Polska armia na zakupach. Wydajemy krocie, a nadal mamy poważne braki

Tylko w 2023 roku Polska wyda co najmniej 3 proc. PKB na zbrojenia. Na liście jest niemal wszystko, czego pragną generałowie: od Patriotów, przez Borsuki, aż po Abramsy. Sprzęt ma napływać zza oceanów oraz przyjeżdżać z polskich zakładów. Pytanie, czego w tym wszystkim brakuje?

Wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesną broń, która sprawdza się na polu walki - podkreśla wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Lista zakupów jest imponująca, a przy tym niezwykle kosztowna dla budżetu.

Zdaniem ekspertów i samych żołnierzy braki dotyczą głównie indywidualnego wyposażenia.

Zmiana w wojskowych magazynach już tu jest – częściowo wymuszona toczącą się za wschodnią granicą wojną, częściowo zaplanowana wcześniej. Polskie wojsko przekazało bowiem ogromne ilości sprzętu Ukrainie. Zmiany wymusza też konieczność modernizacji starego uzbrojenia, pochodzącego często z okresu PRL-u.

- W bardzo szybkim tempie modernizujemy Wojsko Polskie. Odchodzimy od broni postsowieckiej, stawiamy na broń, która jest nowoczesna, która jest zgodna ze standardami Sojuszu Północnoatlantyckiego - mówił wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas spotkania w Hucie Stalowa Wola, gdzie zatwierdzał kolejną umowę na zakup sprzętu. Kolejną, bo od kilkunastu miesięcy wszelkie kwestie zbrojeniowe gwałtownie przyspieszyły.

- Naszym celem jest to, żeby odstraszyć agresora i zbudować silne Wojsko Polskie - mówił szef MON-u kilkanaście dni wcześniej. - Wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesną broń, która sprawdza się na polu walki w rękach dzielnych żołnierzy ukraińskich.

Na liście zakupów ciężka i lekka broń dla polskiej armii

Agencja Uzbrojenia na bieżąco prowadzi postępowania – przetargi i konsultacje rynkowe – dotyczące dostaw różnych elementów uzbrojenia i sprzętu wojskowego: od rozruszników silników, przez dostawy granatów dymnych, po amunicję lotniczą.

Lista zakupów rzeczywiście jest imponująca, a przy tym niezwykle kosztowna dla budżetu. Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało bowiem o zakupie dwóch baterii amerykańskiego systemu obrony powietrznej Patriot, wprowadza też system przeciwlotniczy Narew, oparty na brytyjskich rakietach Camm. Do tego dochodzą sprawdzone na ukraińsko-rosyjskim froncie Pioruny, czyli przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe oraz systemy Poprad i Pilica.

Najbardziej spektakularne – a przy tym drogie – są jednak zakupy najcięższego sprzętu. W tym roku mają zacząć się dostawy amerykańskich wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS, a za rok i z tego samego kierunku przylecą pierwsze wielozadaniowe samoloty F-35. Lista zakupów w Stanach Zjednoczonych obejmuje też 250 amerykańskich czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji oraz 116 pojazdów tego typu w wersji nieco starszej.

Na tym nie koniec – MON zawarł bowiem w Korei Południowej spektakularne umowy na zakup 1000 czołgów K2, samobieżnych haubic K9, samolotów bojowych FA-50 oraz wyrzutni rakiet K239 Chunmoo.

Przynajmniej teoretycznie z rządowych zamówień powinien być zadowolony także polski przemysł obronny. W ramach jednego z największych kontraktów w jego historii MON zamówił 1400 nowych bojowych wozów piechoty Borsuk. Do armii trafią też armatohaubice Krab i samobieżne moździerze Rak.

Nasza armia ma dziś tyle zamówień, że każde inne państwo by pozazdrościło

Jeśli do listy dopiszemy kontrakt na budowę trzech fregat rakietowych w ramach programu Miecznik, osławione tureckie drony bojowe Bayraktar, których pierwszy zestaw jest już w Polsce, bezzałogowy system Gladius, drony MQ-9A Reaper, Flyeye oraz amunicję krążąca Warmate, a nawet satelity – wydawać się może, iż polskie siły zbrojne z impetem weszły w trzecią dekadę XXI wieku.

- Polskie wojsko jest dobrze wyposażone. Broń w ilościach, jakie kupujemy teraz, dla polskiej armii nie była kupowana od 30, a może nawet od 70 lat. Nasza armia ma dziś tyle zamówień, że każde inne państwo by pozazdrościło - mówi poseł Waldemar Andzel, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Równolegle do intensywnej modernizacji wzrasta liczebność wojska. Pod koniec 2022 r. w szeregach służyło 164 tys. żołnierzy. Docelowo liczba wojskowych ma sięgnąć co najmniej 300 tys. Tylko w tym roku przygotowano 25 tys. miejsc dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Wiąże się z tym także wzrost uposażenia do 4960 zł.

Trzy procent PKB rocznie na modernizację armii na niespotykaną dotąd skalę

To wszystko wymaga ogromnych funduszy. Zgodnie z rządowymi planami Polska zamierza wydać na zbrojenia w 2023 roku – i w latach kolejnych – nie mniej niż 3 proc. PKB rocznie. Pieniądze mają pochodzić z budżetu państwa, przychodów ze sprzedaży akcji lub udziałów spółek przemysłu obronnego, a przede wszystkim z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który na mocy ubiegłorocznej ustawy o obronie ojczyzny powołano w Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Polacy zgodzili się, żeby wojsko otrzymywało duże pieniądze. Obrona narodowa to jedyna sfera objęta ustawowym i rosnącym wskaźnikiem nakładów. Brakuje jednak konsekwencji. Na przykład program Tytan, dotyczący zintegrowanego indywidualnego systemu walki żołnierzy – od umundurowania, poprzez łączność i rozpoznanie, do broni strzeleckiej – z umową na dostarczenie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, był podpisany w 2014 r., a dostawy miały się rozpocząć od 2018 r. Antoni Macierewicz wyjął z tego systemu karabinek Grot, a całość do dziś jest nieskończona - mówi poseł Czesław Mroczek, były sekretarz stanu w MON.

- Podobnie było z Himarsami. Rząd PiS kupił 18 wyrzutni pięć lat temu, a teraz, gdy do ministerialnych uszu dotarł huk rosyjskich armat na Ukrainie, w pośpiechu zabiegają o zakup pięciuset wyrzutni - dodaje.

Także generalska lista życzeń z pewnością mogłaby być dokładniejsza. Sami zainteresowani niechętnie wypowiadają się na ten temat, w przeciwieństwie do polityków.

- Moim zdaniem polscy żołnierze mają braki w indywidualnym wyposażeniu. Mamy za mało radiostacji doręcznych, w tej dziedzinie nic się nie zmienia od wielu lat, pomimo że mamy krajowego producenta. Jedynie wojska specjalne kupują bardzo drogie radiostacje z importu. Małe zgrupowania wojsk nie będą mogły koordynować swoich działań bez łączności na poziomie taktycznym. Wojna w Ukrainie pokazuje również, jak bardzo potrzebne są drony rozpoznawcze klasy mini, m.in. dla artylerii i precyzyjnego kierowania rakiet na kilkadziesiąt kilometrów - mówi poseł Paweł Poncyljusz z sejmowej podkomisji do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

O zmianach planu finansowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych na 2023 r. sejmowa komisja obrony będzie rozmawiać w najbliższy czwartek, 9 marca.