkacyjną oddzielającą Liban i Izrael, którą w terenie wyznaczą beczki na specjalnych podwyższeniach. Budżet roczny misji UNIFIL-u sięga 500 mln dolarów. Od początku operacji UNIFIL życie straciło ponad 300 uczestniczących w niej żołnierzy, w tym siedmiu Polaków.Liban to dziś teren działania Hezbollahu, wiele krajów uważa go za organizację terrorystyczną. Do tego w niedalekiej Syrii wciąż trwa wojna domowa. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, gen. dyw. Tomasz Piotrowski, któremu będzie podlegał kontyngent, powiedział wprost:- Żołnierze nie jeżdżą na misje wojskowe tam, gdzie jest bezpiecznie. Jadą właśnie po to, żeby to bezpieczeństwo zapewnić.Obok bezpieczeństwa żołnierzy nasuwa się też pytanie, ile ta misja będzie nas kosztować? Dokładne wyliczenia nie są znane, ale jak podpowiadają dotychczasowe doświadczenia z misji w Libanie - niezbyt dużo.Według MON, wydatki związane z udziałem polskich sił zbrojnych w misjach wyniosą w 2019 r. ok. 260 mln zł. Niewiele więcej w porównaniu z kosztami poniesionymi rok wcześniej. W 2018 r. wyniosły one ponad 223 mln zł.Misja w Libanie nie jest jedyną, w której polscy żołnierze biorą udział. Od 1953 r. byliśmy w ponad 80 misjach organizowanych w 35 państwach na czterech kontynentach, w których wzięło udział ok. 120 tys. polskich żołnierzy.Warto przy tym pamiętać, że każdy kraj wysyłający kontyngent na misję ONZ wnosi wkład finansowy do oenzetowskiej kasy. Nie jest on jednak proporcjonalny do faktycznego udziału żołnierzy w misjach.Przykładowo, blisko jedną trzecią całego budżetu misji ONZ w 2018 r., czyli prawie 28,5 proc., finansują Stany Zjednoczone. Następnie w kolejności są Chiny (10,25 proc.) oraz Japonia (9,68 proc.).Zobacz też: Był czas, gdy produkowaliśmy najlepsze myśliwce na świecie Polska jest wśród państw poza pierwszą dziesiątką, które wpłacają do ONZ niecałe 21 proc. całego rocznego budżetu wszystkich misji oenzetowskich, który wynosi 6,8 mld dol.ONZ utrzymuje wszystkich żołnierzy kontyngentu, płacąc miesięcznie za udział każdego żołnierza 1332 dol. Płaci również za sprzęt przeznaczony na misje. We wcześniejszych misjach z ponad 1,3 tys. dolarów, jakie państwo otrzymywało na każdego żołnierza, oficerowie otrzymywali najczęściej 300-350 dol. Żołnierze trochę ponad połowę tego.