Polska dała Ukrainie potężne ilości broni. Dlaczego ma nie dać też F-16?

Temat przekazania Ukrainie zachodnich samolotów, głównie F-16, powraca niczym bumerang. Pojawia się coraz więcej opinii, że Kijów powinien je dostać. Czy swoje myśliwce F-16 powinna przekazać też Polska? To pytanie budzi wiele emocji i kontrowersji. Jesteśmy za, ale…

Mimo wciąż ponawianych próśb Ukrainy o zachodnie myśliwce, jak dotąd nie było widać większego zainteresowania sojuszników, by te maszyny przekazać Kijowowi.

Dostawy samolotów są wciąż granicą, której zachodnie rządy nie chcą jeszcze przekroczyć.

Ukraińcy nie mają jednak wątpliwości, że wkrótce tak właśnie się stanie. Przypominają, że na każdy rodzaj broni, o który prosili w ubiegłym roku, pierwsza odpowiedź z Zachodu brzmiała „nie”, lecz w końcu każde „nie” zmieniało się w „tak”. A teraz chcą myśliwców F-16.



Nie zakończyły się jeszcze dostawy polskich myśliwców MiG-29 (na Ukrainę trafiło już kilka z 14 obiecanych maszyn), a sprawa zachodnich dostaw F-16 ponownie odżyła. Ukraińcy przyjęli MiG-i z życzliwością (zresztą nie tylko polskie, ale również słowackie maszyny w liczbie 13), sami na takich latają, ale przy okazji oświadczyli, że nie są tymi samolotami do końca usatysfakcjonowani.

- Ukraina potrzebuje wielozadaniowych samolotów F-16, myśliwce MiG-29, które otrzymuje od Polski i Słowacji, są przestarzałe i mają słabe parametry. Musimy przesiąść się na samoloty zachodnie - powiedział wprost rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat.

Dodał, że w przeciwnym razie Ukraina pozostanie technologicznie słabsza od Rosji, a ukraińscy piloci w swoich starych sowieckich odrzutowcach z przestarzałym radarem nawet by nie zauważyli, że w ich kierunku została wystrzelona rakieta, gdyby do tego doszło.

Ukraińcy do przyjęcia zachodnich samolotów już się zresztą przygotowują, m.in. przebudowując lotniczą infrastrukturę oraz drogi. Zachodnie maszyny, w odróżnieniu starych MiG-29, na betonowych pasach ukraińskich lotnisk rodem z ZSRR mogłyby doznać uszkodzeń.

Zdaniem większości zachodnich sojuszników Kijowa przekazanie samolotów czwartej generacji spowodowałoby, że musiałyby one walczyć o przetrwanie w środowisku pełnym silnej obrony przeciwlotniczej. Do tego dla wielu państw, które posiadają F-16, to ważna część ich sił powietrznych. Przekazanie tych maszyn Ukrainie osłabiłoby znacznie ich bezpieczeństwo.

F-35 miały zastąpić samoloty F-16, nieprędko jednak to się stanie

Taka narracja, której rezultatem jest wciąż brak decyzji o przekazaniu zachodnich samolotów Ukraińcom, powtarza się od momentu, kiedy pojawiły się głosy, że Zachód może spełnić samolotowe prośby Ukrainy. Decyzje w tej sprawie wciąż nie zapadły, jednak ukraińskie działania w celu uzyskania myśliwców F-16 są kontynuowane. Czy zakończą się sukcesem?

Niedawno Urmas Reinsalu, szef MSZ Estonii, stwierdził, że zachodni sojusznicy Ukrainy powinni aktywniej dostarczać uzbrojenie Kijowowi, w szczególności zachodnie myśliwce.

W lipcu 2022 roku Izba Reprezentantów USA zatwierdziła 100 milionów dolarów na sfinansowanie treningu ukraińskich pilotów na amerykańskich myśliwcach F-16. Jako pierwsza na swoich samolotach zaczęła szkolić ukraińskich pilotów Wielka Brytania. Szkolenie na F-16 zadeklarowały też Niemcy oraz Polska.

Niechęć do przekazywania nowoczesnych samolotów z Zachodu może szybko minąć, kiedy okaże się, że bez silnego lotnictwa ukraińska kontrofensywa może utknąć w miejscu. Ukraińcy walczą też o to, by rosyjskie armie nie znalazły się nad polską granicą - wschodnią granicą NATO.

Kto w takiej sytuacji mógłby oddać swoje F-16 Ukrainie? Największe możliwości pod tym względem mają oczywiście Stany Zjednoczone. Mimo utraty ok. 500 F-16 w wyniku wypadków i katastrof wciąż dysponują ok. 4 tys. tych samolotów.

F-16 doczekały się już następcy. To samolot 5. generacji F-35 Lightening II, którego producentem jest ten sam koncern Lockheed Martin. Do niedawna amerykańskie ministerstwo obrony i armia uważały, że F-16 to typ schodzący, który zostanie zastąpiony całkowicie przez F-35.

Wszystko zmieniła wojna na Ukrainie. Dziś Amerykanie uważają, że nie we wszystkich konfliktach tak zaawansowana i kosztowna maszyna jak F-35A będzie potrzebna. Do wielu mniej zaawansowanych działań mogą wystarczyć F-16.

Zdecydowali, że maszyny te pozostaną w służbie do początku lat 40. Nie ma więc mowy, by F-16C/D wymienić na F-35A w najbliższym czasie w stosunku 1:1. Co więcej, samoloty te są modernizowane do standardu F-16 Block 70 Viper. Armia USA zamówiła ok. 130 nowych maszyn w tej wersji.

Drugą co do wielkości flotę myśliwców F-16 ma Izrael

Amerykanie jednak najwyraźniej nie palą się do przekazania swoich F-16 Ukrainie. Woleliby, by swoje samoloty przekazały państwa europejskie NATO, choć niektóre z nich modernizują posiadane F-16 do wersji o możliwościach zbliżonych do F-16V. W Stanach Zjednoczonych obiecują już rekompensatę dla europejskich sojuszników.

- Zamierzamy zwiększyć produkcję F-16 w Greenville, byśmy mogli uzupełnić dość sprawnie zapasy jakichkolwiek krajów, które zdecydują się na transfery, by pomóc Ukrainie w obecnym konflikcie - powiedział Frank St. John, dyrektor operacyjny spółki Lockheed Martin.

Nie powiedział jednak, kiedy takie dostawy byłyby możliwe, zwłaszcza że ze 128 samolotów F-16 w nowej wersji linię produkcyjną opuścił na razie jeden. W kolejce po te maszyny stoją m.in. Bułgarzy, którzy mieli otrzymać nowe myśliwce w 2023 r. Wszystko wskazuje, że będą musieli poczekać na to co najmniej 2 lata dłużej. Obecnie ten kraj nie dysponuje de facto sprawnymi myśliwcami. Osłonę powietrzną zapewniają im Czesi i Polacy.

Drugą po USA flotą F-16 na świecie dysponuje Izrael. Ma ich wciąż ok. 300, mimo że postanowił zredukować liczbę takich maszyn w związku z zamówieniem 50 egzemplarzy F-35I "Adir", z których ponad 1/3 została dostarczona w 2020 r. i pełni już służbę liniową. Docelowo Izrael chce pozyskać od 4 do 5 eskadr lotnictwa taktycznego wyposażonych w 75 maszyn 5. generacji.

Tylko czy w obecnej wojennej sytuacji, starając się nie wspierać oficjalnie Ukrainy pomocą wojskową, zmieni zdanie? Na razie to wątpliwe. Jak będzie jutro - nie wiadomo. Odnosi się to również do Turcji skonfliktowanej z Grecją. Spór obu państw należących do NATO o Cypr trwa już od lat.

F-16 to ważna maszyna we wszystkich europejskich krajach, które je posiadają

Turcja posiada trzecią po USA i Izraelu flotę F-16 na świecie, liczącą ponad 250 samolotów F-16 Block 50+, produkowanych na licencji przez Turkish Aerospace Industries.

Turcja modernizuje swoje maszyny do wersji F-16V i chce też kupić kolejne F-16 Block 70 z USA. Planowano też zakup F-35, gdyż pierwotnie kraj ten był uczestnikiem programu F-35, ale został z niego „wyrzucony” przez USA za zakup w Rosji systemów przeciwlotniczych S-400.

Ankara buduje teraz własny samolot 5. generacji TF-X, ale z F-16 na razie raczej się nie rozstanie. Podobnie jak Grecja. Jej wojsko ma na uzbrojeniu ponad 120 samolotów F-16 w wersji C/D Block 30 oraz maszyn podobnych do polskich Block 52+. 85 z tych samolotów jest systematycznie modernizowanych do wersji F-16V z radarem AESA i innymi nowoczesnymi rozwiązanymi. Trudno byłoby Grecji je oddać.

Samoloty F-16 AM/BM ma też Portugalia. Część z nich zmodernizowała i zamierza używać nadal. Z posiadanych maszyn 12 sprzedała Rumunii, dla której zmodyfikowano też kolejne 5 samolotów. Przypomnijmy, że do Rumuni trafią też 32 samoloty F-16AM/BM, które wycofała Norwegia.

Samoloty F-16 w wersji M/BM mogłaby przekazać Ukrainie Dania (używa 43 takie maszyny), która ma „na zbyciu" coraz większa liczbę tych samolotów wycofywanych ze służby. Zastępuje je samolotami F-35. Pierwsze 8 „efów” miało trafić do kasacji w 2022 roku. Chciały je kupić Kolumbia i Argentyna. Takie informacje, bez żadnych konkretów, pojawiały się w listopadzie 2022 roku.

Ponieważ zakupy nowoczesnych samolotów myśliwskich wciąż się opóźniają, a na Ukrainie trwa wojna, Dania zadeklarowała po jej wybuchu, że utrzyma F-16 w służbie dłużej niż pierwotnie planowała, do 2027 r. Duńczycy nie wykluczają jednak przekazania części swoich maszyn Ukrainie do walki z rosyjską agresją.

Na początku 2023 r. Wopke Hoekstra, minister obrony Holandii, stwierdził, że rząd podchodzi „z otwartym umysłem" do możliwości przekazania Ukrainie samolotów F-16, o ile Kijów wystąpi z taką prośbą. Problem w tym, że 18 maszyn F-16 należących do holenderskiego lotnictwa zostało sprzedanych prywatnej firmie Draken International.

To jedna ze spółek, która oferuje samoloty odgrywające podczas ćwiczeń sił powietrznych rolę przeciwnika (Red Force), m.in. w USA. Jednak pod koniec minionego roku 6 z tych samolotów przyleciało do Europy, a za nimi mają przylecieć kolejne. Mimo że maszyny te należą do firmy Draken, słychać, że z pomocą Departamentu Stanu USA umowa ta może zostać anulowana.

Polskie władze na razie twierdzą, że nie ma mowy o przekazaniu F-16 Ukrainie

A co z polskimi samolotami F-16, czy wesprzemy nimi Ukrainę? Mamy ich 48, przynajmniej na papierze, bo z wielu informacji wynika, że część tych maszyn nie nadaje się do pełnienia misji powietrznych. Mimo tego jest to obecnie wciąż nasza najważniejsza siła powietrzna.

Przekazanie polskich F-16 Kijowowi ma już swoją historię, którą warto przypomnieć.

Na początku 2023 roku świat obiegło oświadczenie Andrija Jermaka, szefa gabinetu prezydenta Ukrainy, który poinformował, że trwają prace nad pozyskaniem myśliwców F-16 i że z Polski płyną pozytywne sygnały o gotowości przekazania Kijowowi tych maszyn w porozumieniu z NATO.

Oświadczenie to wzbudziło ogromne emocje nie tylko w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że Polska posiada dość mało F-16, zadeklarował za to przekazanie innych typów myśliwców, które posiadamy, w ramach decyzji NATO.

Podobnie wypowiedział się prezydent Andrzej Duda.

- Mamy F-16 relatywnie niewiele, jak na wielkość naszego kraju, musimy uzupełnić nasz zasób myśliwców, dlatego mamy zakontraktowane myśliwce F-35. Jeżeli zapadną decyzje o przekazywaniu myśliwców na Ukrainę, to w pierwszej kolejności będziemy w stanie zaoferować te z zasobu postsowieckiego, czyli MiG-i-29 - powiedział polski prezydent.

Również wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz zapewnił, że na razie nie ma mowy o przekazaniu F-16 Ukrainie. Podkreślił, że przynajmniej jeśli chodzi o stronę polską, to nie ma w ogóle dyskusji o przekazaniu Kijowowi tych maszyn.

Polskie lotnictwo posiada zbyt małą liczbę samolotów wielozadaniowych

Taka reakcja nie dziwi. Posiadamy 48 samolotów F-16C/D Block 52+, czyli w jednej z najnowszych wersji w Europie. Do tego maszyny te zostały w ostatnich latach zmodernizowane, aby mogły przenosić najnowsze typy uzbrojenia, jak pociski powietrze-powietrze AIM-120 czy pociski manewrujące AGM-158 JASSM.

Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło 32 samoloty F-35A, które mają stanowić trzon polskiego lotnictwa bojowego. Pierwsze maszyny dostaniemy w tym roku, ale nie przylecą one do Polski, gdyż przez 2 lata będą się na nich szkolić w amerykańskiej bazie polscy piloci.

Zakupionych w Korei Południowej 48 lekkich samolotów szkolno-bojowych FA-50PL Golden Eagle może współdziałać z F-16, ale nie zastąpią prawdziwych myśliwców.

Do tego pierwsze 12 maszyn, za które zapłacimy 705 mln dol., dostaniemy w drugiej połowie 2023 r. Wszystkie zaś do 2025 r.

Polskie lotnictwo posiada obecnie zbyt małą liczbę samolotów wielozadaniowych, nie mówiąc o myśliwcach przewagi powietrznej. Według specjalistów powinniśmy mieć ponad 100 samolotów bojowych.

Mamy w naszym kraju lotnicze wsparcie sojuszników

Zliczając zakupy, obok 48 maszyn wielozadaniowych F-16 będą jeszcze 32 samoloty 5. generacji F-35. Razem 80 wielozadaniowych samolotów generacji 4+ i 5. Wraz z 48 szkolno-bojowymi FA-50PL będziemy mieli 128 samolotów bojowych.

Niedawno MON mówił, że zamierza kupić kolejne eskadry samolotów w USA, ale trudno sobie na razie to wyobrazić, nawet w sytuacji, kiedy na zakupy dla wojska idą miliardy złotych.

Na wszystkie potrzeby chyba jednak nie starczy. Dlatego nawet gdyby była taka decyzja NATO, z własnymi F-16 byłoby nam ciężko się rozstać. Gen. Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych, o przekazywaniu F-16 Ukrainie mówi wprost: - To byłby poważny błąd, który trudno byłoby naprawić.

Sytuacja ta mogłaby się jednak zmienić, gdybyśmy w zamian za przekazane Ukrainie F-16 dostali od USA zmodernizowane F-16V czy dodatkowe samoloty F- 35. Część komentatorów uważa, że temat F-16 dla Ukrainy jest sztucznie pompowany, a hasło "rozbrajają nasze lotnictwo" to na dziś burza w szklance wody.

Mamy przecież w kraju lotnicze wsparcie sojuszników, możemy spokojne czekać na zakupione samoloty, bądź będące rekompensatą za przekazanie F-16 Ukrainie. Pozwoliłoby to jej skuteczniej zatrzymać, a może nawet przegonić rosyjski marsz na wschodnią flankę NATO. A to jest warte każdego sprzętu, którym dysponują państwa Sojuszu.