Polska firma umie zwalczać bojowe drony. Jej system podbija świat

O tym, jak zwalczać bojowe drony, portal WNP.PL rozmawia z Zygmuntem Rafałem Trzaskowskim, prezesem Hertz New Technologies. Czy takie systemy powinna mieć polska armia?

- Nasz system oparty jest o technologie radarowe, radionamierniki, skanery i nadajniki RF, sensory akustyczne, kamery, neutralizatory oraz moduł przejęcia kontroli nad dronem - mówi prezes Trzaskowski.

System oślepiający drony jest, jak zapewnia producent, w pełni autonomiczny, wykrywa zagrożenia w zakresie 360 stopni i wygrywa pojedynek nawet z rojem dronów nadlatujących z różnych kierunków.

Firma chciałby wdrażać ten system w wojsku polskim, co gwarantowałoby dostęp do kodów źródłowych, a więc bezpieczeństwo działania i możliwość doskonalenia systemu.

Sztandarowym produktem firmy Hertz Technologies jest antydronowy system obezwładniający i niszczący bezzałogowe statki powietrzne.

- Opracowaliśmy taki system przeciwdronowy Hawk czyli Jastrząb. To kompleksowe, adaptowalne i skalowalne rozwiązanie, odpowiadające współczesnym potrzebom neutralizacji zagrożeń ze strony dronów. To unikatowy system na skalę świata, działający skutecznie nawet w ruchu. Testowali to specjalsi na poligonach z systemem umieszczonym na samochodzie terenowym, jadącym z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę.

Nasz system oparty o unikatowe technologie radarowe, radionamierniki, skanery i nadajniki RF, sensory akustyczne, kamery, neutralizatory oraz moduł przejęcia kontroli nad dronem zapewniają stuprocentowe zabezpieczenie strefy chronionej. Dostępny jest zarówno w wersji stacjonarnej, mobilnej, jak i przenośnej.

Sprzedawany jest w Polsce i na świecie. Takiego systemu nie ma wciąż wojsko, które dość długo ani dronów, ani tym bardziej broni do ich zwalczania nie doceniało.

- Tak już u nas jest, że aby docenić nowe technologie, wcześniej musi się wydarzyć coś poważnego, potwierdzającego taką potrzebę. Przewidzieliśmy, że drony będą mogły być używane przez przestępców czy terrorystów, ale również znajdą zastosowanie w wojsku. Wojna w Ukrainie pokazała dobitnie, jak niebezpieczne w rękach ewentualnego przeciwnika lub terrorysty mogą być drony.

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy wiele różnego rodzaju systemów wspierających siły zbrojne. Już w 2005 r. firma opracowała wojskowe GPS dla NATO, odporne na jamming, spoofing, czyli mogące pracować w środowisku zakłóceń spowodowanych atakiem na systemy teleinformatyczne czy zagłuszania.

Dostarczyliśmy je także polskiemu wojsku – ok. 3 tysięcy sztuk. Są montowane na wielu różnych polskich platformach.

Nasza firma opracowała też systemy dla Turcji, gdzie będą montowane w bezzałogowych statkach powietrznych Bayraktar. Nasz dział B+R opracował i wdrożył w latach 2015-2018 systemy automatycznego startu i lądowania dronów wojskowych w projekcie dla Europejskiej Agencja Obrony (EDA).

Projektowaliśmy infrastrukturę lotniskową systemu Link 16 dla samolotów F-16, mamy udział we wdrożeniu systemu naprowadzania precyzyjnego i wymiany danych tych samolotów, wdrożyliśmy też wiele peryferyjnych systemów bezpieczeństwa na innych lotniskach i obiektach tajnych.

W pełni autonomiczne systemy mogą same wykrywać i neutralizować drony w momencie, kiedy zbliżą się do strefy chronionej

System pozwala na precyzyjne wykrycie lecącego drona i jego neutralizację. Może to robić autonomicznie?

- Tak, system Hawk jest w pełni autonomiczny i może sam wykrywać i neutralizować drony w momencie, kiedy zbliżą się do strefy chronionej. Precyzyjny, obrotowy, kierunkowy neutralizator po wykryciu i namierzeniu obiektu, kieruje w tym kierunku tylko i wyłącznie emisję radiową, blokując jego systemy nawigacji. Nadlatujący dron po prostu ślepnie.

Nasz system jest dookólny, wykrywa zagrożenia w zakresie 360 stopni i nawet, kiedy w rejon chroniony wejdzie rój dronów z rożnych kierunków, operator manualnie albo system automatycznie załącza dookólny system neutralizacji, tworząc parasol ochronny nad chronionym obiektem.

Możliwa też jest neutralizacja obiektu poprzez przerwanie łączności między operatorem a urządzeniem. Oprócz systemów blokujących łączność, mamy również neutralizację polegającą na hakowaniu. System potrafi zhakować elektronikę drona, ujawniając, jakiego jest rodzaju i przez kogo został wyprodukowany.

Wówczas operator włamując się w jego software, może przejąć nad nim kontrolę, uniemożliwiając operatorowi pierwotnemu kontrolę nad maszyną.

Systemy antydronowe są zintegrowane z działkiem przeciwlotniczym wyprodukowanym przez Zakłady Mechaniczne Tarnów

Czy rodzaj systemu nawigacyjnego używany przez atakujących ma tu znaczenie?

- Jest obojętne, jaki dron ma system nawigacji - GNSS, czy amerykański GPS, rosyjski Glonass, chiński Beidou czy Galileo.

Kolejną metodą przeznaczoną generalnie dla wojska jest tzw. hard kill. Nasz system jest zintegrowany z działkiem przeciwlotniczym wyprodukowanym przez Zakłady Mechaniczne Tarnów, spółkę PGZ. System wykrywa i naprowadza działko na cel, które go niszczy. Może pracować na lekkich wozach bojowych.

Włączenie działek niewielkich kalibrów do niszczenia dronów to wniosek z wojny w Ukrainie?

- Obecnie na wielu wojskowych dronach montowane są bardzo drogie, nowoczesne technologie nawigacji: inercyjne, radiokompasy czy wideonawigacje. W takich sytuacjach systemy hard kill ze sterowanym działkiem strzelającym, najlepiej amunicją programowalną lub wykorzystując energię skierowaną, są najbardziej użyteczne.

Nasz system ma również interfejs dla systemów neutralizacji wykorzystujących energię skierowaną. Wysyłają one silny ładunek elektryczny, który niszczy elektronikę na danym obiekcie latającym.

Ręczne neutralizatory sprawdzają się w boju i są chwalone przez użytkowników. Część rosyjskich dronów strącono w Ukrainie przy użyciu przeciwdronowej broni naszej firmy. To znaczy, że w pełni odpowiadają na współczesne zagrożenia ze strony powietrznych bezpilotowców.

Nasze systemy są już używane w Meksyku, Grecji, Chorwacji, Słowenii. Taki system funkcjonuje też w Naftoporcie, a także chroni inne polskie obiekty infrastruktury krytycznej przed wlotem wrogich dronów.

Polskie systemy gwarantują wojsku dodatkowe bezpieczeństwo, ponieważ będziemy mieć własne kody źródłowe

Dlaczego wojsko miałoby kupować wasze systemy?

- Chcemy wdrażać w wojsku polski system, bo gwarantuje to dodatkowe bezpieczeństwo, ponieważ będziemy mieć własne kody źródłowe. Zabezpiecza to przed włamaniem się do systemu, czy wyciekiem danych. Wyposażony jest w narzędzia identyfikacji IFF, które pozwalają na natychmiastowe uzyskanie informacji „swój/obcy”, a także w szereg jeszcze innych, unikatowych, szczegółowych danych technicznych, dzięki czemu MON posiadałby wpływ na rozwój całego systemu, przez co Polska wyprzedzałaby najnowsze technologie dronowe.

Oprócz wykrywania dronów komercyjnych i wojskowych, nasze detektory radarowe mają też dwa dodatkowe tryby: detekcję pocisków oraz śmigłowców i samolotów. Ich wyjątkowość polega także na możliwości pracowania w ruchu, np. mogą być zamontowane na pojeździe wojskowym typu Rosomak lub innym, ale również na okrętach Marynarki Wojennej.

Stale rozwijamy autorskie oprogramowanie, dzięki czemu uzyskujemy coraz lepsze osiągi wykrycia mikro dronów, np. typu DJI Fantom. Nasz radar wykrywa i klasyfikuje je (odróżnia od innych obiektów latających, np. ptaków) z odległości 4 km.

Również systemy detekcji radiowej odróżniają się od konkurencji światowej działaniem szerokopasmowym, czyli wykrywają nie tylko drony komercyjne czy tzw. „samoróbki”, ale również drony wojskowe, które emitują fale radiowe.

Z jakiej odległości system może neutralizować drony przeciwnika?

- Zasięg zależy od typu dronów. W przypadku niewielkich mikrodronów nasza technologia radarowa gwarantuje ich wykrycie już z odległości 4 km i to w bardzo trudnym środowisku. Jeśli chodzi o drony wojskowe, to ta odległość zwiększa się od 10 km do 20 km w zależności od jego wielkości.

Do tego nasza technologia radarowa wykrywa wszystkie cele powietrzne, także samoloty, śmigłowce, rakiety. Jednak przede wszystkim jest nakierowana na odróżnianie dronów od ptaków, bo to – zwłaszcza w środowisku morskim – jest dużym problemem.

Szerokopasmowa technologia radionamiernicza pozwala też na wykrycie transmisji między operatorem a dronem, dzięki czemu można go namierzyć i uniemożliwić mu działanie, co też jest ważne.

Systemy są skalowane w zależności od wymagań klienta oraz wielkości chronionego obiektu

Gdyby polska armia zdecydowała się na ich zakup, jak szybko Hertz mógłby je dostarczyć?

- Oferowany przez nas system jest skalowany w zależności od wymagań klienta oraz wielkości chronionego obiektu. Jeśli znamy obiekt, planowaną strefę ochrony, przygotowujemy odpowiednio system do wykrywania i neutralizacji bsl. Wdrożenie systemu we wskazanym obiekcie to kwestia dwóch, a przy skomplikowanym obiekcie, do sześciu miesięcy. Może to być system stacjonarny bądź mobilny.

Wykonaliśmy już taki mobilny system antydronowy wbudowany w pojazd Mercedes Sprinter dla Komendy Policji w Szczecinie. To pierwsza komenda policji w Polsce, która ma mobilny system antydronowy z autonomicznym systemem wykrywania i neutralizacji dronów. Może działać zarówno stacjonarnie na postoju, jak i w ruchu.

Dlaczego zatem w Polsce systemy te są wykorzystywane, powiedzmy, ostrożnie?

- W nowych przepisach muszą być np. sprecyzowane reguły odpowiedzialności za neutralizację dronów. W tej chwili to kwestia bardzo niejasna i przedstawiciele służb oraz formacji mundurowych, takich jak SUFO (firmy ochrony), obawiają się, że neutralizując bezzałogowy obiekt latający w chronionym obszarze, mogą narazić się na zarzut nieuprawnionego użycia tego rodzaju systemów i urządzeń służących do neutralizacji dronów.

Ze zdziwieniem przyjmuję fakt, że choć nowelizacja jest już podobno gotowa, wciąż nie została skierowana do Sejmu. W projekcie nowelizowanej ustawy zawartych jest szereg zapisów precyzujących zasady użycia i odpowiedzialność wymienionych w niej służb oraz formacji mundurowych, w przypadku wykorzystania tego rodzaju sprzętu. Taki stan rzeczy wstrzymuje między innymi służby ochrony lotniska przed ich użyciem.

Tymczasem niemal każde lotnisko w Polsce ma problemy z nieuprawnionymi wlotami dronów, naruszającymi chroniony obszar lotnisk, które stanowią potencjalne zagrożenie dla startujących i lądujących samolotów, a także ich pasażerów. W Krakowie z tego powodu jeden z samolotów musiał przez 1 godz. krążyć nad lotniskiem, a inny odlecieć na zapasowe lotnisko w Katowicach.

Nasze systemy pozwalają temu zapobiec, dzięki czemu firmy lotniskowe nie poniosą dodatkowych strat.