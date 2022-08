Polska grupa w setce największych firm zbrojeniowych. Mamy się z czego cieszyć?

Polska Grupa Zbrojeniowa znalazła się po raz pierwszy w rankingu największych firm zbrojeniowych Top 100, przygotowanym przez amerykański portal militarny Defense News. Polska podnosi swój potencjał obronny, ale co z tego wynika dla krajowego przemysłu?

Top 100 to ranking spółek sektora obronnego, który pomimo ograniczeń charakterystycznych dla tego rodzaju zestawień uznawany jest za ważny wskaźnik kondycji światowych spółek zbrojeniowych - wskazuje trendy globalnego sektora zbrojeniowego.

Polska Grupa Zbrojeniowa, która w ubiegłym roku z działalności w sektorze obronnym uzyskała przychód w wysokości 1,283 mld USD, znalazła się na 70. miejscu. Bywało już lepiej (w innych zestawieniach).

Nasze wydatki na uzbrojenie rosną, ale są lokowane poza krajowym rynkiem. Jeśli nic się nie zmieni, to awansujemy najwyżej w rankingu... nabywców sprzętu z zagranicy.

Na czołowych pozycjach rankingu zmian nie ma od dawna. Pierwsze pięć pozycji zajmują niezmiennie firmy amerykańskie. Czołowe miejsce od lat okupuje Lockheed Martin z przychodami z działalności obronnej rzędu 64,5 mld dolarów, co stanowi wzrost o 3 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Liderzy rankingu to nasi dostawcy

To też w jakiejś części polska zasługa, gdyż do tej właśnie firmy płynie większość ogromnych pieniędzy za nasze największe zamówienia zbrojeniowe. Dotyczy to również, choć w mniejszym stopniu takich firm, jak w Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman i General Dynamics, które zajmują kolejne pozycje w tym rankingu.

PGZ, której wyniki dały 70. pozycję, wyprzedziła nieznacznie norweski Kongsberg. Poniżej uplasowały się takie firmy, jak ukraiński Ukrobronpromem (89. miejsce z przychodem 754 mln dol.), fińska Patria (94. miejsce, 603 mln dol.) i norweskie Nammo (97. miejsce, 641 mln dol.).

Zobacz też: Wojsko nie od parady. Budujemy amię zdolną odstraszyć każdego agresora

Trzeba jednak pamiętać, że podmioty ujęte w rankingu mają różną strukturę działalności oraz przychodów, co nie zostało uwzględnione przy porównaniach.

Pomożemy Korei wspiąć się jeszcze wyżej

Znacznie przed nami znalazły się firmy z Republiki Korei (Korei Południowej). I tak Korea Aerospace Industries, produkującą samoloty FA-50, z przychodami 1,709 mld dol. sklasyfikowano na 59. miejscu. Jeszcze wyżej, bo na 30. miejscu znalazła się firma Hanwha Defense produkująca samobieżne haubice K9, bojowe wozy piechoty AS-21 i najnowsze K21.

Nie uwzględniono przy tym największych polskich zamówień na samoloty FA-50, czołgi K2, haubice K9, a pewnie i wozy bojowe As-21, ulokowanych w koreańskim przemyśle zbrojeniowym.

Polski pakiet zamówień w Korei wycenia się na 15 mld dol. (ok. 80 mld zł), ale może to być nawet 100 mld zł. Możliwe, że pomożemy koreańskim firmom zbrojeniowym wspiąć się jeszcze wyżej w światowym rankingu. MON nie wyklucza bowiem kolejnych zakupów w Korei.

Korea Południowa oficjalnie wciąż jest w stanie wojny z Koreą Północną, gdyż po zakończeniu wojny w 1953 r. i podziale Korei wzdłuż 38. równoleżnika nie podpisano traktatu pokojowego. Dlatego rozwija dynamicznie przemysł zbrojeniowy.

PGZ zawsze w drugiej połowie peletonu

Dodajmy, że na szóstym miejscu, z przychodami ponad 30 mld dol., znalazła się Aviation Industry Corporation of China. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze dwie chińskie firmy i tylko jedna europejska - BAE Systems.

Co więcej suma przychodów z działalności obronnej chińskich firm ujętych w rankingu była wyższa (117 mld USD) od uzyskanych przez te z państw NATO, włącznie z Kanadą i Turcją (110 mld dol.).

Jak - wobec takiego potencjału firm z czołówki rankingu - oceniać obecną pozycję PGZ w drugiej połowie zestawienia? Niestety nie za bardzo jest się czym cieszyć. Jeszcze w marcu tego roku magazyn Forbes, który również prowadzi listę Top 100 największych firm zbrojeniowych umieścił PGZ na 69. miejscu w zestawieniu z danymi za 2020 rok.

W podobnym rankingu Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), nie uwzględniającym firm chińskich, opublikowanym w 2016 r. (uwzględniono przychody za 2015 r., które dla grupy wynosiły 1,19 mld dol.), PGZ znalazła się na 60. W raporcie opublikowanym rok wcześniej (za 2014 r.) była to 67. pozycja.

Deklaracje nie przekładają się na lepsze miejsca w rankingach

W 2018 r. z przychodem 1,25 mld dolarów polski potentat sklasyfikowany został na 74. pozycji. W 2019 r. było podobnie. Najwyraźniej deklaracje powtarzane często przez polityków, że polska zbrojeniówka jest oczkiem w głowie rządzących i kołem zamachowym polskiego rynku, nie przekładają się na lepsze miejsca w rankingach.

Nic się pod tym względem nie zmienia od lat. O przyczynach tego stanu rzeczy, wynikających z braku zamówień, doinwestowania zakładów obronnych, ciągłych zmianach kadrowych i niedociągnięciach organizacyjnych portal WNP pisał niejednokrotnie.

Przypomnijmy, że Najwyższa Izba Kontroli, która na początku 2022 r. przedstawiła raport z kontroli działalności ministerstw: Obrony Narodowej i Aktywów Państwowych oraz 11 spółek PGZ w okresie od początku stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r., zarzuciła PGZ, że nieskutecznie zarządzała Grupą Kapitałową.

Opóźnienia w modernizacji i pracach badawczych

NIK wskazała na niezdolność kolejnych zarządów Grupy do wdrożenia strategii konsolidacji przemysłu obronnego, co destrukcyjnie wpływało na tworzenie własnych strategii przez spółki zależne.

Kontrolerzy wskazali też na nagminne, wieloletnie niekiedy opóźnienia w realizacji projektów modernizacyjnych i prac badawczych, niedotrzymywanie terminów dostaw uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP. Powodowało to płacenie wielomilionowych kar umownych i wpłynęło na brak pełnego i terminowego zaspokajania bieżących potrzeb wojska.

Nie podjęto też części działań, które znalazły się we wnioskach z kontroli z czerwca 2019 r., dotyczących usunięcia ze struktur Grupy Kapitałowej PGZ spółek, które nie są związane z obronnością, a których działalność stanowiła i może stanowić w przyszłości obciążenie dla skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy.

W przyszłym roku wydatki na obronność wzrosną

Zdaniem NIK warunkiem koniecznym realizacji celów Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026 jest dokładne określenie i znajomość przyszłego popytu ze strony głównego odbiorcy produktów Grupy, czyli MON.

Tymczasem PMT, określający zasadniczą część przyszłego popytu, jest niejawnym dokumentem sztabu Generalnego WP, a przez to nieznanym spółkom Grupy. Zarządy skontrolowanych przez NIK podmiotów nie potrafiły np. zidentyfikować, w ramach jakiego programu PMT udzielone zostało konkretne zamówienia.

Wydawało się, że po wybuchu wojny w Ukrainie i deklaracjach zbrojeniowych, pozycja PGZ w rankingach znacznie wzrośnie. Teraz nie jest to już takie pewne.

W przyszłym roku, zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi wydatki na obronność wzrosną do 3 proc. PKB. Szacuje się, że może to zwiększyć budżet obronny o ok. 36 mld zł. Większość tych pieniędzy pójdzie na zakup uzbrojenia.

Kontrakty lokujemy głównie w zagranicznych firmach

Wciąż jednak największe i najdroższe kontrakty lokujemy głównie w zagranicznych firmach, tyle, że teraz obok amerykańskich - prym wiodą koreańskie. Jeśli nic się nie zmieni, to awansujemy najwyżej w rankingu nabywców sprzętu z zagranicy.

W ostatnim półroczu byliśmy pod tym względem liderem w Europie. Pewne zmiany są jednak widoczne. Polskie spółki pozyskują strategicznych partnerów wśród zachodnich koncernów wraz z pozyskaniem kompetencji i technologii.

Zobacz też: Jest nowy rakietowy plan na okręt z którego czasu budowy drwiła cała Polska

Ma im to umożliwić samodzielną produkcję w tych segmentach, w których brakuje im kompetencji oraz polonizację produkcji.

Specjaliści wojskowi wskazują wciąż jednak, że bez zmian w samej PGZ, bez pozbycia się nierentownych zakładów, które z produkcją dla wojska mają niewiele wspólnego, bez wskazania priorytetowych programów i konsekwentnej ich realizacji trudno będzie to osiągnąć.