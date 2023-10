Polska firma ma szansę zostać globalnym gigantem mechaniki precyzyjnej

Tradycja, restrukturyzacja, a teraz strategia krzyżowania kompetencji. Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM (WUZETEM) stanęły na mocnej technologicznej podstawie i celują w globalny rynek.

Rodzime firmy, szukając przewag konkurencyjnych dywersyfikują kompetencje przemysłowe, poszerzają ofertę i grono klientów, ale rzeczywistość tzw. nowego otwarcia jest o wiele trudniejsza.

Jak poradzić sobie w czasach perturbacji gospodarczych i geopolitycznych, jednocześnie stać się kluczowym ogniwem w strategicznym łańcuchu dostaw?

Odpowiedzi można szukać m.in. w historii warszawskiej firmy WUZETEM, która działa na rynku już ponad 70 lat.

Przez trzy lata, z pozycji firmy w kryzysie, stała się cichym potentatem zaawansowanej mechaniki na światową skalę.

Powoli rośnie liczba firm, w których równolegle odbywa się produkcja tzw. podwójnego zastosowania, czyli na potrzeby armii i rynków cywilnych. W Polsce, w sytuacji zagrożenia, jakie niesie wojna w Ukrainie i przy rozbudowie armii na ogromną skalę, coraz więcej spółek chce wdrożyć ten model biznesowy, szukając miejsca w łańcuchu dostaw. Zakład, którego produkcja jest zróżnicowana, może przeczekać ewentualny kryzys czy osłabienie w jednej branży.

Krzyżowanie kompetencji i precyzja liczona w mikronach. Czy to dobry sposób na rynek?

Niedawno Zakłady H. Cegielskiego w Poznaniu ogłosiły powrót na rynki zbrojeniowe. Przez lata produkowały pociągi pancerne czy wagony dla wojska. Potem dostarczały - głównie na rynek cywilny - lokomotywy, silniki okrętowe i agregatowe. Teraz dostrzegły rosnące zapotrzebowanie w branżach zbrojeniowej, transportowej czy nawet energetycznej (OZE, biogazownie).

Taką strategię krzyżowania kompetencji pod podwójne zastosowanie przyjęły też Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM (WUZETEM). Zakład działa już ponad 70 lat i po trudnych latach wszedł w okres wzrostu.

Firma specjalizuje się w mechanice precyzyjnej, czyli produkcji podzespołów, w których dokładność wykonania liczy się w mikronach. Spółka produkuje zaawansowane komponenty do układów napędowych i maszyn, które mają zastosowanie w przemysłach motoryzacyjnym, transportowym, w tym lotniczym i kolejowym, ale również w przemyśle ciężkim i sektorze zbrojeniowym.

Po głębokiej restrukturyzacji – inwestycje strategiczne i sukces finansowy

Ostatnie 3 lata (2020-2023) dla WUZETEM - pod nowym kierownictwem na czele z Anną Ścieszko-Osińską - były okresem głębokiej restrukturyzacji, a w efekcie intensywnego rozwoju i ambitnych inwestycji. Ostatni rok firma zamknęła zyskiem prawie 9 mln zł, z uwzględnieniem niemałych wydatków inwestycyjnych.

- W okresie 2001-2008 nakłady na inwestycje wyniosły nieco ponad 1 mln zł, natomiast w samym tylko 2022 r. nasze nakłady inwestycyjne to ponad 4 mln zł - podkreśla Anna Ścieszko-Osińska, prezes WUZETEM.

Jednym z kluczowych czynników skutecznej transformacji WUZETEM była rozbudowa parku maszynowego oraz rozwój działu badawczo-rozwojowego, w tym współpracy z WAT, Instytutem Chemii Fizycznej PAN czy Politechniki Warszawskiej. Znalezienie synergii między pokoleniami inżynierów jest również istotnym atutem firmy.

- Mamy fantastycznych ludzi z młodszego i starszego pokolenia - podkreśla prezes firmy.

Dodaje, że inwestycje infrastrukturalne, proinnowacyjność i profesjonalne zespoły pozwoliły zdobyć unikatowe kompetencje w zakresie reverse engineering (inżynieria odwrócona) oraz DLC (ang. Diamond-Like Carbon).

DLC to nanotechnologia pozwalająca pokryć metalowe elementy niezwykle twardą i śliską powłoką, uodparniając je na najtrudniejsze warunki - dużego tarcia lub bardzo wysokich temperatur. Jak zaznaczają przedstawiciele spółki - WUZETEM jest jedną z niewielu firm na świecie zdolną do powlekania w technologii DLC.

Początki globalnej i sektorowej ekspansji mają już za sobą. Także na rynek amerykański

WUZETEM jest cenionym producentem części do wtryskiwaczy silników wysokoprężnych. Jej komponenty mają zastosowanie w autach takich marek, jak Toyota, Mercedes-Benz czy BMW.

Firma rozważnie podchodzi do elektryfikacji rynku motoryzacyjnego. Na podstawie branżowych badań i własnych obserwacji prezes spółki dowodzi, że wciąż najbardziej ekologiczne jest utrzymywanie w dobrym stanie działających już maszyn i komponentów zamiast zwiększanie śladu węglowego produkcją nowych. Umiejętnie stosowana mechanika precyzyjna i rozwój usług regeneracyjnych jest optymalnym rozwiązaniem na kolejne dekady, co potwierdzają wyniki sprzedażowe firmy w USA.

To właśnie na rynku amerykańskim, czerpiąc z doświadczeń z rynku motoryzacji, WUZETEM - jak deklaruje jej kierownictwo - zbudowała dominującą pozycję dostawcy podzespołów dla przemysłu regeneracyjnego, ale też kolejowego. Firma sprzedaje ponad 40 proc. swojej produkcji do USA i planuje zwiększenie udziału w kolejnych latach, akcentując, że rynek amerykański jest jednym z najbardziej wymagających na świecie.

- Do USA w szczególności dostarczamy kluczowe komponenty do napędów lokomotyw, i to w takiej skali i jakości, że w zasadzie jesteśmy głównym dostawcą części. USA to najbardziej wymagający rynek świata i WUZETEM ma zdolności produkcyjne oraz technologię, by sprostać takiemu wyzwaniu. Część rynku kolejowego w USA jest de facto uzależniona od naszych dostaw - wyjaśnia Anna Ścieszko-Osińska.

Choć firma jest na fali, prezes Ścieszko-Osińska nie zamierza zwalniać tempa i planuje szersze otwarcie na współpracę z sektorem lotniczym i obronnym, prawdopodobne są też inwestycje pod kątem branży kosmicznej. Ten ostatni sektor wydaje się szczególnie ciekawym kierunkiem dywersyfikacji usług, biorąc pod uwagę rozwój polskiego klastra kosmicznego i jego wkładu w projekty POLSA, ESA czy NASA.

Spółka otwiera się na współpracę z sektorem obronnym. Chce budować bezpieczne łańcuchy dostaw

W planach rozwojowych spółki sektor obronny jest szczególnie ważny. Obecnie firma oferuje regenerację, produkcję i dostawy wtryskiwaczy paliwa do czołgów T-72 i PT-91 oraz bojowych wozów piechoty BWP-1, będących na wyposażeniu polskiej armii. WUZETEM prowadzi też dialog w zakresie dostaw na użytek pojazdów wojskowych z Ukrainy, Czech, Słowacji czy państw bałkańskich.

Firma rozwija współpracę z firmami związanymi z produkcją optyki wojskowej i elementów wyposażenia. Park maszynowy oraz potencjał produkcyjny spółki pozwalają na produkcję nie tylko podzespołów do silników, ale też do elementów broni lub amunicji artyleryjskiej i czołgowej.

- Posiadamy technologie pozwalające na udział w produkcji wysoko zaawansowanych środków bojowych - dodaje prezes WUZETEM.

Ostatnie kryzysowe lata, zarówno pandemiczne, jak i lata wojny, pokazały, jak ważne jest zapewnienie ciągłości dostaw. Istotne jest więc skracanie łańcuchów logistycznych do absolutnego minimum, a także synergia kompetencji i działań polskich liderów technologicznych i zbrojeniowych.

- WUZETEM ma swój udział w budowaniu niezależności i bezpieczeństwa różnych łańcuchów dostaw, także zbrojeniowych. Pod tym względem optymalnym rozwiązaniem jest zaangażowanie rodzimego przemysłu w taki sposób, aby łańcuchy logistyczne były jak najkrótsze, elastyczne i odporne na turbulencje – podkreśla Anna Ścieszko-Osińska, prezes WUZETEM.

Spółka deklaruje otwarcie na szerszą współpracę na rzecz obronności, zarówno w ramach Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), jak i w relacji z Polską Grupą Zbrojeniową:

- Wśród spółek ARP i PGZ znajdują się podmioty posiadające unikatowe kompetencje produkcyjne i inżynierskie. Ten potencjał można przekuć w synergię, co byłoby korzyścią nie tylko dla Polskiego Przemysłu Obronnego, ale przede wszystkim dla Sił Zbrojnych RP - podsumowuje prezes WUZETEM.

Realizując przyjętą strategię, spółka ma potencjał partnerstw biznesowych na styku różnych branż, gdzie kluczowe jest połączenie wysokiej precyzji, nanotechnologii, metalurgii, automatyki i zaawansowanej inżynierii.