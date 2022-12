Polska broń cieszy się coraz większym powodzeniem na świecie

O ważnych i prestiżowych kontraktach Mesko, wkładzie w obronę przeciwlotniczą Ukrainy, wzroście zainteresowania uzbrojeniem spółki oraz produkcji własnego prochu i nowych rakietach Spike LR 2 WNP.PL rozmawia z Przemysławem Kowalczukiem, członkiem zarządu ds. rozwoju Mesko.

Konflikt zbrojny w Ukrainie sprawił, że na całym świecie wzrosło zainteresowanie naszymi wyrobami, zwłaszcza Piorunami - zapewnia Przemysław Kowalczuk.

Dla Mesko priorytetem jest realizacja umowy dla polskiego wojska. Dostawy sprzętu odbywają się zgodnie z haromonogramem - dodaje.

Jednym z najważniejszych zadań jest zwiększenie mocy wytwórczych oraz dalsze unowocześnianie procesów produkcyjnych i technologicznych - podkreśla.

Rok 2022 był dobrym czasem dla spółki. Co o tym zdecydowało? Jakie kontrakty udało się zdobyć?

- Rzeczywiście 2022 rok był dla Mesko bardzo dobry. W czerwcu Ministerstwo Obrony Narodowej zwiększyło zamówienie na zestawy rakietowe Piorun o prawie 3500 sztuk oraz 600 zestawów startowych. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, świadczy to o tym, że użytkownicy sprzętu doceniają jego skuteczność. Oczywiście dodatkowe zamówienie w segmencie rakietowym daje spółce stabilizację.

Konflikt zbrojny na Ukrainie sprawił, że na całym świecie wzrosło zainteresowanie naszymi wyrobami, zwłaszcza Piorunami, których niezawodność została potwierdzona na polu walki na Ukrainie. Od wielu tygodni płyną do nas z różnych stron zapytania o te rakiety.

Część z nich już realizujemy. Przypomnę, że w tym roku zostały podpisane umowy na sprzedaż Piorunów do Estonii, Stanów Zjednoczonych i Norwegii, a kolejne kraje wyrażają chęć ich zakupu.

Bardzo ważny i prestiżowy jest dla nas kontrakt z USA. Jest to bowiem wymagający rynek, na którym do tej pory nie byliśmy obecni. Po raz pierwszy przekażemy również nasz sprzęt na rynek skandynawski, co także bardzo nas cieszy.

Niezawodność Piorunów została potwierdzona w konflikcie na Ukrainie

Produkowane przez Mesko uzbrojenie jest na Ukrainie. Wykonujecie kontrakty dla polskiej armii, a może też dla Ukrainy? Jak przebiega realizacja tych zamówień? Jak wygląda sytuacja finansowa firmy?