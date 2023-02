Polska armia zamawia w HSW 1400 wozów bojowych Borsuk

To co wydarzyło się przed chwilą to zamówienie 1400 BWP Borsuk. To największy projekt polskiej zbrojeniówki - napisał w mediach społecznościowych szef MON Mariusz Błaszczak.

Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum firm PGZ i Huta Stalowa Wola na dostawy bojowych wozów piechoty (BWP) Borsuk.

- Pierwsze egzemplarze już w tym roku. Liczę na to, że Wojsko Polskie szybko zostanie wyposażone w te wozy - napisał na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. - Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu Borsuk. To historyczny projekt, zamówienie, które będzie realizowane w Hucie Stalowa Wola.

BWP Borsuk będzie, według MON, bardzo skuteczne współdziałał z pododdziałami czołgów rodziny K2, które wejdą na wyposażenie m.in. 16 Dywizji Zmechanizowanej. Borsuk charakteryzuje się wysoką mobilnością i zdolnością do pokonywania przeszkód terenowych, w tym przeszkód wodnych.

BWP Borsuk wyposażony jest w zdalnie sterowany system wieżowy (ZSSW-30). Załogę stanowi 3 żołnierzy: dowódca, operator uzbrojenia oraz kierowca. Pojazd posiada możliwość zwalczania piechoty, pojazdów opancerzonych czy celów powietrznych.

Bardzo ważnym elementem Borsuka jest, opracowany przez Hutę Stalowa Wola wraz z WB Electronics, zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30, którego główne uzbrojenie stanowi armata automatyczna Bushmaster Mk.44S.

Uzbrojenie pomocnicze, zintegrowane z wieżą, stanowi sprzężony z armatą zmodyfikowany 7,62 mm karabin maszynowy UKM-2000C. Dodatkowe uzbrojenie stanowi ponadto podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Obok pojazdów Borsuk, które są przeznaczone do transportu 6 żołnierzy w rejon pola walki, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony, umowa dotyczy także dostawy wozów specjalistycznych opartych na uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej.