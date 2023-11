Szacunkowy zysk netto Zrembu-Chojnice osiągnięty w III kwartale 2023 sięgnął 1,658 mln zł, co w porównaniu do uśrednionego zysku netto za III kwartał lat 2020 -2022 na poziomie 202 tys. zł stanowi poprawę o 719,6 proc. - podaje spółka.

Wzrost przychodów ze sprzedaży Zrembu-Chojnice wyniósł 36,32 proc.

Zremb-Chojnice w III kwartale 2023 roku osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 10,437 mln zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za III kwartał w latach 2020-2022 stanowi wzrost o 36,32 proc.

Osiągnięty poziom EBIT (wynik przed opodatkowaniem) Zrembu-Chojnice w III kwartale 2023 na poziomie 1,715 mln. zł jest o ponad 1400 proc. wyższy od uśrednionego wyniku EBIT za III kwartał lat 2020-2022, kiedy to spółka zanotowała zysk na poziomie 114 tys. zł.

W III kwartale 2023 udało się spółce wypracować dodatni wynik na poziomie EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) w wysokości 2,088 mln zł i jest to wynik o 494,86 proc. lepszy w porównaniu do uśrednionego wyniku za III kwartał lat 2020 - 2022, kiedy zanotowano EBITDA na poziomie 351 tys. zł.

Zysk netto Zrembu-Chojnice skoczył o 351,96 proc.

Zremb-Chojnice w trzech kwartałach 2023 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 26,579 mln zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za trzy kwartały w latach 2020-2022 stanowi wzrost o 26,2 proc.

Osiągnięty EBIT w okresie I-III kwartał 2023 to poziom 1,912 mln zł jest o 95,17 proc. wyższy od uśrednionego wyniku EBIT za trzy kwartały lat 2020-2022, kiedy to spółka zanotowała zysk na poziomie 980 tys. zł.

W okresie I-III kwartał 2023 r. udało się wypracować dodatni wynik na poziomie EBITDA w wysokości 2,93 mln zł i jest to wynik o 77,85 proc. lepszy w porównaniu do uśrednionego wyniku za I- III kwartał lat 2020 - 2022, kiedy zanotowano EBITDA na poziomie 1,648 mln zł.

Szacunkowy wynik netto osiągnięty w okresie I- III kwartał 2023 to zysk w wysokości 1,571 mln zł, co w porównaniu do uśrednionego zysku netto za I-III kwartał lat 2020-2022 na poziomie 348 mln zł stanowi poprawę o 351,96 proc.

"Poprawa wyników, jakie spółka uzyskała w III kwartale 2023 w porównaniu do analogicznych okresów trzech lat poprzednich (2020-2022), to efekt pozyskiwania kontraktów na bardziej korzystnych marżach, głownie z przeznaczeniem dla sił zbrojnych, które udało się uzyskać pomimo rosnących kosztów pracy" - informuje spółka.

Zremb-Chojnice to producent konstrukcji stalowych oraz kontenerów dla wojska, biurowych, wykorzystywanych w branży off-shore czy transportu odpadów.

Największymi udziałowcami firmy są Krzysztof Kosiorek-Sobolewski (21,62 proc. udziałów) i Marcin Garus (10,4 proc.).