Polska armia jest mało autonomiczna. A dobre roboty są pod ręką

Do końca grudnia 2021 r. wojsko powinno otrzymać kolejne 17 robotów patrolowo-przenośnych, produkcji Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów. Przeznaczone są do podejmowania lub neutralizacji min, niewypałów oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych. Dlaczego zatem część specjalistów uważa, że nie widać, by resortowi obrony zależało na robotyzacji armii?

Gryf znany w świecie

Pojazdy minersko-pirotechniczne

Roboty rozpoznawczo-bojowe

Uzbrojone w karabin

Termin zostanie dotrzymany

Roboty wyposażone w sztuczną inteligencję zastąpią żołnierzy

W tym roku firma zaprezentowała po raz pierwszy zrobotyzowany strzelecki system treningowy MOBI-TARGET, a także mobilną bezzałogową platformę hybrydową Hunter do zadań szybkiego reagowania, np. w ochronie granic państw. Obydwa projekty zdobyły nagrody na targach technologicznych Global Industrie w Lyonie.Pokazano też najnowszy model plecakowego robota rozpoznania PIAP Fenix oraz średni robot gąsienicowy PIAP Patrol do detekcji zagrożeń CBRN (chemicznego, biologicznego, radiologicznego i nuklearnego). To inżynieryjny robot wsparcia misji EOD/IED do usuwania ładunków i materiałów niebezpiecznych.Dla saperów firma ma sztandarowy produkt w tym segmencie, robot Gryf, przystosowany do neutralizacji materiałów wybuchowych i urządzeń niebezpiecznych. Roboty te są częściej kupowane przez inne armie niż przez nasze wojsko. Gryfa ma już kilka armii na świecie, od Korei Południowej po Indonezję, Nigerię, Senegal oraz Rumunię.W Polsce mają go policjanci. Pod koniec października Łukasiewicz-PIAP dostarczył 5 szt. takich mobilnych robotów dla zespołów minersko-pirotechnicznych Komendy Głównej Policji. Jeden trafił też do Centrum Szkolenia Straży Granicznej.W 2020 r. instytut dostarczył taktyczne roboty miotane TRM do wspierania działań antyterrorystycznych z możliwością przenoszenia i odpalania granatów hukowo-błyskowych funkcjonariuszom z Izraela i Francji. Jeden TRM został przekazany Oddziałowi Specjalnemu Włoskiego Korpusu Karabinierów. W Polsce roboty te mają funkcjonariusze Zespołów Interwencji Specjalnych portów lotniczych w Świdniku i Bydgoszczy.Nie znaczy to, że saperzy w wojsku nie mają w ogóle bezzałogowych platform tego rodzaju. Kiedy żołnierze polscy uczestniczyli w misiach w Afganistanie, pojazdy minersko-pirotechniczne kupowaliśmy przede wszystkim za granicą.Od 2000 roku saperzy są wyposażani w roboty lądowe rodzimej konstrukcje, m.in. opracowywane przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP), choć nie zawsze. Pierwsze trzy roboty PIAP Inspektor na potrzeby misji afgańskiej kupiono w 2006 r.W 2013 r. MON chciało kupić 50 zwiadowczych robotów pod kryptonimem Tarantula. Pierwsze pięć miałoby trafić do armii w 2015 r. W następnym - kolejne 11 sztuk. W roku 2017 wojsko miało dostać 14 robotów.Dostawy miały się zakończyć w 2018 r. Łącznie armia miała otrzymać 20 egzemplarzy robotów zwiadowczych. Pod koniec 2015 r. MON podjęło kontrowersyjną decyzję i zamiast wybrać faworyta, polską firmę PIAP, zdecydowało się zakupić 50 robotów zwiadowczych typu MTGRR produkcji izraelskiej.Nad bezzałogowymi pojazdami pracuje także Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia, Wojskowa Akademia Techniczna i inne uczelnie, m.in. politechniki: warszawska, świętokrzyska i białostocka.Już kilka lat temu polscy naukowcy z Politechniki Warszawskiej zbudowali detektor min, nazywany „sztucznym nosem”, bo odnajdował je po zapachu. Urządzenie, według konstruktorów, potrafi wykryć ładunek zakopany 15 cm pod ziemią i zdetonować go.Natomiast Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, wspólnie z firmą Macro-System, opracował prototyp robota rozpoznawczo-bojowego RRB-01, napędzany 6 silnikami elektrycznymi, a naukowcy z WAT skonstruowali prototyp robota Kuna, o ładowność do 150 kg w układzie 4x4 i z napędem hydrostatycznym.Z kolei ZM Tarnów S.A., WAT i firma STEKOP S.A. prowadzą badania nad autonomiczną platformą wsparcia bojowego Perun. To autonomiczny pojazd kołowy z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych. Projekt jest budowany w ramach finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - konkurs młodych naukowców.Robot jest już po testach i prezentowany był podczas październikowej konferencji poświęconej innowacjom w siłach zbrojnych. Uzbrojony jest w karabin kal. 7,62 mm, ale zamiennie może to być karabin 12,7 mm lub wyrzutnie rakiet.Do sterowania pojazdem opracowano stanowisko stacjonarne, z dwoma operatorami. Jeden kieruje pojazdem, drugi steruje uzbrojeniem. Można też korzystać ze stanowiska mobilnego w formie plecakowej. Użytkownik podąża w pewnej odległości za pojazdem i steruje nim.Zobacz też: Konflikty były, są i będą. Czy zapobiegniemy globalnej wojnie? Z dotychczas z przeprowadzonych badań wynika, że zasięg sterowania wynosi ponad 5 km, czas pracy stanowisk to 10 godz. bez zewnętrznego zasilania, a zasięg poruszania się pojazdu to 50 km. Zespół pracujący nad tą konstrukcja jako pierwszy w Polsce przeprowadził testy poligonowe pojazdu ze strzelaniem w ruchu. Wypadły pomyślnie.Jak na razie brak oznak większego zainteresowania MON uzbrojonymi robotami lądowymi. Tymczasem brak zamówień ze strony resortu obrony powoduje, że prace nad uzbrojonymi robotami nie będą mogły zostać sfinalizowane z powodów finansowych. Przykładów tego mieliśmy w minionych latach wiele.Bezzałogowych mobilnych uzbrojonych pojazdów polscy żołnierze jeszcze nie mają. Natomiast w 2018 r. MON kupiło 35 zestawów robotów patrolowo-przenośnych, produkcji Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów.Kontrakt na pojazdy wraz z niezbędnym wyposażeniem wyceniono na ok. 81 mln zł. Dostawy przewidziano w latach 2019-2021 r. W 2020 r. wojsko otrzymało 18 takich pojazdów. Resztę żołnierze mają odebrać w tym roku. Mamy grudzień, a o odbiorze robotów nie słychać.Mjr Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia, uważa, że ustalony termin zostanie dotrzymany. - Planowana dostawa 17 kompletów Robotów Patrolowo-Przenośnych powinna zostać zrealizowana w grudniu br.- informuje nasz serwis.Robot Patrolowo-Przenośny o napędzie gąsienicowym przeznaczony jest do usuwania, podejmowania lub neutralizacji min, niewypałów oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych. Posiada urządzenie do ich neutralizacji, wykorzystujące bezodrzutowy wyrzutnik pirotechniczny o zasięgu 30 metrów.W przyszłości roboty wyposażone w sztuczną inteligencję zastąpią żołnierzy w wykonywaniu trudnych zadań bojowych, rozpoznaniu, pomogą w transporcie wyposażenia i amunicji.- Musimy zacząć budować armię nowego wzoru, nowy system obronności, zapewniający bezpieczeństwo na nowy sposób, lepiej dostosowany do zmieniającego się otoczenia geopolitycznego i gospodarczego - mówi w WNP.PL dr Jacek Bartosiak, założyciel think tanku Strategy&Future, zajmujący się geopolityką i strategią.Robotyzacja armii wpisuje się z pewnością w budowę armii nowego wzoru.