Polska dając Ukrainie myśliwce ryzykuje też utratą ludzi

Koniec zwrotów akcji wokół przekazania Ukrainie poradzieckich samolotów. Polska da Kijowowi 4 myśliwce MiG-29. Na tym na pewno się nie skończy. To dobra decyzja - mówią generałowie, którzy w służbie zajmowali się lotnictwem.

Siły Powietrzne RP pomniejszą się o 4 myśliwce MiG-29. A to dopiero początek... Prezydent Andrzej Duda dodaje, że pozostałe maszyny są serwisowane, przygotowywane i prawdopodobnie będą sukcesywnie przekazywane.

Możemy darować Ukrainie jeszcze około 10 takich maszyn, które nadal służą do ochrony polskiego nieba. Niektórych takie osłabienie naszego lotnictwa poważnie niepokoi.

Kluczowe jest, by przy chwilowym braku odpowiedniej liczby myśliwców z naszych baz lotniczych nie odpłynął kompetentny personel. Odbudowa jego zasobów byłaby trudniejsza od pozyskania nowych samolotów.

Polska jako pierwsza wyszła naprzeciw ukraińskim apelom o dostawy mysliwców. Ukraińcy potrzebują nowoczesnych, zachodnich maszyn, ale i samolotami poradzieckimi nie pogardzą. Sami na takich latają. Te maszyny są wciąż sprawne i wykonują zadania powietrzne, ale - jak powiedział prezydent - to już ostatnie lata, kiedy będą mogły operować.

Nasi wschodni sąsiedzi, dziękując za tę lotniczą pomoc, nie kryli nadziei, że na Polsce się nie skończy. I rzeczywiście: decyzję o przekazaniu Kijowowi 13 myśliwców MiG-29 podjęła również Słowacja. To wszystkie maszyny, jakie posiada, a które w sierpniu 2022 roku wycofała ze służby.

Ukraińcy od miesięcy proszą o zachodnie samoloty bojowe, szkoląc się już nawet na nich w państwach NATO. Liczą, że na starych posowieckich samolotach się nie skończy.

Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat mówi wprost, że ta pomoc jest zauważalna, ale siły ukraińskie potrzebują przede wszystkim nowoczesnego sprzętu. Ukraina od dawna o to apeluje. Jak dotychczas bezskutecznie.

Polska przekaże Ukrainie na razie cztery myśliwce MiG-29

Po tym, jak Polska oświadczyła, że nie jest w stanie przekazać swoich F-16 Kijowowi, premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że jednak wyślemy nasze samoloty na Ukrainę, tylko że innego typu.

W drugiej połowie marca 2023 r. Andrzej Duda oświadczył, że Polska dostarczy Ukrainie cztery myśliwce MiG-29. Sugerował też, że po remontach będą też kolejne maszyny. Najprawdopodobniej będzie to najwyżej 10 myśliwców. Polska jest w tym przypadku gotowa działać w ramach szerszej międzynarodowej koalicji.

Jeszcze w 2020 r. w dwóch bazach lotniczych: w Królewie koło Malborka i pod Mińskiem Mazowieckim stacjonowało około 28 myśliwców MiG-29. Po serii katastrof tych maszyn, a także braku części zamiennych i podzespołów, co doprowadziło do „kanibalizacji” przynajmniej czterech maszyn, które służą jako źródło części zamiennych, liczba maszyn mogących wykonywać zadania w powietrzu spadła do około 18.

MiGi-29 wciąż jednak stanowią ważny element Sił Zbrojnych RP, wykonują m.in. dyżury bojowe. Część z nich w latach 2013-2014 została wyremontowana i wyposażona w nowoczesną awionikę, wydłużając żywotność do 40 lat lub 4000 godz. lotu. Dostały też systemy IFF Mark XIIA mod 5.

„MiGi-29 bardziej przydadzą się na Ukrainie niż u nas”

Uważa się, że zmodernizowane MiGi-29 nie trafią na Ukrainę. Wcześniej mówiono, że to przestarzałe maszyny, które należy jak najszybciej wycofać, lecz teraz słychać obawy, że przekazanie samolotów Ukrainie uszczupli nasze bezpieczeństwo...

Po wycofaniu myśliwców MiG-29, obok 48 samolotów F-16, z których - zdaniem Pawła Soroki, koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego - może nawet połowa jest niesprawna, pozostanie nam 18 przestarzałych (dostawa z 1984 r.) samolotów uderzeniowych Su-22. Te już od dawna prawie nie wzbijają się w powietrze.

- Nie można wykluczyć, że w pewnym momencie wojna ogarnie Polskę. Dostawa nowych samolotów, przygotowanie pilotów i infrastruktury potrwa długie miesiące. Dlatego decyzję o przekazaniu MiG-ów-29 Ukrainie uważam za nieprzemyślaną i krótkowzroczną. Niebezpieczną dla naszej Ojczyzny - twierdzi stanowczo Paweł Soroka.

Czy rzeczywiście? Gen. Tomasz Drewniak, były Inspektor Sił Powietrznych, podkreśla w rozmowie z WNP.PL, że - po pierwsze - należy w tej sprawie zachować spokój i nie przesadzać w opiniach na temat MiG-29.

- Te samoloty swoje już zrobiły i bardziej przydadzą się na Ukrainie niż u nas. Czy rzeczywiście wpływają w jakiś sposób na jakość Sił Powietrznych RP? Myślę, że alternatywa jest taka: skoro jutro samoloty te mają stanąć u nas na pomnikach, a Ukraina może mieć z nich pożytek w walce, to powinniśmy im w tym jak najszybciej pomóc - twierdzi generał.

Nie możemy mieć wielu różnych typów statków powietrznych

Najważniejszy - zdaniem gen. Drewniaka - jest teraz potencjał ludzki.

- Chodzi o to, abyśmy umieli tak zaplanować przekazanie samolotów i pozyskanie nowych, żeby po drodze nie utracić tego potencjału. Samoloty zawsze można dokupić czy dostać, ale ludzi w ciągu pół roku czy roku się nie wyszkoli. Na to potrzebne są lata pracy - podkreśla.

Dlatego uważa, że powinno się tak operować wymianą sprzętu, aby płynnie przechodzić do kolejnych etapów. To, tak naprawdę, jest główne zadanie w obecnej sytuacji.

- Należy tak rozplanować wszystkie działania, by tego ludzkiego kapitału nie stracić. W dyskusjach na ten temat głównie skupieni jesteśmy na pilotach, ale nie tylko o nich chodzi. W eskadrze jest 25 pilotów, ale do tego ok. 500 osób obsługi, inżynierów, mechaników, specjalistów. Bez nich żaden samolot nie poleci. Jeśli odejdą, nowych musielibyśmy szkolić latami - wyjaśnia gen. Drewniak.

Oczywiście samolotów będziemy mieć mniej. Dostaniemy nowe, ale - zanim osiągną gotowość operacyjną - minie wiele czasu. W przeglądzie obronnym, realizowanym w latach 2015-2016, jako minimalną dla Polski rekomendowano liczbę 108 samolotów. Mieliśmy mieć 6 eskadr nowoczesnych samolotów - po 18 maszyn w każdej.

- Na razie nie widzę szczególnej potrzeby ani możliwości dokupywania kolejnych samolotów. Za kilka lat zaczniemy otrzymywać nabyte w Stanach Zjednoczonych samoloty wielozadaniowe F-35; zdecydowaliśmy się też na samoloty koreańskie FA-50 - pierwsze z 48 maszyn mamy dostać jeszcze w tym roku. Tak naprawdę jakie mamy inne wyjście? Kiedy słyszę, że powinniśmy kupić amerykańskie samoloty przewagi powietrznej F-15 czy F-22, to zastanawiam się, czy rzeczywiście chcemy mieć aż tak wiele różnych typów statków powietrznych? Chyba nie o to chodzi... - podkreśla gen. Drewniak.

Koreańskie FA-50 nigdy nie będą rasowymi myśliwcami

Co do sensu przekazania MiGów-29 Ukrainie nie ma też wątpliwości gen. pil. Jan Rajchel.

- Mamy ogromne problemy z utrzymaniem w sprawności MiGów-29, bo nie mamy części i nie została wcześniej podjęta żadna decyzja o ich modernizacji - mówi WNP.PL generał.

Przypomina, że praktycznie maszyny te pozostały w tej samej wersji od czasu tzw. małej modernizacji, którą przeszły maszyny otrzymane z Niemiec. Część tych samolotów, stacjonujących w Malborku, a zakupionych przez Polskę od Niemiec w 2002 r. za symboliczną cenę jednego euro, ma trafić na Ukrainę.

- Prędzej czy później te samoloty oddamy. Jeśli mamy je skasować, to lepiej oddać je teraz Ukrainie, kiedy można je jeszcze wykorzystać. Ale to trzeba zrobić mądrze - dodaje gen. Rajchel.

Ma nadzieję, że decydenci nie liczą na to, że 48 koreańskich FA-50, które otrzymamy, zastąpi myśliwce przewagi powietrznej, jak F-15, Eurofigher Typhoon w wersji myśliwskiej, F-18 (również w takiej wersji) czy F-22.

- To nie są tej klasy samoloty i inne jest ich przeznaczenie. Nie krytykuję tego zakupu; koreańskie samoloty mogą wykonywać zadania w powietrzu, ale nigdy nie będą rasowymi myśliwcami - ze względu na posiadane ograniczenia. Mają za małą prędkość, za małą dynamikę czy prędkość wznoszenia - wyjaśnia.

Dodaje, że maszyny te będą mogły wykonywać zadania samolotów myśliwskich, ale zależy to od tego, jaki radar zostanie w nich zamontowany, z jak daleka będą mogły wykrywać cele i z jakiej odległości będzie można odpalić rakiety.

Wykonają prawdopodobnie zadania myśliwskie na dużych i średnich wysokościach, jeżeli spotkają samoloty o gorszych parametrach. Gdyby jednak doszło do walki na bliższych odległościach, tak jak teraz w Ukrainie, to FA-50 nie spełnią nawet takiej roli, jak MiGi-29.

Żołnierze ukraińscy przelewają krew również za Polskę

Amerykanie nie wiadomo dlaczego wycofują ze służby swoje F-22. Może trafią na Ukrainę, a może Polska również powinna się nimi zainteresować, choć tak naprawdę nie wiadomo, ile powinniśmy mieć myśliwców, aby się skutecznie bronić w powietrzu.

Gen. Rajchel brał udział w kalkulacjach, w których wyliczano, ile samolotów czwartej generacji, typowych myśliwców, powinna posiadać Polska, aby zapewnić ochronę powietrzną kraju.

- Wyszło, że powinno ich być ok. 100. Gdybyśmy mieli jeszcze dodatkowo podobną liczbę innych maszyn bojowych, bylibyśmy mocarstwem - twierdzi Rajchel.

Do 1000 samolotów bojowych, które Polska miała jeszcze w latach siedemdziesiątych XX w. (Limy i MiGi w różnych wersjach, produkowane na licencji przez PZL), na pewno już nie dojdziemy...

Jesteśmy w NATO, a tam państwa partnerskie mają rozwijać swoje kompetencje w kwestii określonych rodzajów i środków uzbrojenia. Nie wydaje się, by lotnictwo było naszą sojuszniczą specjalnością. Priorytetem jest dla nas budowa sił pancerno-zmechanizowanych.

Przekazanie Ukrainie samolotów, mimo że ich liczba nie oszałamia, ma o wiele ważniejszy niż bojowy wymiar. Przekroczony został kolejny próg, jeśli chodzi o dostawy uzbrojenia dla Ukrainy - do niedawna uważany za niemożliwy, aby nie przegrała tej wojny.

Logika, aby dostarczać Kijowowi również broń, zwycięża już w NATO. Rośnie przekonanie, że Rosja nie powinna przejąć Ukrainy. Jej żołnierze przelewają krew również za Polskę.