Polska firma zbrojeniowa staje na nogi i ma ofertę dla cywilów

Maskpol, spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to największy w polskiej zbrojeniówce producent przeciwchemicznego sprzętu ochronnego i wyposażenia balistycznego dla Wojska Polskiego oraz służb mundurowych. Dostarcza polskiej armii hełmy, kamizelki kuloodporne, maski przeciwgazowe, odzież ochronną i umundurowanie.

Nowy typ hełmu hybrydowego

Rekordowe kontrakty

Z myślą o cywilach

Wyjście na zagraniczne rynki

W grudniu 2021 r. WOT poinformowały, że odebrano już 8 tysięcy hełmów tego typu. Zakład nie rezygnuje jednak z produkcji hełmów kompozytowych bardziej zabudowanych, o większej ochronie balistycznej.Na początku 2021 r. dowiedzieliśmy się, że Maskpol, wspólnie z Instytutem Technologii Bezpieczeństwa Moratex, pracuje nad nowym typem hełmu hybrydowego. Innowacyjnym jeśli chodzi o materiały i konstrukcję oraz o wysoki poziom ochrony balistycznej i pochłaniania energii pocisku.Prace mają się zakończyć w 2023 r. Projekt jest rekomendowany do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w programie „szybka ścieżka”. Poza nowym hełmem hybrydowym, przygotowywany jest także nowy hełm kompozytowy przeznaczony do projektu żołnierza przyszłości - Tytan.Spółka otrzymała rekordowe w ostatnich latach kontrakty – o wartości 40 mln zł na prawie 150 tys. mundurów. Na podstawie porozumień zawartych w październiku i listopadzie 2018 r. dostarczyła łącznie 148 tys. mundurów polowych. W ramach kontraktu uruchomiła nową szwalnię w Częstochowie, zatrudniającą blisko 150 osób.W maju 2020 roku Maskpol podpisał kolejne dwie umowy na wykonanie 440 tys. kompletów mundurów, z terminem dostawy w latach 2020-2021, w kamuflażu wz. 93 Pantera, który jest standardowym wzorem umundurowania Wojska Polskiego.Zdobyte doświadczenie pozwoliło na stworzenie nowego typu umundurowania i oporządzenia w kamuflażu MAPA, który firma zademonstrowała po raz pierwszy w 2017 r. na targach MSPO.Ten innowacyjny kamuflaż, stworzony przez doktora Macieja Dojlitko z wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku, był propozycją dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Ostatecznie zapadła jednak decyzja o wyposażeniu żołnierzy WOT również w mundury w kamuflażu wz. 93.Wówczas Maskpol postanowił wejść z ofertą umundurowania i oporządzenia w kamuflażu MAPA – nieprzyjętym przez wojsko – na rynek cywilny. W 2021 r. zaoferowano do komercyjnej sprzedaży 3 elementy umundurowania: bluzę mundurową, combat shirt, spodnie taktyczne.Następnie w ofercie pojawiły się kamizelki typu plate carrier - wraz z oporządzeniem w najnowszej technologii laser cut. Obecna oferta marki MAPA Tactical to już ponad 30 elementów taktycznego wyposażenia, a w 2022 r. powiększy się o nowe produkty.Odzież mundurowa w kamuflażu MAPA, przeznaczona jest zatem głównie dla użytkowników cywilnych, którzy łączą zainteresowania militarne z aktywnym spędzaniem czasu, zwłaszcza w trudnym terenie i ciężkich, a nawet ekstremalnych warunkach. Ma prosty, klasyczny krój połączony z unikatowym, jedynym na rynku typem nadruku maskującego MAPA.Wykonana jest z wytrzymałych i trwałych materiałów, z dostępnych na rynku tkanin do zastosowań militarnych – po połowie z bawełny i wytrzymałego poliestru – wzmocniona specjalnym splotem rip-stop.Kolekcja MAPA jest zróżnicowana i właściwie każdy, kto lubi wojskowe akcenty w ubiorze, znajdzie coś dla siebie... Przykładem jest całoroczna koszulka termoaktywna w kamuflażu MAPA, zapewniająca szybkie i skuteczne odprowadzanie wilgoci podczas wysiłku.Można też tam znaleźć praktyczną wielofunkcyjną chustę, do zastosowania na wiele sposobów – także do użytku codziennego. Jest funkcjonalna i pozwala zaoszczędzić na bagażu; może służyć jako kominiarka, szalik, opaska, frotka, maska, czapka, chusta czy bandana. Podobnie jak kapelusz MAPA, praktyczny podczas letnich spacerów.Marka MAPA planuje wyjście z ofertą na zagraniczne rynki i zaproponowanie innowacyjnego kamuflażu. W perspektywie czasu pojawią się produkty, które będą oferowane w innych kamuflażach i kolorystyce. Produkty MAPA będą proponowane również innym formacjom niż wojsko, które obecnie wykorzystują sprzęt taktyczny w kamuflażu wz. 93.Zobacz też: MON wybrało już nowe fregaty dla wojska, ale się tym nie chwali

- MAPA jest nowym projektem skierowanym na rynek cywilny dla klientów indywidualnych. W strategii dla tej marki przewidzieliśmy również dedykowane rozwiązania dla klientów instytucjonalnych i korporacyjnych. Zakładamy, że pierwszych klientów na specjalistyczne umundurowanie i oporządzenie MAPA pozyskamy jeszcze w tym roku - uważa prezes Ogrodnik.W 2022 r. spółka planuje rozwój ukierunkowany przede wszystkim na opracowanie "innowacyjnej balistyki" i wprowadzenie nowych rozwiązań w indywidualnym wyposażeniu żołnierza.W Maskpolu zakładają - nie bez realnych nadziei - że różnicowanie rynków poprzez skierowanie oferty sprzedaży niektórych wyrobów na rynek cywilny, przyczyni się do podniesienia efektywności produkcji oraz rozwoju firmy.