Polska dostarczyła Ukrainie armatohaubice Krab

Ukraińskie wojsko otrzymało od Polski 18 sztuk nowoczesnych samobieżnych armatohaubic Krab.

Jak ustaliła Informacyjna Agencja Radiowa, chodzi o wyposażenie dla trzech dywizjonów artylerii. Polska przeszkoliła przy tym stu ukraińskich artylerzystów z obsługi tego typu armatohaubic.

Dzięki polskiej pomocy Ukraińcy mają teraz do dyspozycji co najmniej 24 zachodnie samobieżne armatohaubice. Sześć sztuk podobnego typu sprzętu o nazwie Caesar zostało przekazanych przez Francję. Natomiast Niemcy i Holandia zadeklarowały przekazanie łącznie 12 sztuk, jednak Berlin wskazuje, że nadal trwa szkolenie załóg do obsługi ich Panzerhaubitzen 2000 i nie jest znany termin, w jakim sprzęt trafi na wschód.

Armatohaubice Krab są na wyposażeniu polskiej armii od kilku lat. Kontrakt z rodzimym przemysłem zbrojeniowym zawarto w 2016 roku i przewidywał on dostawę niemal stu sztuk haubic.

Jak przypomina Informacyjna Agencja Radiowa, dwa lata temu resort obrony zaktualizował umowę i zamówił kolejne sztuki uzbrojenia. KRAB-y są produkowane przez Hutę Stalowa Wola.

Podwozie gąsienicowe jest na koreańskiej licencji, natomiast armata kaliber 155 mm stanowi modyfikację brytyjskiego uzbrojenia. Maksymalny zasięg ognia wynosi 40 kilometrów przy podstawowej amunicji. W ciągu minuty KRAB może wystrzelić sześć razy.

Przekazywanie ukraińskiej armii nowego sprzętu jest możliwe między innymi dzięki obowiązującej od połowy marca ustawie, która wprowadziła ułatwienia w transferze uzbrojenia do naszych wschodnich sąsiadów. Polska, po USA, jest drugim największym donatorem sprzętu dla Ukrainy.

