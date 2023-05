Polska dostała z USA broń, która świetnie sprawdziła się w boju

Przyleciały potężnym transportowym Rusłanem An-124. Na razie to pierwsza parta – pięć zestawów rakietowych typu Himars właśnie wchodzi na wyposażenia Sił Zbrojnych RP. Wyrzutni ma być więcej, jestem optymistą - zapewnił dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

HIMARS-y są postrzegane na ukraińsko-rosyjskim froncie jako „gamechanger” – znacząco poprawiły sytuację ukraińskiej armii pozwalając na zwalczanie celów będących dotąd poza jej zasięgiem.

Umowa na dostawę HIMARS-ów do Polski obejmuje 20 zestawów, w tym dwa ćwiczebne.

HIMARS-y trafią do 16. dywizji zmechanizowanej w północno-wschodniej Polsce.

Namierz, wyceluj, wystrzel i znikaj – wszystko w ciągu kilku minut. Wyrzutnie rakietowe M142 HIMARS przenoszą jednorazowo sześć pocisków, są lekkie – bardzo mobilne. Od dziś wzmacniają potencjał polskiej armii.

- To jest historyczny moment w rozwoju wojsk rakietowych i artylerii jeśli chodzi o wprowadzenie na uzbrojenie wyrzutni HIMARS i uzyskanie zdolności rażenia wyselekcjonowanych celów na odległość 300 kilometrów. To jest też moment, w którym zaczynamy odtwarzanie po 18 latach wojsk rakietowych - mówił dziś płk Grzegorz Potrzuski, szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Do Polski na pokładzie ukraińskiego samolotu Rusłan An-124 trafiło dziś pierwszych pięć zakontraktowanych w Stanach Zjednoczonych HIMARS-ów. Umowa na ich dostawę została podpisana w lutym 2019 r. W rezultacie do Sił Zbrojnych RP trafi łącznie 18 wyrzutni bojowych i 2 szkoleniowe wraz z zapasem amunicji rakietowej GMLRS i ATACMS oraz szkolnej LCRR. Zamówienie obejmuje również pojazdy dowodzenia, wozy amunicyjne i ciągniki ewakuacyjne oraz wsparcie logistyczne, szkoleniowe i techniczne.

Kontrakt z producentem, którym jest amerykański koncern Lockheed Martin - zgodnie z harmonogramem - powinien zostać zrealizowany do końca roku. Koszt to 414 mln dolarów.

HIMARS-y od roku potwierdzają swoją wartość na froncie

- Przyjmujemy dziś do Wojska Polskiego sprzęt, który sprawdził się w boju, sprawdził się w rękach Ukraińców powstrzymując inwazję rosyjską. Jest to bardzo dobra broń, która w ręku świetnych polskich artylerzystów będzie stanowiła ważny argument w odstraszaniu rosyjskiego agresora - powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej.

Nowa broń trafi do 16. Dywizji Zmechanizowanej.

- Wykorzystanie pierwszego dywizjonu HIMARS-ów da zdolności dla wojsk rakietowych i artylerii oddziaływania na przeciwnika, do dezorganizowania jego systemu dowodzenia - mówił płk Potrzuski.

HIMARS-y, które przyleciały do Polski – podobnie jak wszystkie z zamówionej w 2019 r. partii – są wyprodukowane w tzw. konfiguracji amerykańskiej, czyli na podwoziu ciężarówki typu Oshkosh. Docelowo mają zostać zintegrowane z polskim systemem zarządzania walką Topaz, będę też osadzone na podwoziach polskich Jelczów.

Rządowe plany dotyczące Himarsów zaskoczyły wszystkich

Dziś wszystko wskazuje też na to, że finalnie HIMARS-ów w polskiej armii będzie znacznie więcej. W ubiegłym roku polski zarząd zapytał Stany Zjednoczone o możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejnych 486 wyrzutni, czyli więcej niż posiadają sami Amerykanie. Pomysł zaakceptował amerykański Kongres, a szczegółowe negocjacje już trwają. Wartość tego kontraktu może sięgnąć 10 mld dolarów. Taka liczba HIMARS-ów oznacza ogromne wzmocnienie sił zbrojnych.

- Jesteśmy dobrej myśli, żeby podpisać najszybciej jak to możliwe podpisać kontrakt dotyczący pozyskania dla polskiego wojska kolejnych wyrzutni. Chcemy doprowadzić do tego, by na w ramach tego nowego negocjowanego kontraktu odbywała się w Polsce współprodukcja HIMARS-ów, zarówno wyrzutni, jak i rakiet. To jest cel, który sobie stawiamy, negocjacje są już prowadzone - mówił szef MON.

Także te wyrzutnie będą spolonizowane poprzez osadzenie ich na polskich Jelczach. W grudniu 2022 r. została zawarta umowa obejmująca dostarczenie 59 podwozi specjalnych oraz pojazdów amunicyjnych w pełni wyprodukowanych przez spółkę Jelcz, które stanowić będą nośnik Himarsów. Wartość tego kontraktu wynosi 330 mln zł.

Lockheed Martin deklarował, że jest w stanie produkować 72 zestawy rocznie, a Polska nie jest jedynym kontrahentem. Dlatego MON zamówił 218 analogicznych wyrzutni K239 Chunmoo z Korei Południowej. Także południowokoreańskie wyrzutnie mają być osadzane na polskich Jelczach, a pierwsze 18 wyrzutni ma pojawić się w Polsce również w 2023 roku.

Himars Academy - argumenty nie tylko szkoleniowe

Ważną informacją dla polskiej zbrojeniówki jest potwierdzenie przez szefa MON deklaracji o utworzeniu w Toruniu Himars Academy (Akademii Himars) – miejsca szkolenia artylerzystów nie tylko z Polski, ale i innych państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- Będzie stanowiła ważny argument, by serwis HIMARS-ów i współprodukcja odbywała się w Polsce na użytek przede wszystkim Wojska Polskiego, ale też innych państw natowskich zainteresowanych posiadaniem albo które już posiadają HIMARS-y - mówił Mariusz Błaszczak podczas spotkania z dziennikarzami.